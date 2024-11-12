القاهرة : أعلنت شركة دي إتش ال إكسبرس عن تعيين عبد العزيز بوسبيت كرئيس تنفيذي جديد للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتبارًا من 1 يناير2025.​ سيخلف نور سليمان، الذي انتقل مؤخرًا إلى دور استشاري غير تنفيذي داخل مجموعة دي إتش ال كرئيس المنطقة. وسيكون عبد العزيز بوسبيت مقيمًا في البحرين ومسؤولاً عن المنطقة أمام جون بييرسون، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس العالمية.

يأتي بوسبيت بخبرة 24 عامًا من الإدارة في دي إتش ال إكسبرس، بدأ رحلته في المملكة العربية السعودية، حيث قاد فرقًا تجارية متعددة وساهم بشكل كبير في نمو الشركة المربح. في عام 2014، انتقل إلى البحرين كمدير للبلد، حيث ركز على تحسين الخدمة والتطوير التجاري. وفي عام 2021، عاد بوسبيت إلى المملكة العربية السعودية كمدير عام، حيث دفع استراتيجية الشركة بنجاح، بما في ذلك تعزيزات كبيرة في جودة الخدمة، واستثمارات في البنية التحتية والطاقة، وتطوير القوى العاملة المحلية.

قال جون بييرسون، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس: نحن متحمسون لاستقبال عبد العزيز بوسبيت في هذا الدور الحيوي. ستساهم خبرته الواسعة وسجله المثبت وفهمه العميق للمنطقة بشكل لا يقدر بثمن بينما نواصل دفع النمو والابتكار في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي كان دائماً ولا يزال سوقًا استراتيجيًا مهمًا لعملائنا ومصدرًا لموظفين موهوبين وذوي حافز لمنظمتنا العالمية.”

قال عبد العزيز بوسبيت: "يشرفني أن أقود هذا الفريق الرائع وأن أبني على أسسنا القوية في هذه المنطقة المتنوعة والديناميكية وروح المبادرة." وأضاف: "سيبقى تركيزي على توسيع موقع دي إتش ال القيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمكِّن النمو ويوفر خدمة استثنائية لعملائنا. سنواصل الاستثمار في جعل دي إتش ال مكانًا رائعًا للعمل لموظفينا ورائدًا في اللوجستيات المستدامة، موفرين مساهمة إيجابية للمجتمعات التي نخدمها."

نبذة عن شركة "دي إتش ال" (العربية)

"دي إتش ال" – شركة لوجستيات العالم

تُعد "دي إتش ال" الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية لا تُضاهى، تشمل تسليم الطرود محليًا ودوليًا، وحلول الشحن وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وإدارة سلسة التوريد الصناعية. ومع حوالي 395,000 موظف في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء العالم، تعمل الشركة على ربط الأفراد والمؤسسات بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق سلاسة سير عمليات التجارة العالمية المستدامة. كما يُعزز مكانة "دي إتش ال" (كشركة لوجستيات العالم) دون منازع هو تقديمها حلول متخصصة لنمو تلك الأسواق والصناعات في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والصحية والهندسة والتصنيع وعلم الطاقة والسيارات وتجارة التجزئة.

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة دويتشه بوست "دي إتش ال". وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 81.8 مليار يورو في عام 2023. ومع ممارسات الأعمال المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، تسعى المجموعة للتأثير بشكل إيجابي في العالم، عبر تحقيق عمليات لوجستية خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050

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