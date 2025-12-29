دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التأمين بدولة الإمارات، عن إجراء تغيير في مناصبها الإدارية العُليا إثراستقالة السيد أ. ر. سرينيفاسان من منصبه كرئيس تنفيذي لأسباب شخصية. وقرر مجلس الإدارة تكليف السيد شربل يزبك، مدير إدارة المخاطر بالشركة، بمهام الرئيس التنفيذي بالإنابة.

وبصفته من أقدم وأهم أعضاء فريق القيادة في الشركة، يتميز السيد شربل بفهمٍ متعمق لأعمال الشركة وبخبرةٍ تشغيلية قوية تُمكّنه من قيادة المرحلة الانتقالية بسلاسة إلى حين تعيين الخلف الدائم.

وأشادت الشركة في بيان رسمي بمساهمات السيد سرينيفاسان الذي شارك بصورة فعّالة في تعزيز توجهات الشركة الاستراتيجية وتنمية قدراتها التشغيلية، مُعربةً عن امتنانها العميق لجهوده القيّمة خلال فترة عمله، ومتمنيةً له التوفيق في مسيرته المستقبلية.

وعلّق مجلس الإدارة على قرار التعيين قائلاً: "يتمتع السيد شربل بخبرة مهنية وكفاءة إدارية رفيعة تمكّنه من قيادة الشركة بثقة خلال المرحلة الانتقالية. ونحن نثق بقدرته في الحفاظ على الاستقرار ومواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وتظل "دبي الوطنية للتأمين" ملتزمة بالتميز التشغيلي وتقديم القيمة المضافة لعملائها وشركائها ومساهميها، وستواصل السعي لتحقيق نمو مستدام تحت إشراف مجلس إدارتها وفريقها التنفيذي.

عن دبي الوطنية للتأمين

منذ انطلاقها عام 1991، رسخت شركة دبي الوطنية للتأمين (DNI) مكانتها كإحدى أعمدة قطاع التأمين في دولة الإمارات. ومع افتتاح فرعها الجديد في أبو ظبي، تواصل الشركة توسيع آفاقها باعتبارها شركة متعددة الخطوط، تقدم حلولاً شاملة تغطي السيارات، والتأمين الصحي، والسفر، والمنازل، فضلاً عن منتجات متخصصة للشركات مثل التأمين الصحي الجماعي، وتأمين الحياة الجماعي، والتأمين الهندسي، والبحري، وتأمين الممتلكات، والمسؤولية. ويقود فريقها من الخبراء مسيرة التميز من خلال سياسات مبتكرة وأسعار منافسة، مدعومة بخدمات مطالبات سلسة تعزز العلاقة الوطيدة مع العملاء.

وتضع دبي الوطنية للتأمين عملاءها في صميم استراتيجيتها، مرتكزة على الابتكار، والاستقرار المالي، وإيجاد القيمة المستدامة، عبر تصميم حلول مخصصة تستجيب بدقة لمتطلبات الحماية المتنوعة. كما توسع الشركة قنوات توزيعها وتبرم شراكات استراتيجية طموحة لدعم نمو أعمالها وتعزيز حضورها في السوق.

الهاتف: 600 5 80000

الموقع الإلكتروني: www.dni.ae

