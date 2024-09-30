تؤكد المسيرة المهنية التي انطلق بها أيمن هيكل على الدور الفريد الذي تساهم به دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعيها لمواصلة التقدم والتنمية في سبيل تحقيق النجاح على الصعيدين الشخصي والمهني. إذ يشرف هيكل، من خلال شركة "دورش الشرق الأوسط وأفريقيا"، التي تضم كلاً من "دورش الشرق الأوسط"، ومجموعة مستشاري الهندسة (ECG)، و"دورش الهند"، و"دورش آسيا"، على العديد من المشاريع الضخمة البارزة في مراحل مختلفة من الإنجاز في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. حيث تشمل هذه المشاريع تطوير مجموعة واسعة من المجتمعات الحضرية الكبرى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها عقود التشغيل والصيانة الضخمة لمدينة أبوظبي بالكامل بما في ذلك المنطقة الغربية والعين، بالإضافة إلى نظام النقل الذكي لمدينة الرياض، وتطوير مدينة لوسيل في قطر، إلى جانب مطارات مختلفة في الهند. كما تشرف الشركة أيضاً على مشاريع البنية التحتية الذكية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وإدارة التصميم والتنفيذ للغابات الحضرية ضمن مبادرة الرياض الخضراء. حيث تؤكد هذه المشاريع على خبرة الشركة ومساهماتها الكبيرة في البنية التحتية والنمو الاقتصادي في المنطقة. وتابع هيكل حديثه قائلاً: "تضم دورش جلوبال فريقاً عالمياً من الخبراء من أكثر من 70 دولة، والذين تجمعهم رؤية مشتركة لبناء غدٍ مستدام عبر الابتكار والتعاون والتميّز في الخدمات. ويدعم ذلك قدرتنا على التوسع المستمر في خدماتنا والقطاعات التي نعمل فيها والتطوير المتواصل لمهاراتنا بشكل يتيح لنا التفوق الدائم في مجالات عملنا. كما نتطلع حالياً إلى ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة تتسم بالكفاءة والاستدامة في مجال الاستشارات والتخطيط، بينما نطمح لمزيد من النجاحات مع عملائنا وشركاءنا في 50 دولة حول العالم." وينضم إلى هيكل في المجلس التنفيذي العالمي كل من تانيا باور كمدير تنفيذي للعمليات، وجون جرادي كمدير تنفيذي مالي. ويضطلع المجلس الجديد، المؤلف من أعضاء يتمتعون بخبرة عالية، بمهمة توجيه دورش جلوبال نحو مستقبل مزدهر قائم على الريادة في الابتكار. يذكر أن الشركة الرائدة عملت على إعادة تنظيم مسارات عملها بشكل استراتيجي في أعقاب فترة من النمو المستمر والعديد من صفقات الاستحواذ. وفي أواخر عام 2023، تم تغيير اسم الشركة من "RSBG لتقنيات البنية التحتية" لتصبح "دورش جلوبال"، حيث يعد ذراعها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا أحد الشركات التابعة لها. ويعزز هذا الارتباط قوتها التشغيلية ونطاق عملها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستفيد من الخبرة والموارد الواسعة لمجموعة دورش بشكل يعزز قدراتها على تسليم المشاريع وتحقيق أقصى مستويات رضا العملاء. كما تدير شركة "دورش جلوبال"، التي تضم أكثر من 25 علامة تجارية وأكثر من 7200 موظف، 12 ألف مشروع في 50 دولة، وتصمم وتشرف على مشاريع تزيد قيمتها عن 30 مليار يورو في عام 2023. وبفضل حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، تعمل شركة "دورش الشرق الأوسط وأفريقيا"، بدعم من أكثر من 5000 موظف إقليمي، على دفع عجلة تطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي، وتشكيل مجتمعات مستدامة ومعالجة التحديات المعقدة على مستوى العالم. حول "دورش جلوبال": تشتهر دورش جلوبال بكونها شركة استشارية وهندسية رائدة تعمل على تشكيل المجتمعات والمدن المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. باعتبارها شركة تابعة لشركة RSBG SE، وهي شركة قابضة تابعة لمجموعة RAG-Stiftung، تساهم الشركة في تحقيق الهدف النبيل للمؤسسة. من خلال معالجة تحديات البنية التحتية والاجتماعية لعالم ديناميكي، تتضمن مجالات الأعمال الأساسية لشركة "دورش جلوبال" كلًا من البنية التحتية للنقل والمياه والبيئة والتخطيط المبتكر والهندسة المعمارية والتنمية الحضرية والطاقة والصناعة والتعاون الإنمائي. حققت "دورش جلوبال" إيرادات تبلغ حوالي 600 مليون يورو في عام 2023، وتدير فريقاً يضم حوالي أكثر من 7,000 موظف في أكثر من 50 دولة وأكثر من 12 ألف مشروع، وتبدي المسؤولية تجاه الأشخاص والمجتمعات والبيئة بفضل الخطط الإقليمية المتخصصة والخبرة الممتدة لأكثر من 70 عاماً من تاريخ الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابطwww.dorsch.global .