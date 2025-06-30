المنامة، البحرين: أعلنت شركة "دي إتش ال" إكسبرس، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، عن تعيين السيد منصور الحجاج مدير عام العمليات بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يُشكل محطة بارزة في مشواره المهني مع الشركة، والذي بدأ منذ العام 2006.

ويمتلك السيد منصور الحجاج خبرة تمتد لما يقارب عشرون عامًا في شركة "دي إتش ال" إكسبرس، شغل خلالها عدد من المناصب القيادية في قطاع خدمات العملاء، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز الأداء المؤسسي وتوطيد علاقات الشركة مع عملائها. وفي عام 2020، تولّى منصبًا قياديًا رفيعًا، تمكن من خلاله من تطوير خدمات العملاء إلى مستوى تنافسي عالي، كما قاد فريق التجزئة نحو مضاعفة معدلات نمو.

ويُعرف السيد منصور الحجاج بنهجه القيادي والتزامه المتواصل بدفع عجلة الابتكار، إذ حققت شركة "دي إتش ال" إكسبرس السعودية تحت قيادته عددًا من الجوائز الخارجية نظير تميّزها في مستوى الخدمات. كما أسهم بشكل فاعل في رفع مستويات التفاعل الوظيفي وتطوير الكفاءات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على ثقافة الفريق وساهم في تقليص معدلات الدوران الوظيفي. إلى جانب ذلك، ساعد في توسيع نطاق التعاون مع الجهات التنظيمية والحكومية، مما عزز شراكات الشركة على امتداد المملكة.

وفي تعليقه على منصبه الجديد، قال السيد منصور الحجاج: "يشرفني قيادة شركة "دي إتش ال" إكسبرس السعودية في هذه المرحلة المفصلية من المسيرة الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030، والتي تضع المملكة في موقع محوري كمركز لوجستي عالمي ومحرك رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، نواصل التزامنا بتعزيز شبكتنا التشغيلية، وتسريع استثماراتنا في البنية التحتية والابتكار، ودعم حلول لوجستية مستدامة تخلق أثرًا بعيد المدى. وعلاوة على ذلك، فإننا نؤمن بأن العنصر البشري هو جوهر نجاحنا، لذا سنواصل الاستثمار في فرق العمل التي تقف وراء ريادتنا في قطاع الخدمات اللوجستية".

ويعكس هذا التعيين تأكيد "دي إتش ال" إكسبرس على التزامها الاستراتيجي بالمساهمة في مسار التحول الاقتصادي السعودي، عبر تقديم خدمات لوجستية تدعم تطور هذا القطاع الحيوي وتعزز مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية.

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