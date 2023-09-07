المستشفى الرائد في تقديم الرعاية الصحية لأكثر الحالات تعقيداً يسجل رقماً قياسياً على مستوى عدد المرضى الدوليين في النصف الأول من العام الجاري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تم تعيين حسن جاسم النويس رئيساً لمجلس الإدارة الجديد في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. وسيؤدي النويس مهامه الجديدة مع استمراره بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في M42، شركة الرعاية الصحية العالمية المدعومة بأحدث التقنيات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وقد سجل المستشفى هذا العام رقماً قياسياً على مستوى عدد المرضى من دولة الإمارات والعالم، حيث أعلن عن نمو بنسبة 20% في أعداد المرضى الدوليين خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2022.

ويعتبر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي جزءاً من شبكة M42 التي تضم نخبة من المؤسسات العالمية المتخصصة بتقديم الرعاية الصحية، وتأسس في عام 2015 في إطار رؤية حكومة أبوظبي الرامية لتأسيس منظومة عالمية المستوى للرعاية الصحية. ويتمتع المستشفى بقدرة استيعابية تبلغ 400 سرير ويمثل امتداداً لنموذج الرعاية المتميزة في كليفلاند كلينك الولايات المتحدة. ويقوم المستشفى بتقديم أفضل مستويات الرعاية لأكثر المتطلبات الصحية والطبية تعقيداً وإلحاحاً. ومطلع العام الجاري، افتتح المستشفى مركز فاطمة بنت مبارك ليكون بمثابة منشأة متطورة تقدم الرعاية المتميزة والشخصية لمرضى الأورام.

وحول منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، قال حسن جاسم النويس: "في غضون فترة لم تتجاوز عشرة أعوام، نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ببناء سمعة متميزة كمنشأة رائدة على مستوى المنطقة لرعاية أكثر المشاكل الصحية والطبية تعقيداً على الإطلاق. ويؤكد نجاحه هذا على تميز شركائنا في كليفلاند كلينك الولايات المتحدة وتفاني والتزام فريق الرعاية في المستشفى الذي يضم نخبة من أفضل الخبراء على مستوى العالم. ولاشك أننا في M42 ماضون في دعم الرؤى والتوجيهات الحكومية الرامية لترسيخ دعائم منظومة عالمية المستوى للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي".

وكان مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لاعباً رئيسياً ضمن المبادرات الحيوية المرتبطة بالتعليم والبحوث والموجهة لصقل مهارات مواهب اليوم والمستقبل، في إطار هدف أوسع لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للمعرفة.

وأضاف النويس: "ستواصل M42، بالتعاون مع كليفلاند كلينك، دعم هذه المنشأة المتميزة في أبوظبي التي تحقق نجاحاً تلو الآخر، وضمان تعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدمات الرعاية لأكثر الحالات الطبية تعقيداً. وستعود هذه الشراكة الوثيقة بين M42 وكليفلاند كلينك باثنتين من الفوائد الهامة، إذ ستمنحنا القدرة على تحقيق التكامل بين نموذج الرعاية عالية الجودة في كليفلاند كلينك وكافة أصول شبكتنا، في حين ستعزز تعاوننا لإطلاق طاقاتM42 في التقنيات المبتكرة، على غرار الذكاء الاصطناعي والتسلسل الجيني، بهدف دعم قدرة المنظومة ككل على تقديم الرعاية الدقيقة والوقائية التي تركز على المرضى".

وتعتبر شركة M42، أول شركة من نوعها في مجال خدمات الرعاية الطبية المتكاملة، وتجمع بين التقنيات الطبية الفريدة والقائمة على البيانات لدى "جي 42 للرعاية الصحية" ونطاق الانتشار الواسع الذي تتمتع به أصول مبادلة للرعاية الصحية. وتمتلك الشركة محفظة عالمية شاملة من شركات الرعاية الصحية والتقنيات الصحية مع أكثر من 450 منشأة متواجدة في 24 دولة. كما استحوذت M42 مؤخراً على "ديافيرم"، ثالث أكبر مزود في العالم لخدمات غسيل الكلى.

ويعد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي من الركائز الرئيسية لشبكة M42، واكتسب سمعة مرموقة نظير قدرته العالية على تقديم الرعاية الصحية عالمية المستوى لأكثر الحالات تعقيداً، ما جعله الخيار المفضل للمرضى حول العالم.

من جانبه قال الدكتور توميسلاف ميهاليفيتش، الرئيس التنفيذي ورئيس كليفلاند كلينك: "بات مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي اليوم أحد أبرز المستشفيات ضمن شبكة كليفلاند كلينك العالمية للرعاية الصحية. فقد نجحت كوادر عملنا بإرساء معايير جديدة للرعاية التي تركز على المريض والقائمة على البحوث والتعليم والابتكار. ولاشك أن نتائج النصف الأول من العام الجاري للمستشفى على مستوى عدد المرضى الدوليين تقدم دلالة واضحة على رؤيتنا الطموحة لنكون أفضل مكان لتلقي الرعاية حول العالم".

