دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت اليوم شركة الاستشارات القيادية العالمية "راسل رينولدز أسوشيتس" عن إجراء تعزيز كبير لخدماتها في البحث عن الكفاءات التنفيذية والاستشارات القيادية من خلال إضافة ثلاثة مستشارين قياديين إلى مكتبها في دبي، وهم ناتالي سليمان، وفانيسا موناستيريو، وماري أولسن فرح، وذلك اعتباراً من أبريل 2025. ويأتي هذا التوسع المستهدف ليعزز خبرة الشركة المتخصصة في تلبية احتياجات المؤسسات في مجال القيادة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال نيكولاس مانسيت، رئيس منطقة الشرق الأوسط في "راسل رينولدز أسوشيتس": "يسرنا أن نرحب بانضمام ناتالي وفانيسا وماري إلى فريق عملنا المتنامي في دبي، مما يعزز خبراتنا في مجالات التكنولوجيا والأداء القيادي والقطاعات الصناعية. يوفر مشهد الأعمال الحيوي في منطقة الشرق الأوسط فرص نمو استثنائية، حيث يعد التميز القيادي حافزاً أساسياً للنجاح. وأنا على ثقة من أن توسع فريقنا بخبراته المتنوعة وفهمه الدقيق للأسواق الإقليمية من شأنه أن يثبت أهميته في تزويد عملائنا بالقدرات القيادية اللازمة للتميز في هذه البيئة الديناميكية".

وتعززت قدرات "راسل رينولدز أسوشيتس" في قطاع التكنولوجيا بشكل ملحوظ بانضمام ناتالي، التي تتمتع بخبرة واسعة في مواءمة الكفاءات المتميزة مع أهداف الأعمال الاستراتيجية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. ويسهم سجلها الحافل بالإنجازات في البحث عن الكفاءات التنفيذية، وتعيين أعضاء مجالس الإدارة، وتطوير ثقافة العمل، في تمكين الشركات من مواكبة التطور السريع في المشهد التكنولوجي. ويتيح فهم ناتالي العميق لسوق الشرق الأوسط، إلى جانب خبرتها في تأسيس وقيادة ممارسات التكنولوجيا في المنطقة، تقديم قيمة ملموسة للعملاء الذين يسعون إلى تسريع النمو والابتكار.

وعززت الشركة أيضاً ممارساتها المتعلقة بالأداء القيادي بفضل خبرة فانيسا الممتدة لعقد من الزمن في مجال الاستراتيجية والفعالية التنظيمية وتقييم القيادة. وتدعم فانيسا القادة في مختلف القطاعات في حل أكثر مشكلاتهم إلحاحاً في الاستراتيجية والقيادة ورأس المال البشري، وتقدم رؤى قيّمة نابعة من خبرتها السابقة في "ماكينزي"، حيث قدمت استشارات للرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين حول الاستراتيجية وتحويل وتطوير أداء الأعمال. وتُمكّنها خبرتها في علم النفس التنظيمي من تقديم حلول دقيقة وقائمة على الأدلة، تساعد القادة على تحقيق قيمة للأعمال على الأمد الطويل.

ولتلبية الاحتياجات القيادية الملحة في القطاعات الصناعية الحيوية بالمنطقة، انضمت ماري كعضو رئيسي في قسم الممارسات الصناعية العالمية في "راسل رينولدز أسوشيتس" بخبرة متخصصة في البحث عن الكفاءات التنفيذية العالمية لشغل مناصب الإدارة العليا ومجالس الإدارة. ومن خلال خبرتها المتخصصة في الطيران المدني، والفضاء والدفاع، والخدمات اللوجستية والنقل، وسلاسل التوريد العالمية والعمليات، والمناصب المعنية بممارسات خدمات الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، تُلبي الاحتياجات القيادية الملحة في هذه القطاعات. وبخبرة تزيد عن 20 عاماً في البحث عن الكفاءات التنفيذية وقدرات تقييم القيادة، نجحت ماري في توظيف كفاءات تنفيذية في شركات متعددة الجنسيات في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من جانبه، فيليب ديفورش، الرئيس المشارك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة "راسل رينولدز أسوشيتس": "تسهم هذه التعيينات الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا من الحلول القيادية المتخصصة في قطاعات النمو الرئيسية. تتمتع ناتالي وفانيسا وماري بخبرات متميزة تعزز قدرتنا على مواجهة تحديات القيادة المعقدة التي تنفرد بها سوق الشرق الأوسط. وستساهم قدراتهن المتخصصة في التحول التكنولوجي وتحسين الأداء وقيادة القطاع الصناعي في تعزيز قدرة عملائنا على الاستفادة من فرص النمو الإقليمية من خلال قيادة استثنائية".

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