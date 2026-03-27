دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن تعيين نيشانت شاه مديراً عاماً مالياً.

وقد شغل نيشانت منصب المدير العام المالي بالإنابة منذ يوليو 2025، بعد أن تولى سابقاً منصب المدير المالي في دبي للاستثمار، حيث لعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية واستقرار العمليات المالية للمجموعة خلال مرحلة الانتقال القيادي.

وفي منصبه الجديد كمدير عام مالي، سيتولى نيشانت شاه مسؤولية قيادة الاستراتيجية المالية للمجموعة، والإشراف على عمليات إعداد التقارير المالية وإدارة الخزينة والأنشطة الاستثمارية، إلى جانب تعزيز منظومة الحوكمة المالية عبر محفظة دبي للاستثمار المتنوعة.

ومنذ انضمامه إلى دبي للاستثمار في عام 2019، أسهم نيشانت شاه في تطوير أطر إعداد التقارير المالية وتعزيز الضوابط والرقابة الداخلية، فضلاً عن دعمه لعدد من عمليات الاندماج والاستحواذ ومبادرات التمويل الاستراتيجية على مستوى المجموعة. وقبل انضمامه إلى دبي للاستثمار، شغل نيشانت مناصب قيادية في مجال التدقيق والاستشارات لدى شركة "كي بي إم جي - الخليج الأدنى المحدودة"، حيث عمل مع شركات مدرجة في البورصة، وشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى شركات عائلية كبرى.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

