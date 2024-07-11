دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس أمناء جائزة فخر العرب الدولية التابعة لمؤسسة التميز الدولية الأمريكية في فلوريدا عن انضمام المهندسة دانا السنيح الى المجلس، وذلك نظراً لمكانة المهندسة البارزة في عالم الهندسة، وتم تتويجها رسمياً بمنحها الوشاح الأحمر الأرجواني ومجسم جائزة فخر العرب يوم أمس في فندق بلازو فيرساتشي بمدينة دبي.

دانا السنيح المهندسة المبدعة والرائدة في مجال الهندسة المعمارية، معترف بها عالمياً لإنجازاتها وتفانيها في تطوير الحلول المعمارية والتكنولوجيا الهندسية، وتنفيذ المشاريع الهندسية المتميزة التي تركت أثراً إيجابياً على المجتمع والبيئة..

تميزت دانا عربيا بخبرتها الواسعة في مجالات ريادة الأعمال والتحفيز الإيجابي، فهي رائدة أعمال ملهمة تترأس شركات هندسية للتصميم والتنفيذ تحت مظلة مجموعتها DANAZ GROUP، حيث تساهم هذه الشركات في تنفيذ مشاريع معمارية وتصميم داخلي مبتكرة تواكب أحدث التطورات في التكنولوجيا والتصميم، مما يجعلها من الأسماء البارزة في السوق العالمية.

وبجانب إنجازاتها المهنية، ركزت المهندسة دانا أيضاً على المساهمات الإنسانية، حيث شاركت في العديد من المبادرات الخيرية التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتوفير الدعم اللازم للتعليم والصحة لتكون فخرا للعرب ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط و الخليج بل عالميا.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس جائزة فخر العرب بيار مكرزل، "يسرني أن أعلن انضمام المهندسة دانا السنيح إلى مجلس أمناء جائزة فخر العرب الدولية. تعتبر دانا شخصية بارزة في مجالها، وقد أثبتت كفاءتها وإبداعها في مجال الهندسة."

وأضاف مكرزل، "يعد اختيار المهندسة دانا للانضمام إلى مجلس الأمناء دليلاً على الثقة التي يحظى بها إسهامها وتجربتها في دعم وتطوير الجوانب المهمة لجائزة فخر العرب الدولية، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها وإسهاماتها القيمة في دعم الجائزة وتطويرها نحو الأفضل."

واختتم مكرزل حديثه قائلاً، "نأمل أن تكون المهندسة دانا السنيح إضافة قيّمة لمجلس الأمناء من خلال تجربتها وخبرتها الواسعة في مجال الهندسة والابتكار. نثق في قدرتها على تقديم رؤى استراتيجية ومساهمات بنّاءة تسهم في تطوير الجائزة ودعم مبادراتها للارتقاء بالمجالات التي تغطيها الجائزة، ونتطلع إلى رؤية تأثيرها الإيجابي، متمنين لها كل التوفيق والنجاح."

عن جائزة فخر العرب:

تهدف جائزة فخر العرب الدولية إلى تسليط الضوء على الشخصيات العربية أو من أصول عربية التي تميزت بـ الإنجازات والمساهمات حول العالم، بما في ذلك العلوم، الطب، الصيدلة، الكيمياء، الفيزياء، الهندسة، الاقتصاد، المسؤولية البيئية والاجتماعية، والتنمية الشاملة. يتم تقديم الجوائز خلال حفل كبير يشارك فيه شخصيات حكومية وقيادات على مستوى المنطقة العربية.

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