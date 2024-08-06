

الحر سيلعب دوراً رئيسياً في عمليات ما قبل افتتاح الفنادق، وإدارة علاقات العملاء وإدارة الإيرادات، حيث تهدف روتانا إلى افتتاح 30 فندقاً جديداً بحلول عام 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 80 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن تعيين كريم الحر مدير إدارة العمليات للمجموعة.

وفي إطار مسؤولياته الجديدة، سيشرف الحر على الاستراتيجيات التشغيلية لجميع فنادق روتانا في المنطقة وخارجها بما يحقق أعلى معايير الخدمة ورضا الضيوف. وتماشياً مع خطة النمو الراسخة التي تنتهجها روتانا، سيتعاون الحر مع فريق العمليات الأوسع في مجالات حيوية مثل عمليات ما قبل افتتاح الفنادق، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الإيرادات.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: "نرحب بانضمام كريم الحر إلى عائلة روتانا لما يتمتع به من قدرات قيادية عالية، وسجل حافل بمجال التميز التشغيلي، ونهج مبتكر في خدمة الضيوف؛ مما يجعله الشخص الأنسب لإدارة عملياتنا المؤسسية. ونحن واثقون تماماً بأن خبرته الواسعة ستدعم مساعينا في توسيع محفظتنا إقليمياً ودولياً، وتحقيق وعدنا للضيوف ’معنا للوقت معنى‘".

يتمتع كريم بخبرة واسعة تزيد على عشرين عاماً في عمليات الضيافة على مستوى المنشآت الفندقية وشركات إدارة الفنادق. وشغل مؤخراً منصب مدير مشاريع إدارة الأصول – عمليات الفنادق في شركة رؤية العالمية لاستشارات الضيافة، حيث طور خططاً شاملة لإدارة الأصول لتحسين أداء الفنادق وربحيتها. وشغل الحر كذلك مناصب إدارية عليا لدى العديد من علامات الضيافة الرائدة في المنطقة بما في ذلك فنادق ومنتجعات ميلينيوم، وفيرمونت، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع تخصص الضيافة من معهد غليون للتعليم العالي في سويسرا.

وتعليقاً على تعيينه، قال كريم الحر: "أفخر بالانضمام إلى روتانا والعمل مع فريقها الموهوب. وأتطلع للمساهمة في تحقيق تطلعات المجموعة بالتوسع نحو أسواق دولية جديدة، والارتقاء بتجربة الضيوف عبر جميع فنادقها".

تُدير روتانا حالياً 80 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. وتشمل مجموعة المشاريع المرتقبة للشركة 9,162 غرفة تحت ست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 44 فندقاً دولياً وسبعة فنادق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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