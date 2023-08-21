بموجب هذا التعيين يتقلد المهندس علاء بن ناصر كراشي منصب العضو المنتدب لشركة "زايلم" في المملكة العربية السعودية

من منصبه الجديد سيقود الكراشي الذي كان يحتل منصبا تنفيذيا لدى شركة المياه الوطنية السعودية، المبادرات والخطط الاستراتيجية لشركة " زايلم" لدفع عجلة النمو ومعالجة التحديات في قطاع المياه في المنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، أعلنت زايلم، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المياه والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: XYL)، والتي تتميز بالتزامها بتطوير حلول مبتكرة لمعالجة قضايا وتحديات المياه الأكثر تعقيداً على مستوى العالم، عن تعيينها للمهندس علاء بن ناصر كراشي في منصب العضو المنتدب للشركة في المملكة العربية السعودية .

يأتي هذا التعيين ليعكس التزام شركة "زايلم" بتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتحديات المياه على مستوى العالم، وتوجهها نحو تحقيق مبادرات النمو الاستراتيجي للدولة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيعمل المهندس الكراشي في منصبه الجديد مع فريق من الخبراء على تعزيز التعاون واستخدام التكنولوجيا لتحقيق تغيير ملموس في إدارة المياه في المنطقة، كما سيواصل تقديم خدمات استثنائية لعملائنا وشركائنا المحليين.

وتتجلى أهمية هذا التعيين في تقديم تجربة قيادية متميزة، إذ يتمتع المهندس كراشي بخبرات واسعة تجاوزت العشرين عامًا في قيادة شركات متعددة الجنسيات ومحلية مختصة في قطاعات المياه والبنية التحتية والصناعة والبيئة. فقد كان للمهندس كراشي تأثير كبير أثناء توليه مناصب قيادية على مستوى الشركات، حيث أظهر إدارة ناجحة لمشاريع هامة، وشغل مناصب رفيعة المستوى في شركة المياه الوطنية السعودية (NWC) ، بما في ذلك منصب المدير العام للتحول الاستراتيجي ومديرًا عامًا لشراكات المشاريع الاستراتيجية. كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية للإسكان (NHC).

تعقيبا على تعيينه في منصب العضو المنتدب لشركة "زايلم" في المملكة العربية السعودية، قال المهندس علاء بن ناصر كراشي: " تُعدّ المياه محورًا حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل أساسًا للاستدامة. يُشرّفني الانضمام لشركة "زايلم"، حيث تمنحني هذه الفرصة إمكانية المساهمة في حل تحديات المياه المهمة في مجال التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. أتطلّع بشدة للعمل مع فريق متميز من الخبراء لتحقيق تأثير إيجابي دائم في المنطقة."

بدوره قال بيترو مورو، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لدى شركة "زايلم": "نحن متحمسون للترحيب بالمهندس علاء كراشي ضمن فريق "زايلم" الشرق الأوسط. إن خبراته القيادية المميزة وفهمه العميق للسوق المحلية يتناسبان تماما مع رؤية "زايلم" وجهودنا المستمرة لتقديم حلول مبتكرة لتحديات المياه. ونحن نتطلع لإسهاماته في تعزيز حضورنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل أوسع ".

تبدي "زايلم" استعدادها لمواجهة تحديات المياه المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة من خلال تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتمكين المجتمعات، وتؤكد من جديد التزامها بإحداث تأثير إيجابي دائم على البيئة وحياة الملايين.

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لمحة حول شركة زايلم:

تعتبر "زايلم"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: XYL)، شركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المياه، وتلتزم بتطوير الحلول المبتكرة للتحدّيات المعقدة التي يواجهها العالم في مجال المياه والبنية التحتية. ويعمل لدى الشركة أكثر من 22 ألف موظف، لتحقيق عائدات بلغت 7.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتسعى الشركة للوصول إلى عالم أكثر استدامة عبر تمكين عملائها من الارتقاء بقدرتهم في مجال إدارة المياه والموارد، والمساعدة على تحقيق الأمن المائي للمجتمعات في أكثر من 150 دولة. انضموا إلينا على الموقع الإلكتروني www.xylem.com