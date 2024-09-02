أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL) ("المجموعة")، وإحدى أكبر الشركات الوطنية في قطاع الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن تعيين مارك تونكينز في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة اعتباراً من 2 سبتمبر 2024.

يحفل سجل تونكينز، الذي شغل مؤخراً منصب الرئيس المالي في شركة "بي إم إي" (Building Materials Europe)، بخبرات غنية اكتسبها عبر تقلده لمناصب مالية عليا في شركتي "بورليس"(Borealis) و"فيليبس" (Philips) العالميتين، وسيتولى، من خلال منصبه الجديد، مهام توجيه المبادرات المالية الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز نموها المستمر في الأسواق العالمية.

أما ستيفن جيه بوب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية السابق للمجموعة، فسيقوم بدور استشاري استراتيجي ضمن مكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث كان له دور أساسي في حديد الإمارات أركان على مدى 17 عاماً، نجح خلالها في قيادة المجموعة في مراحل مهمة من مسيرتها، بما في ذلك تحقيق الاندماج الاستراتيجي والإدراج العام في وقت لاحق، كما أسهم بشكل كبير في نجاح الشركة وترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، "نحن ممتنون للغاية لستيفن بوب على قيادته والتزامه بالتميز على مدار السنوات الماضية. ومع ترحيبنا بمارك في المجموعة، نتطلع إلى تجربته القيادية ورؤيته لمواصلة دفع استراتيجيتنا المالية إلى الأمام. وستساهم خبرة مارك في تعزيز خطط نمونا وترسيخ مكانتنا المالية وبخاصة في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية."

كما تلتزم مجموعة حديد الإمارات أركان بالحفاظ على مسار نموها وتعزيز القيمة للمساهمين تحت القيادة المالية الجديدة للسيد تونكينز.

نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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