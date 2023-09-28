دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن تعيين فاطمة العفيفي في منصب مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في الشركة. وستشرف العفيفي في منصبها الجديد على قيادة المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق تجارب إيجابية للموظفين ودفع عجلة التحول الرقمي في قسم الموارد البشرية في الشركة.

وتتمتع العفيفي بخبرات قيادية واسعة ومتنوعة في مجال الموارد البشرية من خلال توليها مناصب قيادية في عدد من الشركات المرموقة مثل بنك HSBC والاتحاد للطيران وطيران الإمارات، حيث نجحت في تطوير وتنفيذ العديد من استراتيجيات الموارد البشرية التي ساهمت في تعزيز مشاركة الموظفين وخلق ثقافة عمل مدفوعة بالابتكار.

وفي إطار مساعيها المستمرة لخلق ثقافة مؤسسية مدفوعة بالابتكار وتشجع على النمو والتطور، تواصل دو التركيز على دعم استراتيجية التوطين من خلال توفير فرص وظيفية متميزة وتمكين المسارات المهنية لأبناء الإمارات وتفعيل مساهماتهم في تحقيق أهداف الشركة. ويشكل الموظفون الإماراتيون حالياً 40.9% من إجمالي القوى العاملة في دو، حيث يشغل 50% من الإماراتيين مناصب قيادية في الشركة.

وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى صقل مهارات المواهب الإماراتية، وتعزيز التوازن بين الجنسين في مختلف أقسام الشركة، وخلق بيئة عمل متنوعة وشاملة تعكس النسيج الثقافي المتنوع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف دو من خلال تعيين فاطمة العفيفي لتشرف على قيادة قسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية إلى الاستفادة من خبراتها وقدراتها القيادية لجذب واستقطاب المواهب الإماراتية وأصحاب الكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للشركة.

وتُعد دو من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدولة الإمارات، وذلك بفضل بيئة العمل المتميزة والبرامج التدريبية التي توفرها لموظفيها، حيث يولي فريق التعلم والتطوير المهني في دو أهمية كبيرة بتدريب الموظفين الإماراتيين وصقل مهاراتهم وخبراتهم. وتعمل دو من خلال برامجها التدريبية مثل برنامج أكاديمية القيادة على تمكين الموظفين الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة التي تضمن لهم مسارات مهنية مستدامة.

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