دبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "دار الدواء العربية"، إحدى شركات مجموعة غباش التي تتمتع بخبرة تمتد لـ48 عاماً في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، عن تعيين إبرو يافوز مديراً عاماً لها، اعتباراً من أبريل 2025.

تتمتع إبرو بخبرة تتجاوز الثلاثين عاماً في مجالات الشؤون التنظيمية، والوصول إلى الأسواق، والعمليات التجارية، والإدارة العامة. وقد أظهرت طوال مسيرتها المهنية القدرة على دفع النمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء شراكات موثوقة عبر مناطق إقليمية متنوعة.

انضمت يافوز إلى الشركة بخبرة قيادية متميزة في الأسواق الإقليمية، حيث عملت بشكل وثيق مع شركاء لتحسين الأداء وضمان تقديم خدمات متميزة عبر العلامات التجارية الرئيسية في الإمارات ومنطقة الخليج. تشمل مسيرتها المهنية الدولية مناصب قيادية مرموقة، منها مديرة عامة للمنطقة في أوكرانيا ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى مناصب رفيعة المستوى حيث أشرفت على استراتيجيات الوصول إلى الأسواق والشؤون العامة. كما وضعت قواعد راسخة في مجال الامتثال وتعزيز العلاقات مع الشركاء.

ستعمل يافوز في منصبها الجديد، على تعزيز توفر الأدوية الأساسية وزيادة فعالية سلسلة التوريد من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين في مجال التصنيع. تتماشى قيادة يافوز بشكل كامل مع استراتيجية النمو الخاصة بـ"دار الدواء العربية"، التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول، وتحسين معايير الخدمة، وتعزيز مكانة الشركة كشريك موثوق في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات."

وفي تعليقها على تعيينها، قالت إبرو يافوز: "يسرني الانضمام إلى "دار الدواء العربية" في هذه المرحلة الهامة. سأركز على تعزيز توفر الأدوية الأساسية، وضمان تسليمها في الوقت المحدد وبأعلى درجات الاعتمادية، مع الالتزام التام بمعايير الخدمة والامتثال، بهدف تحسين تجربة المرضى وتلبية احتياجات الشركاء في جميع أنحاء الإمارات."

بالاعتماد على دورها الطويل في سلسلة إمداد الرعاية الصحية في الإمارات، تواصل "دار الدواء العربية" دعم المستشفيات والعيادات والصيدليات بتوفير الوصول إلى العلامات التجارية الصيدلانية والصحية من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة الرائدة. يُعتبر تعيين يافوز خطوة هامة في الاتجاه الاستراتيجي لـ"دار الدواء العربية"، مما يبرز التزامها بالابتكار، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات.

نبذة عن "دار الدواء العربية"

تأسست "دار الدواء العربية " في عام 1977، وهي شركة رائدة في توزيع الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات، وهي إحدى شركات مجموعة غباش. تركز الشركة على الأدوية، والصحة الاستهلاكية، ورعاية الحيوانات. تساعد الشركة الشركاء العالميين على التنقل في السوق الإماراتي من خلال الخبرة التنظيمية، والعلاقات القوية بين القطاعين العام والخاص، وفهمها العميق للأسواق الإقليمية. مع محفظة تشمل مجالات علاجية عالية التأثير مثل السرطان والسكري، تلتزم "دار الدواء العربية " بتحسين الوصول إلى المرضى وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

