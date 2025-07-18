الرياض، المملكة العربية المتحدة – أعلنت شركة جينسلر، الرائدة عالميًا في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط، عن تغيير هام في قيادتها لمنطقة الشرق الأوسط.

اعتبارًا من 16 يوليو 2025، تم تعيين تود بيلغرين مديرًا مشاركًا لإدارة مكاتب جينسلر في الشرق الأوسط، خلفًا لتيم مارتن، لينضم إلى المدير المشارك الحالي طارق الشيخ في قيادة أنشطة الشركة بالمنطقة.

يمثل هذا التغيير بداية مرحلة جديدة وحيوية لجينسلر في الشرق الأوسط، حيث ستستفيد الشركة من خبرة عالمية راسخة وفهم عميق للسياق المحلي، مما يمكّن الفريق القيادي الجديد من دفع الشركة نحو مزيد من النمو والابتكار والتأثير.

يتمتع تود بيلغرين بخبرة تفوق الثلاثين عامًا في التصميم والقيادة على المستوى الدولي. ومنذ انتقاله إلى دبي العام الماضي، قاد مجالات الاستخدامات المتعددة ومراكز التجزئة وتجارب المستهلكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وقبل عمله في الشرق الأوسط، شغل منصب المدير المشارك لمكتب جينسلر في شنغهاي لمدة ست سنوات، حيث أسس مسيرة ناجحة في بناء شراكات استراتيجية وتحقيق تحول معماري واسع في آسيا.

سيتشارك تود القيادة مع طارق الشيخ، الذي يدير العمليات في الشرق الأوسط كمدير مشارك منذ انتقاله من مكتب جينسلر في برمنغهام إلى الرياض. يشتهر طارق بأسلوبه الذي يركز على العميل وقيادته لمشاريع كبيرة ومعقدة، ولعب دورًا رئيسيًا في توسيع حضور الشركة في السعودية ودول الخليج. معًا، يدمجان خبراتهما ورؤيتهما لتقوية مكانة جينسلر في المشهد المعماري والحضري المتطور في المنطقة.

في المستقبل، ستركز القيادة الجديدة على تطوير المواهب المحلية، وتعميق علاقات الشراكة مع العملاء، وتعزيز التميز في التصميم بهدف تحقيق تأثير فعلي، خصوصًا في دعم الاقتصادات الخليجية التي تشهد تحولات سريعة.

كما يشكل هذا الانتقال رحيل تيم مارتن، الذي قاد عمليات جينسلر في الشرق الأوسط خلال السنوات الست الماضية، حيث رسّخ سمعة الشركة في المنطقة من خلال الابتكار والجودة والتركيز على العملاء.

قالت تيريزا شيلز وديفيد كالكينز، المديران المشاركان الإقليميان لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: "نعرب عن عميق شكرنا لتيم مارتن على قيادته والتزامه خلال هذه السنوات، فقد ترك إرثًا قويًا من التميز والتعاون. نحن متحمسون لانضمام تود إلى هذا الدور الجديد، وواثقون أنه مع طارق سيواصلان دفع الابتكار وتعزيز تأثيرنا الإقليمي."

ويؤكد هذا الإعلان التزام جينسلر المستمر بالاستثمار في الشرق الأوسط، وسعيها لتشكيل مدن ومجتمعات وتجارب ترتقي إلى طموحات المنطقة المستقبلية.

نبذة عن جينسلر

في جينسلر، تنبع قيمة عملنا من أثره الإيجابي على حياة الإنسان. نحن شركة تصميم ديناميكية وتعاونية تجمع بين الإبداع والبحث والابتكار لتقديم حلول رائدة ومؤثرة لعملائنا. نعيد معًا تصور المدن والأماكن والتجارب التي تشكل الحياة اليومية للناس. تأسست الشركة عام 1965، وتضم اليوم أكثر من 6,000 محترف يتعاونون سنويًا مع عملاء في أكثر من 100 دولة، في مشاريع تشكل محركات للنمو. ويقودنا في كل ما نقوم به هدف واحد: بناء عالم أفضل من خلال قوة التصميم.

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