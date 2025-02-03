القاهرة: أعلنت شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، والشركة الرائدة في صناعة مواد البناء المبتكرة والمستدامة، عن تعيين خالد الدكاني رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز مكانتها القيادية في السوق المصري، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتعزيز الابتكار في صناعة البناء من خلال حلول متميزة تسهم في التحول الأخضر لصناعة مواد البناء في مصر.

يحظى خالد الدكاني بخبرة مهنية تتجاوز 21 عامًا في مجموعة هولسيم العالمية، شغل خلالها عدة مناصب قيادية في دول مختلفة، حيث بدأ رحلته المهنية كرئيس القطاع المالي في الجزائر، ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي في نيجيريا والعراق وقطر والسعودية، بالإضافة إلى شغله منصب الرئيس التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر، وقد تمكن من تحقيق تحول استراتيجي في العمليات التجارية وزيادة ربحية الشركات التي قادها، إلى جانب إرساء الأسس الاستراتيجية للنمو المستدام في أسواق مختلفة.

وحصل خالد الدكاني على درجة البكالوريوس في التجارة والمحاسبة من جامعة الإسكندرية، حيث أظهر تميزًا أكاديميًا أهلّه لتحقيق إنجازات كبيرة في مجال الأعمال. مستندًا إلى استراتيجية مبتكرة ورؤية مستقبلية واضحة، سيقود خالد الدكاني لافارچ مصر نحو تعزيز دورها الريادي في السوق المصري من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة والاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الدولية نحو بناء مستدام وآمن، ليجسد رؤية عصرية تهدف إلى إحداث أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

جدير بالذكر أن لافارݘ مصر تمتلك مصنعاً متطوراً للأسمنت في العين السخنة بطاقة إنتاجية تبلغ 9.5 مليون طن سنوياً، مما يجعلها من أكبر مصانع الأسمنت في المنطقة، كما تدير الشركة أكثر من 7 مواقع لإنتاج الخرسانة الجاهزة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الشركة الشقيقة جيوسايكل مصر، والتي تقوم بمعالجة المخلفات وإدخالها في عملية الإنتاج كوقود بديل. وتركز الشركة، في إستراتيجيتها الطموحة لمستقبل مستدام، على تحقيق التنمية المستدامة في كافة الجوانب الإجتماعية والبيئية والإقتصادية، في إطار إستراتيجية مجموعة هولسيم العالمية ورؤية مصر 2030.

حول لافارچ مصر:

لافارﭺ مصر، التابعة لمجموعة لافارﭺ هولسيم العالمية، هي شركة رائدة في صناعة مواد البناء المبتكرة والمستدامة. وبدعم من أكثر من 1500 موظف، تقدم الشركة حلولاً ومنتجات ضرورية وصديقة للبيئة لتشييد الأبنية التي تشكل معالم حياتنا اليومية. من خلال أعمالها في مجال الأسمنت والخرسانة الجاهزة، تلتزم لافارﭺ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شركات المقاولات الكبيرة أو المهندسين المعماريين أو المطورين العقاريين، وذلك بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مجموعة هولسيم.

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