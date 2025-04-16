القاهرة – أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز عن تولي أحمد توني منصب الرئيس التنفيذي للشركة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز مكانتها الاستراتيجية في قطاع التطوير العقاري. ويأتي هذا التغيير القيادي في وقت تشهد فيه الشركة نموًا مستدامًا وتوسعًا كبيرًا في مشروعاتها

يتمتع أحمد توني بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات التصميم والتشييد، وإدارة المشروعات والمرافق، والتطوير العقاري. وخلال مسيرته المهنية، قاد توني العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تحقيق نمو كبير وتعظيم العائد على الاستثمار، بالإضافة إلى إدارته لفرق عمل متعددة الجنسيات. ويعد من الأوائل الذين تبنوا أساليب مبتكرة في قطاع التطوير العقاري، مما ساعد في إعادة تشكيل هذا القطاع في مصر، هذا إلى جانب عضويته في الميثاق العالمي للأمم المتحدة - شبكة مصر .UNGC-NE

تعليقًا على ذلك، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز "نحن فخورون بتولي أحمد توني منصب الرئيس التنفيذي. إن خبرته الواسعة وإنجازاته البارزة في مجال التطوير العقاري تضعه في موقع متميز يؤهله لقيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والابتكار. نحن على يقين بأن توني سيواصل البناء على النجاح الذي حققته ريدكون بروبرتيز في السنوات الماضية، وسيسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ونؤمن أن خبرته العميقة في إدارة المشروعات الكبرى، وتطوير استراتيجيات مبتكرة، سيكون لها أثر كبير في دفع عجلة التطوير المستدام وتعزيز النمو المستدام على مستوى الشركات والمشروعات التي تديرها. "

وقبل انضمامه إلى ريدكون بروبرتيز، شغل أحمد توني منصب الرئيس التنفيذي لشركة لافيستا للتطوير العقاري في عام 2021، حيث قاد تحولًا استراتيجيًا للشركة وساهم في تأسيس هيكل مؤسسي قوي وتطبيق نظم الحوكمة. كما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتطوير في سيتي إيدج للتطوير العقاري، حيث كان له دور محوري في الإشراف على تطوير مشروعات عقارية ضخمة. كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Smart Villages للتطوير والإدارة في 2016، حيث قام بإعادة هيكلة العلامة التجارية وتعزيز مكانتها كمركز أعمال رائد في مصر.

ومن أبرز إنجازاته المهنية أيضًا دوره البارز في مجموعة الفطيم العقارية، حيث قاد تطوير مشروع كايروفستيفال سيتي الذي يُعد من أبرز المشروعات العقارية في المنطقة، ويضم أصولًا سكنية وتجارية وفندقية وترفيهية,

و ساهم في عدة مبادرات كعضو اللجنة الفنية بوزارة الثقافة في مشروع المتحف المصري الكبير و عضوا بمجلس اعضاء مدينة الشروق.

وقد حصل أحمد توني على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس عام 1980.

نبذة عن عن ريدكون بروبرتيز:

تأسست شركة "ريدكون بروبرتيز" في عام 2019 كذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات "ريدكون"، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة، وتعمل الشركة وفقًا لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام والعمارة الخضراء، والتي تم تطبيقها في مشروعها الأول "جولدن جيت"، وتعتمد شركة "ريدكون بروبرتيز" في أعمالها على خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الإنشاءات لشركة "ريدكون" للتعمير، والتي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، والمقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، وإلكترولكس، وبنك عودة، وغيرها الكثير

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