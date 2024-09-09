فورستاين سيركز على تحسين الأداء والارتقاء بتجربة الضيوف عبر فنادق المجموعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن ترقية هارالد فورستاين إلى منصب المدير العام للفنادق في منطقة أبوظبي والعين ومديراً عاماً لمنتجع وفلل السعديات روتانا، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2024.

وسيشرف فورستاين على الاستراتيجيات التشغيلية لمنتجع وفلل السعديات روتانا الذي يعتبر واحداً من أبرز فنادق المجموعة. كما سيتعاون بشكل وثيق مع فرق العمليات في فنادق روتانا عبر جميع أنحاء الإمارة. وتماشياً مع وعد روتانا "معنا للوقت معنى"، سيركز فورستاين على تحسين تجربة العملاء، ورفع مستوى الأداء، وضمان أعلى معايير جودة الخدمة ورضا الضيوف.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: "يسعدنا أن نعلن عن ترقية زميلنا هارالد فورستاين إلى منصب المدير العام لفنادق المجموعة في أبوظبي والعين، ومدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا. فبعد نجاحه الكبير كمدير عام لفندق خالدية بالاس ريحان من روتانا، أثبت فورستاين كفاءته القيادية وأرسى معايير جديدة للتميز في قطاع الضيافة، وكانت قيادته عاملاً رئيسياً في بناء سمعة الفندق، وتقديم خدمات استثنائية. ونحن على ثقة من إمكاناته المتميزة في تولّي منصبه الجديد".

يتمتع فورستاين بخبرةٍ واسعة تزيد على عشرين عاماً في مجال الضيافة شغل خلالها مناصب إدارية مهمة لدى العديد من علامات الضيافة الرائدة في آسيا، بما فيها فنادق ومنتجعات فيرمونت وكونراد وهيلتون. وبفضل نهجه العملي ورؤيته الاستراتيجية، تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة في منصبه السابق كمديرٍ عام لفندق خالدية بالاس ريحان. وعلى المستوى الأكاديمي، يحمل فورستاين شهادة الماجستير في إدارة الضيافة من جامعة كورنيل، مما يثري مسيرته المهنية بخبرة أكاديمية متميزة.

وبمناسبة تعيينه، قال فورستاين: "أود أن أتوجه بالشكر إلى روتانا لمنحي هذه الثقة الكبيرة، وأتطلّع بشغفٍ إلى تولّي قيادة فرق العمل المتميزة لفنادق المجموعة في أبوظبي والعين، وكذلك التعاون مع فريق الشركة لمواصلة نجاحاتها وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للضيوف وعيش تجارب لا تُنسى".

تدير روتانا حالياً 81 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لملايين الضيوف سنوياً. وتواصل الشركة توسيع نطاق حضورها مع الالتزام الراسخ بالحفاظ على سمعتها المرموقة في تقديم تجارب ضيافة استثنائية، وذلك عبر تطوير باقة متميزة من المشاريع الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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