الرياض، المملكة العربية السعودية: في ظل التحول السريع الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية من المشاريع الضخمة إلى الاستثمارات المتجددة في التراث الثقافي والسفر الداخلي والإقليمي، أعلنت روتانا، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط، عن تعيين خبير قطاع الضيافة المخضرم خالد الجمال في منصب نائب الرئيس الإقليمي – المملكة العربية السعودية، البحرين والأردن، ويأتي هذا التعيين ليعكس التزام روتانا المستمر بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز عملياتها في أحد أسرع أسواقها نمواً.

قيادة استراتيجية لدعم سوق ضيافة مزدهر

يتمتع خالد الجمال بخبرة تمتد لأكثر من 37 عاماً في قطاع الضيافة، شغل خلالها مناصب قيادية عليا في أسواق استراتيجية عديدة شملت: المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، لبنان، تركيا، وأوروبا، وقبل انضمامه إلى روتانا، تولى الجمال منصب المدير العام لفندق جي دبليو ماريوت الرياض، بالإضافة إلى رئاسته مجلس أعمال ماريوت في المملكة العربية السعودية، حيث قاد جهود التنسيق بين العلامات التجارية وساهم في تطوير السوق المحلي.

في منصبه الجديد، سيتولى خالد الجمال قيادة العمليات لروتانا في المملكة العربية السعودية، حيث سيشرف على خطط افتتاح الفنادق الجديدة، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار محفظة فندقية من المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2027.

في تعليقه على هذا التعيين، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا:" تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً، ومن الضروري أن نواكب هذا النمو بوتيرة مدروسة، إذ يتمتع خالد بفهم عميق للسوق السعودية، ويتميّز بأسلوب قيادي يعكس قيم روتانا، من حيث أنه يعتمد منهج القيادة التي تركّز على الإنسان، والتي تنطلق من رؤية واضحة، وتهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام."

تلبية تطلعات المسافرين المحليين والإقليميين

لا تقتصر استراتيجية السياحة في المملكة العربية السعودية على جذب الزوار الدوليين فحسب، بل تسهم أيضاً في إعادة تشكيل أنماط وسلوك السفر الداخلي، فوفقًا لتقرير توجهات السفر للعام 2025 الصادر عن المسافر ، شكّلت الحجوزات الفندقية المحلية 42% من إجمالي الحجوزات لعام 2024، الأمر الذي يعكس تزايد إقبال سكان المملكة على استكشاف الوجهات الترفيهية والثقافية والتراثية داخلها، والذي من أحد أسبابه توسّع شبكات المواصلات البرية والجوية الداخلية، ما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على خيارات إقامة عالية الجودة، سواء في المدن الكبرى أو في المراكز السياحية الناشئة.

تستجيب روتانا لتحولات السوق من خلال استراتيجية تطوير تكيّفية توازن بين الفنادق كاملة الخدمات، والشقق الفندقية للإقامات الطويلة، والفنادق العصرية مقبولة التكلفة، لتضمن تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المسافرين؛ وفي هذا السياق، سيلعب خالد الجمال دوراً محورياً في تكييف العمليات التشغيلية بما يتماشى مع هذه الديناميكيات المتغيرة، وتعزيز جاهزية روتانا لتقديم تجارب ضيافة تتسم بالمرونة والجودة والابتكار.

و في هذا الشأن قال خالد الجمال، نائب الرئيس الإقليمي – المملكة العربية السعودية، البحرين والأردن:"نحن نعيش فترة انتقالية في مسيرة المملكة العربية السعودية، حيث تتجسد الطموحات الكبيرة في مشاريع ملموسة على أرض الواقع، من ازدياد الإقبال على الرحلات الداخلية، إلى ارتفاع الطلب الإقليمي على قطاع الضيافة، وصولاً إلى افتتاح وجهات جديدة في مختلف أنحاء البلاد، فإن قوة علامة روتانا التجارية، ومرونتها في التكيّف مع احتياجات السوق، تضعها في موقع مثالي لتلبية هذا النمو المتسارع ضمن رؤية 2030، وإنني أتطلع بشغف إلى المساهمة في المرحلة المقبلة من توسعنا في المملكة."

خطط توسعية طموحة: افتتاح 21 فندقا في المملكة بحلول عام 2027

تدير روتانا حالياً 12 فندقاً في المملكة العربية السعودية، موزعة على مدن رئيسية مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر، والجبيل، وتعمل حاليا على تنشئة تسعة فنادق جديدة في مختلف أنحاء المملكة، تغطي وجهات استراتيجية من بينها الرياض، جدة، والباحة، تحت علاماتها التجارية إيدج، ريحان، وأرجان، أما المشاريع المستقبلية فتشمل الرياض بارك فيو إيدج، وسيرينا إيدج، وياسمينة ريحان، والملز إيدج ، والدباب إيدج. أما في جدة، فتقوم روتانا بتأسيس مشروع البلد إيدج.

تواصل روتانا تعزيز حضورها في المملكة من خلال التوسع في منطقة الباحة عبر ثلاثة مشاريع فندقية مرتقبة وهي: الباحة أرجان، الباحة إيدج، والباحة ريحان، ما يمثّل دخول الشركة إلى وجهة ثانوية صاعدة تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع البنية التحتية السياحية وتوسيع نطاق الجذب السياحي خارج المراكز الحضرية الكبرى.

وبحلول عام 2027، تسعى روتانا إلى افتتاح 21 فندقًا في مختلف أنحاء المملكة، لتعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في دفع عجلة قطاع الضيافة في السعودية، ودعم رؤية المملكة الطموحة في أن تصبح إحدى أبرز الوجهات السياحية عالمياً.

وفي هذا الإطار قال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: " لطالما اتبعنا نهجًا عمليًا في استراتيجية نموّنا يرتكز على فهم السوق المحلي، حيث يتطلب التحول السياحي في المملكة العربية السعودية مشغلين قادرين على تقديم خدمات عالية الجودة عبر مجموعة متنوعة من المواقع والأنماط الفندقية، وهذا بالضبط ما نعمل على تحقيقه حالياً، ومن المؤكد أن السيد خالد سيلعب دورا محوريًا في دعم هذه الجهود والتقدّم بنا نحو الاتجاه الصحيح."

نبذة عن روتانا:

تعد روتانا العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التي نشأت في منطقة الشرق الأوسط، وتدير محفظة واسعة تضم أكثر من 114 عقارًا قائما وقيد التنفيذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، تلتزم الشركة بالتوسع دولياً معتمدةً على ريادتها الإقليمية لتوفير تجارب استثنائية وقيمة مضافة للضيوف في جميع أنحاء العالم؛ ومن خلال وعد علامتها التجارية "الوقت الثمين"، تواصل روتانا تلبية الاحتياجات المتنوعة لضيوفها من خلال محفظتها المنتقاة بعناية، والتي تشمل فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، شقق أرجان الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rotana.com

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