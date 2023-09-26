تتميز أتاي بخبرتها الفريدة التي تتجاوز 13 عاماً في مجال الضيافة

رأس الخيمة: أعلن ريكسوس باب البحر، المنتجع الشاطئي الشامل في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، عن تعيين السيدة ديلارا أتاي مديراً للمبيعات، ويفخر المنتجع بإضافة شخصية تتميز بخبراتها وقدراتها الإدارية ومواهبها القيادية لفريق عمله .

وتتمتع أتاي بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 13 عامًا في مجال الضيافة، عملت خلالها في مختلف أرجاء الإمارات وأذربيجان.

وستشرف أتاي على إدارة فريق المبيعات في ريكسوس باب البحر بصفتها مدير المبيعات الجديد للمنتجع، كما ستتولى ضمن مهامها الجديدة تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة في مجال المبيعات بهدف توسيع حضور المنتجع وزيادة عائداته وتسريع نموه ودخول أسواق جديدة.

كما ستركز ضمن أولوياتها على القيام بدراسة شاملة للأسواق بهدف وضع وتنفيذ استراتيجيات للمبيعات لتحقيق أقصى حد من الإيرادات، والذي سيتيح توسيع دائرة العملاء والشركاء، مع تصميم خطة لجذب أعمال جديدة. حيث تسعى السيدة أتاي إلى تعزيز مكانة ريكسوس باب البحر بين منافسيه في مجال الضيافة، وتعزيز أداء المنتجع لتحقيق أهدافاً استثنائية تتجاوز المتوقع.

وأعرب أحمد النواوي، المدير العام في ريكسوس باب البحر، عن سعادته بهذا التعيين، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن انضمام السيدة ديلارا أتاي لفريقنا كمدير جديد للمبيعات. ونحن على ثقة تامة بأنها ستساهم بشكل إيجابي من خلال خبرتها الواسعة وسجلها المهني الحافل في رفع مكانة منتجع ريكسوس باب البحر بين منافسيه في قطاع الضيافة".

وقد شغلت السيدة أتاي دورًا قياديًا بارزًا خلال رحلتها المهنية الحافلة أثناء توليها منصبها السابق كمدير المبيعات في فندق لو ميريديان دبي في مجموعة ماريوت العالمية قبل تعيينها مديرة للمبيعات بريكسوس باب البحر، حيث كان لها دور حقيقي بقيادة العديد من المبادرات الناجحة، كما شغلت أيضاً منصب مدير مجموعة المبيعات في مجموعة فنادق أبشيرون، حيث تمكنت من خلال استراتيجياتها الإدارية المتميزة في تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

يُعد تعيين السيدة أتاي في هذا المنصب نجاحًا كبيرًا لريكسوس باب البحر، حيث ستضمن خبرتها الواسعة وبراعتها المهنية وإصرارها على التميز ورؤيتها الواعدة تطوير علامة ريكسوس باب البحر في المنطقة، فخبراتها وأدوارها المتعددة في مجال المبيعات والتسويق والممتدة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، تعكس تاريخًا مهنيًا حيويًا حافلًا بالنجاحات ورضا العملاء.

نظراً للازدهار الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة في رأس الخيمة في السنوات الأخيرة، يعتبر قرار تعيين السيدة أتاي استراتيجيًا وفي الوقت المناسب لتعزيز مكانة ريكسوس باب البحر بين منافسيه في المنطقة.

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عن ريكسوس باب البحر

يقع فندق ريكسوس باب البحر وسط الرمال البيضاء البكر في جزيرة المرجان الهادئة في إمارة رأس الخيمة، ويتميز بشاطئ ساحر وأماكن إقامة أنيقة ومطاعم راقية وإطلالات خلابة وجميع وسائل الراحة التي تتوقعها في منتجع شاطئي من فئة خمسة نجوم في الإمارات العربية المتحدة. منتجع يُميزه الكثير؛ في ريكسوس باب البحر، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة ورائعة من المطاعم دون أي تكلفة إضافية. مع استثناءات قليلة، كل شيء مشتمل، بدءًا من إبداعات الطهي الشهية والمتنوعة في "سيفن هايتس"، ومجموعة المشروبات اللذيذة والعديدة في "سي آند سي" و"موخيتو لاونج" و"إنفيرنو"، إلى المجموعة المتنوعة من وسائل الترفيه والحياة الليلية ونوادي الأطفال والسبا والرياضة وأنشطة الترفيه المتنوعة. نقدم خمسة مطاعم رائعة ومميزة، بما في ذلك مطعم لحوم ومطعم للمأكولات البحرية، استمتع بتجربة تذوق طعام متنوعة كل يوم. يقع ريكسوس باب البحر على بعد 25 كيلومترًا من مدينة رأس الخيمة و80 كيلومترًا من مدينة دبي و85 كيلومترًا من مدينة ديرة و70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي.

عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومجموعة واسعة من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وكرواتيا، وسويسرا، ومصر، وكازاخستان، وأوكرانيا، وقطر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأمريكية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل خمسة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات، ريكسوس مارينا أبوظبي في أبوظبي.

حول أكور

أكور هي مجموعة رائدة عالمياً في مجال الضيافة والفنادق تقدّم خدماتها ذات المستوى المميز عبر أكثر من 5000 من الفنادق والشقق في أكثر من 110 دولة حول العالم. اكتسبت المجموعة خبرة في مجال الاستضافة تمتد لأكثر من 50 عاماً، لينشأ عنها مجموعة لا تضاهى من العلامات التجارية تتضمن 39 فندقاً، بتدرج بين الرفاهية والاقتصاد. كما تقدم حلولاً رقمية ، وتعمل على تحسين العمليات الفندقية والارتقاء بتجربة العملاء إلى أعلى مستوى.

ومع أكور لايف ليمتليس (ALL)، برنامج الولاء والرفيق اليومي والجديد لنمط الحياة، تتطور العلاقة بين المجموعة وعملاء البرنامج لتتجاوز التعاملات التجارية وتصبح أكثر عمقاً ومعنويةً، ولتطلق إمكانيات الحياة والعمل واللعب. إلى جانب الإقامة، يتيح (ALL) سُبلاً جديدة للحياة والعمل واللعب، وذلك عن طريق مزج الطعام والشراب مع الحياة الليلية والرفاهية والتعاون في العمل.

وتلتزم أكور بإنشاء القيمة المستدامة وتلعب دوراً فعالاً في رد الجميل إلى كوكب الأرض والمجتمع من خلال برنامج Planet 21 - Acting Here وصندوق هبات أكور سوليدرتي، الذي يتيح للفئات المستضعفة الوصول إلى العمل من خلال التدريب المهني

تم إدراج أكور اس ايه علنًا في بورصة يورونكست باريس (رمز ISIN: FR0000120404) وسوق البيع المباشر (رمز التداول: ACRFY) في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة group.accor.com أو كن معجبًا وتابعنا على Twitter و Facebook.