شيكاغو – أعلنت مجموعة حياة للفنادق (المندرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: H) اليوم عن سلسلة من التغييرات في فريق القيادة العليا، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز تطوّر الشركة وتحوّلها إلى مؤسسة تتّسم بالمرونة وتركّز أكثر على الهوية التجارية.

سينضمّ مارك جاشيت إلى حياة ويشغل منصب رئيس المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتبارًا من 17 مارس 2025، على أن يتسلّم بالكامل مسؤوليات دوره الجديد في 1 يوليو 2025. وجاشيت هو مسؤول تنفيذي دولي يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة الإدارية في مناطق أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حيث شغل مجموعة كبيرة من الأدوار القيادية لدى علامات تجارية عالمية فاخرة وعلامات تجارية استهلاكية رائدة، أبرزها دي بيرز (De Beers) ولويس فيتون (Louis Vuitton) ومويت آند شاندون (Moët & Chandon) وإيفيان (Evian). بالإضافة إلى ذلك، تولّى جاشيت قيادة أعمال تيفاني آند كو (Tiffany & Co.) في كل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. أمّا مع انضمامه إلى المجموعة، فيتّخذ من مركز حياة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في زيورخ مقرًا له وسيعمل تحت إدارة وإشراف الرئيس والمدير التنفيذي مارك هوبلامازيان.

من جهته، وبعد أن نجح في تعزيز نمو المجموعة وأدائها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط منذ عام 2022، عُيّن خافيير أجيلا في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون النمو في حياة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك إلى جانب منصبه الذي تسلّمه مؤخرًا في 1 مارس 2025، منصب رئيس مجموعة إنكلوسيف. وفي سياق دوره العالمي الجديد، سيتولّى أجيلا الإشراف على نمو حياة بشكل عام من خلال استراتيجية التطوير وأعمال التنفيذ والمعاملات. وسيحافظ أجيلا على منصبه القيادي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيدعم جاشيت في تسلّم مهامه الجديدة بين 17 مارس و30 يونيو 2025، وبعد ذلك، سيتولّى كل منهما دوره الجديد بالكامل تحت إدارة وإشراف مارك هوبلامازيان.

أمّا جيم تشو، فينتقل من منصب الرئيس التنفيذي لشؤون النمو الذي شغله منذ عام 2022 إلى منصبه الجديد كرئيس علاقات المالكين اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وتحت إدارة وإشراف الرئيس والمدير التنفيذي مارك هوبلامازيان، سيركّز أكثر على هذه الشريحة الهامة من أصحاب المصلحة ويكرّس كل جهوده لخدمتهم.

إنّ هذه التغييرات القيادية تعزّز التزام حياة بالتحوّل إلى مؤسسة تركّز أكثر على الهوية التجارية وعلى تلبية الاحتياجات المختلفة للضيوف والمالكين والمطوّرين عبر خمس محافظ متميّزة للعلامات التجارية: لايف ستايل، لوكشري، إنكلوسيف، كلاسيكس، إسنشلز.

وفي هذا السياق، قال مارك هوبلامازيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة حياة: "إنّ التعيينات القيادية التي نكشف عنها اليوم تسلّط الضوء على نقطتين رئيسيتين في مجموعة حياة. فمن جهة أولى،يساهم جلب كبار قادة الأعمال من ذوي الخبرة الواسعة في مجال العلامات التجارية والتشغيل، مثل مارك جاشيت، في بناء تعزيز أدائنا ونمونا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتسريع تطوّرنا لنصبح مؤسسة عالية الأداء وأكثر تركيزًا على الهوية التجارية. ومن جهة ثانية، يظهر تعيين قادة من المجموعة مثل خافيير أجيلا وجيم تشو في أدوار استراتيجية جديدة القدرات القيادية المرنة التي نسعى إلى تنميتها للمستقبل".

وأضاف: "يسرّني أن أرحّب بمارك في أسرة حياة، لا سيّما أنّه اكتسب خبرة واسعة في الأعمال العالمية من العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة، ويمتلك منظورًا جديدًا لقطاعنا، والأهم من ذلك، يتماشى بشكل وثيق مع ثقافتنا. بالنسبة إلى خافيير، تنبع خبرته في النمو العضوي وغير العضوي وخبرته الواسعة في عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية من سنوات عمله الطويلة في شركات الأسهم الخاصة في أوروبا. ونظرًا إلى زخم النمو الذي شهدته المجموعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت قيادته منذ عام 2022، إنّني على ثقة بأنّه سيقود بمهارة تامة الفصل التالي من رحلة نمو المجموعة عالميًا عبر جميع محافظ العلامات التجارية الخمسة. في المقابل، يمتلك جيم 20 عامًا من الخبرة في شغل أدوار تركّز على المالكين والمشغّلين في حياة، وهذا ما يجعله مثاليًا لقيادة الابتكار وزيادة التركيز على تقديم قيمة استثنائية لهذه الفئة الرئيسية من أصحاب المصلحة".

يُستخدم مصطلح "حياة" في هذا الإصدار للإشارة إلى "مجموعة حياة للفنادق" و/أو إحدى الشركات التابعة لها.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,350 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 79 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024تشمل عروض الشركة العلامات التجارية المنضوية تحت علامة تايم ليس كوليكشن، مثل: "بارك حياة®"، "جراند حياة®"، "حياة ريجنسي®"، "حياة®"، "حياة فاكيشن كلوب®"، "حياة بليس®"، "حياة هاوس®"، "حياة ستوديوز"، و"يوركوف®". بالإضافة إلى العلامات التجارية المنضوية تحت العلامة باوند ليس كوليكشن، التي تشمل: "ميرافال®"، "أليلا®"، "أنداز®"، "تومسون هوتيلز®"، "دريم هوتيلز®"، "حياة سنتريك®"، و"كابشن باي حياة®". ومجموعةإندبنتنت كوليكشن، التي تضم: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة®"، "ديستينيشن باي حياة®"، و"جي دي في باي حياة®". وأخيراً، مجموعةإنكلوسيف كوليكشن، التي تشمل: "إمبريشن باي سيكريتس"، "حياة زيفا®"، "حياة زيلارا®"، "زو تري® ويلنس آند سبا ريزورتس"، "سيكريتس ريزورتس آند سباس®"، "بريثلس ريزورتس آند سباس®"، "دريمز ريزورتس آند سباس®"، "حياة فيفيد هوتيلز آند ريزورتس"، "ألوى هوتيلز آند ريزورتس®"، و"صن سكيب ريزورتس آند سباس

تدير الشركات التابعة للمجموعة برنامج الولاء "ورلد أوف حياة®"، وعروض "إيه إل جي فاكايشنز®"، و"مستر آند مسز سميث™"، و"نادي أنليميتد فاكايشن®"، وخدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي"، ومنصة تكنولوجيا السفر "ترايسبت سولوشنز®". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com .

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