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الإمارات العربية المتحدة: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيلاً لوزارة العدل.
شغل سعادة النيادي العديد من المناصب القيادية بوزارة الدفاع، شملت منصب قائد قاعدة الظفرة الجوية، وقائد العمليات الجوية، ومدير مركز العمليات المشترك، ورئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية، إضافة إلى رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري، وترأس سعادته العديد من اللجان الوطنية التخصصية وقيادة مشاريع استراتيجية في مجالات مختلفة خلال مسيرته المهنية.
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