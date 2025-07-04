دبي، الإمارات العربية المتحد: أعلنت دبي للاستثمار ، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تعيين مشتاق مسعود في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، بعد أن شغل خلال الفترة الماضية منصب الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة. وسيكون مسؤولاً في مهمته الجديدة، عن قيادة الاستراتيجية التشغيلية للمجموعة مع التركيز على الارتقاء بمستويات الكفاءة لدى المواهب العاملة في المجموعة، ومواءمة المبادرات متعددة التخصصات، والإشراف على عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المستدامة.

ويعمل مشتاق ضمن فريق عمل دبي للاستثمار منذ العام 2008، حيث حقق إنجازات استثنائية لناحية تبسيط عمليات الخزينة وإدارة متطلبات التمويل وتنسيق العمليات المالية الأساسية. كما قاد العديد من مبادرات الاستحواذ والتخارج عبر المجموعة، ما ساهم في تعزيز قيمة الأعمال.

وفي السياق ذاته، سيتولى نيشانت شاه منصب الرئيس التنفيذي المالي بالإنابة، بعد أن شغل سابقاً منصب المدير المالي في دبي للاستثمار منذ العام 2019، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار واستمرارية العمليات المالية للمجموعة. وسيكون نيشانت مسؤولاً عن عمليات إعداد التقارير المالية ومراقبة وإدارة العمليات المتعلقة بالخزينة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية. وتؤكد هذه الخطوة دوره المحوري في تعزيز مستويات التميز على مستوى إعداد التقارير المالية وتفعيل الرقابة على العمليات المالية الداخلية.

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