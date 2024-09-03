دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسر شركة جينسلر، الرائدة عالميًا في مجال الهندسة المعمارية والتصميم، أن تعلن عن تعيين طارق شيخ مديرًا إداريًا مشاركًا لمكاتبها في الشرق الأوسط، اعتبارًا من الآن. سينضم طارق إلى المدير الإداري الحالي تيم مارتن، مما يعزز التزام جينسلر بالنمو والتميز في هذه المنطقة الديناميكية.

صرح ديفيد كالكنز، المدير الإقليمي المشارك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في جينسلر، قائلاً: "نحن سعداء بالترحيب بطارق في منصبه الجديد. ستكون قيادته الثاقبة وذكائه الاستراتيجي وخبرته الواسعة في المشاريع واسعة النطاق في الشرق الأوسط ذات قيمة كبيره لفريقنا. إن فهمه العميق لتعقيدات المنطقة والفرص المتاحة فيها سيدفع جهودنا لتوسيع حضور جينسلر ونفوذها. نتطلع إلى مساهماته في توجيه نمونا ومواصلة تقديم حلول تصميم استثنائية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا".

يتمتع طارق شيخ بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في إدارة وتسليم مشاريع معقدة وواسعة النطاق في أسواق الاستخدامات المتعددة والتجزئة وأنماط الحياة في أوروبا والشرق الأوسط. بصفته المدير الإداري السابق لمكتب جينسلر في برمنغهام لمدة سبع سنوات، يتمتع طارق بسجل حافل في بناء وإدارة فرق كبيرة، وضمان تنفيذ المشاريع بسلاسة، وتلبية المتطلبات الحرجة للمطورين والمستأجرين. تشمل خبرته الواسعة التعاون مع العلامات التجارية العالمية الكبرى والمساهمات الكبيرة في بعض أكبر مشاريع جينسلر في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأفنيوز في الكويت ومشيرب داون تاون الدوحة في قطر.

أعرب طارق شيخ عن حماسه قائلاً: "أنا متحمس لتولي هذا الدور ومواصلة قيادة النمو والتوسع في المنطقة. إن الشرق الأوسط منطقة ذات إمكانات وفرص هائلة، وأنا حريص على البناء على الأساس القوي الذي أسسناه. أتطلع إلى التعاون مع الفريق في الشرق الأوسط لتقديم حلول تصميم مبتكرة وتعزيز الشراكات مع العملاء، والمساهمة في تحول المنطقة ونجاح شركتنا المستدام".

ويشكل تعيين طارق، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، أحدث مكاتب جينسلر في الشرق الأوسط، جزءاً محورياً من المبادرات الاستراتيجية للشركة، التي تركز على تعزيز قدرات مكتب الرياض بما يتماشى مع برنامج رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا التعيين في أعقاب توسع آخر في القيادة مؤخراً، والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال تعيين تيريزا شيلز كمديرة إقليمية مشاركة لشركة جينسلر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وقالت تيريزا شيلز: "يعزز نموذج القيادة المشتركة لشركة جينسلر بيئة عمل ديناميكية وتعاونية من خلال تشجيع تبادل الأفكار بين التخصصات المختلفة". وأضافت: "ستدفع معرفة طارق الواسعة بالسوق وسجله الحافل بالإنجازات الابتكار وتعزز قدرتنا على التكيف مع احتياجات العملاء والسوق المتطورة. وأنا على ثقة من أنهما سيعملان جنبًا إلى جنب مع تيم على الارتقاء بعملياتنا في المملكة وتعزيز ريادة جينسلر في التصميم المبتكر في جميع أنحاء المنطقة".

مع استمرار جينسلر الشرق الأوسط في توسيع خبراتها، تظل الشركة ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع العملاء وتعزيز حضورها في السوق. ويسلط القيادة الجديدة الضوء على التزام جينسلر بتقديم مشاريع حائزة على جوائز تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء في الشرق الأوسط وتخلق مساحات تحويلية في جميع أنحاء المنطقة. احتلت جينسلر مؤخرًا المرتبة السادسة بشكل عام والمرتبة الأولى في مجال التطوير الحضري والعقارات في قائمة Fast Company الأكثر ابتكارًا، وهي مشهورة بدورها في تشكيل الصناعة والثقافة من خلال الابتكارات الرائدة والإنجازات المهمة.

نبذة عن جينسلر

في شركة جينسلر، تنبع قيمة عملنا من تأثيره الإيجابي على التجربة الإنسانية. نحن شركة تصميم ديناميكية وتعاونية تجمع بين الإبداع والبحث والابتكار لحل المشكلات المعقدة لعملائنا. يتحدى عملنا الأفكار التقليدية حول الهندسة المعمارية والبيئة المبنية. نحن لا نقوم بتصميم المباني فحسب - بل نعيد تصور المدن والأماكن التي تحدث فرقًا في حياة الناس. تأسست شركة جينسلر عام 1965، وقد بنت فريقًا من 6000 محترف يتعاونون مع العملاء في أكثر من 100 دولة كل عام. كل ما نقوم به يسترشد بمهمتنا: خلق عالم أفضل من خلال قوة التصميم.

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