وأضاف: "من خلال مناصبه التي شغلها، لعب حسن دوراً بارزاً في مسيرة تطور ونماء المستشفى منذ تأسيسه في أبوظبي. وبالتعاون معه وشركة M42، نمضي قدماً نحو تحقيق رسالتنا المتمثلة بتقديم الرعاية الصحية الرائدة لأكبر عدد ممكن من المرضى. ومع نموذجنا الرائد للرعاية الذي نتبناه منذ أكثر من 100 عام، وحضور تقنيات M42 السباقة، سيواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي استشراف المستقبل الزاهر لقطاع الرعاية الصحية".

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي حل ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى حول العالم من 28 دولة ليكون المستشفى الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة "نيوزويك" 2023 المرموقة لأفضل المستشفيات في العالم.

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نبذة عن شركة “M42”

“M42” شركة عالمية قائمة على أحدث التقنيات مقرها أبوظبي، تركز على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية. وتسعى لتحسين حياة المرضى بتقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات الصحية والتشخيصية التي يواجهها العالم، وتركز على توظيف الحلول المبتكرة وأحدث التقنيات الطبية الفريدة والمرتكزة على البيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتمكينها من تقديم أعلى مستوى من الرعاية المتميزة والدقيقة للمرضى.

يعمل لدى “M42” أكثر من 20 ألف موظف وتضم شبكتها ما يزيد على 450 مرفقاً طبياً في 24 دولة. وقد تأسست “M42” عام 2022 باندماج "جي42 للرعاية الصحية" ومبادلة للرعاية الصحية بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة عالمية المستوى بتسخير التقنيات الطبية الفريدة القائمة على البيانات والأبحاث إلى جانب المرافق الطبية المتميزة. لمزيد من المعلومات، زوروا www.m42.ae.

نبذة عن كليفلاند كلينك

كليفلاند كلينك هي مؤسسة طبية أكاديمية غير ربحية متعددة التخصصات تجمع بين الرعاية الطبية وأنشطة البحوث والتعليم وتتخذ من كليفلاند في ولاية أوهايو مقراً لها. تأسست كليفلاند كلينك في العام 1921 على يد أربعة أطباء مرموقين بهدف تزويد المرضى بخدمات رعاية متميزة ترتكز على مبادئ التعاون والتعاطف والابتكار، ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات الطبية المهمة، مثل مجازة الشريان التاجي وأول عملية زرع وجه في الولايات المتحدة.

ويُصنّف تقرير "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" لأفضل المستشفيات في الولايات المتحدة كليفلاند كلينك باستمرار باعتباره أحد أفضل المستشفيات على مستوى الولايات المتحدة.

3500 طبيب وباحث و14,000 ممرض وممرضة في 120 من التخصصات الطبية والتخصصات الدقيقة. وتتضمن شبكة مرافق كليفلاند كلينك الصحية المبنى الرئيسي المبني على مساحة 167 فداناً بالقرب من وسط مدينة كليفلاند وتسعة مستشفيات مجتمعية وأكثر من 150 عيادة خارجية في شمال أوهايو، من بينها 18 مركزاً لصحة الأسرة وثلاثة مراكز للصحة واللياقة، وفروع في فلوريدا ولاس فيغاس ونيفادا، بالإضافة إلى أخرى في لندن وتورنتو وأبوظبي. في العام 2016 سجلت شبكة كليفلاند كلينك الصحية 7.14 مليون زيارة للعيادات الخارجية و220,059 حالة دخول ومراقبة في المستشفى و 207,610 عملية جراحية، وجاء المرضى من جميع الولايات الأميركية ومن أكثر من 185 دولة.

لمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني لكليفلاند كلينك.

نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إحدى شركات M42 ، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة والمعقدة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد العيون؛ ومعهد الجهاز التنفسي؛ ومعهد الرعاية الحرجة؛ ومعهد الأورام؛ ومعهد زراعة الأعضاء؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد طب الطوارئ؛ ومعهد التخدير؛ ومعهد علم الأمراض وطب المختبر؛ ومعهد التصوير الشعاعي؛ ومعهد الجودة وسلامة المرضى؛ ومعهد الرعاية الطبية والتمريض؛ وأقسام البحوث والتعليم. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 50 تخصصاً طبياً وجراحياً.

يحتضن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز فاطمة بنت مبارك المخصص لعلاج الأورام. وتقدم هذه المنشأة المتطورة للمرضى وصولاً يسيراً إلى خيارات تشخيصية وعلاجية عبر مرافق عالمية المستوى ضمن 24 قسماً سريرياً يضم مجموعة من التخصصات الفرعية والبرامج المخصصة لعلاج أنواع الأورام والأمراض ذات العلاقة التي تشمل الدم، والثدي، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، والنساء، والرأس والعنق، والأعصاب، والصدر، والعيون والأنسجة الرخوة وغيرها.

يقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة وصولاً مباشراً إلى أفضل مقدمي الرعاية الصحية، ونموذج كليفلاند كلينك الفريد من نوعه للرعاية والذي يشمل مرافق عالمية المستوى وأرقى معايير الرعاية، وكل ذلك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.clevelandclinicabudhabi.ae

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إلهام بوراني

كليفلاند كلينك أبوظبي

BouranE@ClevelandClinicAbuDhabi.ae

أصالة فضة

M42

afadda@mubadalahealth.ae