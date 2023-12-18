بورجاك يقود دمج أعمال دايمنشن داتا وإن تي تي جلوبال لإرساء أسس متينة للنمو المستقبلي بالمنطقة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت دايمنشن داتا، المزود الرائد لتقنيات وحلول تكنولوجيا المعلومات، عن تعيين بورجاك سويدان كمدير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط. يتبع بورجاك إداريًا للرئيس التنفيذي ألان تيرنلي جونز، ويتمتع بخبرة عميقة في قطاع تقنية المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط، تدعمه في تعزيز وتسريع نمو الشركة، حيث سيقود دمج أعمال دايمنشن داتا و إن تي تي داتا في المنطقة.

في تعليقه على التعيين قال ألان تيرنلي جونز، الرئيس التنفيذي لشركة دايمنشن داتا: "تمثل منطقة الشرق الأوسط جزءًا هامًا من استراتيجية النمو لدى إن تي تي، فيما نواصل دعم التحول الرقمي لعملائنا بالمنطقة. وبحسب توقعات آي دي سي، فمن المتوقع أن تصل قيمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 38.1 مليار دولار في العام 2027. يجلب بورجاك خبرة واسعة ومعرفة قيّمة حول ديناميكيات المنطقة، ويتمتع بقدرات فريدة لقيادة أعمالنا من أجل تحقيق نمو استثنائي."

من الجدير بالذكر أن بورجاك يمتلك 20 عامًا من الخبرة في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات في الشرق الأوسط، وينضم إلى دايمنشن داتا بعد أن عمل لدى كيندريل كمدير تنفيذي لدول الخليج وبلاد الشام. فهو تنفيذي متمرس يمتلك خبرة واسعة في المبيعات وتنفيذ المشاريع الضخمة والمعقدة للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط. كما عمل قبل ذلك مع آي بي إم لمدة 18 عامًا تولى خلالها عددًا من المناصب القيادية على المستوى المحلي والإقليمي.

من جانبه قال بورجاك سويدان: "يسعدني الانضمام إلى دايمنشن داتا في فترة حيوية تنضم فيها الشركة إلى إن تي تي داتا، واتطلع إلى قيادة هذا التحوّل في أسواق المنطقة الديناميكية. لطالما قدمت دايمنشن داتا المنتجات والخدمات المتقدمة لمساعدة عملائها في مسيرة التحول الرقمي، وسيتركز عملنا في المنطقة على بناء الأسس المتينة وتسريع النمو من خلال محفظة متنوعة وتوفير الحلول المتقدمة في التطبيقات وتكامل الشبكات والأمن السيبراني والبنية السحابية وحوسبة الحافة وإنترنت الأشياء. وسنواصل توفير الحلول المبتكرة القائمة على أحدث التقنيات في جميع القطاعات بالمنطقة بفضل دعم عملائنا وشركائنا وموظفينا الموهوبين."

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نبذة عن دايمنشن داتا

دايمنشن داتا هي شركة رائدة في مجال البنية التحتية والخدمات لتكنولوجيا المعلومات، وتعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مملوكة بالكامل لمجموعة إن تي تي NTT، المزود العالمي للتكنولوجيا وحلول الأعمال. تؤمن إن تي تي و دايمنشن داتا بأهمية المساهمة في المجتمع من خلال عملياتنا التجارية واستخدام التكنولوجيا من أجل الخير.

نعمل في دايمنشن داتا لنوفر مستقبلًا آمنًا ومتصلًا يمكّن موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا. فنحن نعمل على إرساء الأسس المتينة لمنظومة الشبكات المتكاملة من الحافة إلى البنية السحابية في المؤسسات، ما يؤدي إلى التقليل من تعقيدات أحمال العمل في بيئات البنية السحابية المتعددة، بالإضافة إلى تقديم الابتكارات في حافة المنظومات حيث تتلاقى الشبكات والبنية السحابية والتطبيقات. كما نوفر بنية تحتية مخصصة ونضمن أفضل الممارسات المتسقة في التصميم والعمليات عبر مراكز البيانات الآمنة والقابلة للتطوير والتخصيص، وندعم المؤسسات بخدمات البنية التحتية المقدمة عبر المنصة.

تأسست شركة دايمنشن داتا عام 1983 في جنوب إفريقيا، ويعمل لديها أكثر من 8000 موظف في 15 دولة لنقدم خدماتنا وحلولنا للعملاء في جميع القطاعات، بما في ذلك نخبة من أكبر العلامات التجارية المدرجة في بورصة جوهانسبرغ، وبورصة نيروبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.

نبذة عن إن تي تي المحدودة

تعتبر إن تي تي المحدودة أحد شركات إن تي تي داتا، وهي مزود لخدمات تقنية المعلومات بقيمة 30 مليار دولار. تقدم إن تي تي خدماتها في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات لشركات تمثل 65% من قائمة فورتشن جلوبال 500، وأكثر من 75% من قائمة فورتشن جلوبال 100. نعمل على إرساء الأسس المتينة لمنظومة الشبكات المتكاملة من الحافة إلى البنية السحابية في المؤسسات، ما يؤدي إلى التقليل من تعقيدات أحمال العمل في بيئات البنية السحابية المتعددة، بالإضافة إلى تقديم الابتكارات في حافة المنظومات حيث تتلاقى الشبكات والبنية السحابية والتطبيقات. كما نوفر بنية تحتية مخصصة ونضمن أفضل الممارسات المتسقة في التصميم والعمليات عبر مراكز البيانات الآمنة والقابلة للتطوير والتخصيص، وندعم المؤسسات بخدمات البنية التحتية المقدمة عبر المنصة. نعمل للوصول إلى مستقبل مترابط. services.global.ntt