تشمل مهام د. صايمة رنا تولي مسؤولية شؤون التعليم كافة على مستوى مجموعة جيمس للتعليم

ستعمل د. رنا مع مختلف مدارس المجموعة التي ستستفيد من خبرتها الاستثنائية وتجربتها القيادية الرائدة

ستواصل د. رنا عملها كمديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس العالمية – دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين الدكتورة صايمة رنا

في منصب رئيسة الشؤون الأكاديمية، حيث ستتولى مهمة الإشراف على تنفيذ استراتيجية التعليم الشاملة على مستوى مدارس المجموعة كافة.

وستباشر د. رنا، وهي أكاديمية بارزة تحظى باحترام وتقدير عالمي، في مهامها الجديدة على الفور فيما تستمر في شغل منصبها الحالي كمديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس العالمية – دبي.

ويأتي قرار تعيين د. رنا عقب اتباع آلية دقيقة تحت إشراف فريق من الخبراء الخارجيين، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار آراء مجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين. كما تعكس هذه الخطوة التأثير والتغيير الإيجابي الذي حققته د. رنا خلال مسيرتها المهنية الرائدة وقيادتها لأكاديمية جيمس العالمية، كما على مستوى مجموعة جيمس للتعليم، منذ انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2020.

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "يسعدنا ويشرفنا تعيين شخص بمكانة ومهنية الدكتورة رنا، في هذا المنصب والموقع البالغ الأهمية في مجموعتنا. ستشكل تجربتها وخبرتها الواسعة في مجال التربية والتزامها الثابت بأعلى معايير التعليم وجودة حياة الطلاب وسعادتهم، أساساً جوهرياً وقيمة مضافة لمدارسنا ومعلمينا وطلابنا وعائلاتهم. أنا على يقين بأن المرحلة المقبلة من مسيرتنا التعليمية ستكون تحويلية بقيادة د. رنا الملهمة والمميزة، وأتطلع للعمل معاً خلال السنوات المقبلة بهدف مواصلة جهودنا الهادفة إلى تعزيز الفرص التي نوفرها لطلابنا والارتقاء بتجربتهم التعليمية".

من جهتها، ذكرت الدكتورة صايمة رنا: "إنه لشرف وامتياز عظيم أن يتم تعييني في هذا المنصب، وهذه الخطوة تعكس أيضاً الجهد والعمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل في أكاديمية جيمس العالمية – دبي على مدى العاميين الماضيين. سأواصل ممارسة مهامي في الأكاديمية والعمل من دون كلل لضمان تحقيق التقدم والنجاح وتشكيل مستقبل واعد ومشرق لجميع طلابنا. وأعتقد، أنه انطلاقاً من استمراري بالقيام بمهامي، ستتاح أمامي الفرصة والقدرة على تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه مدارس جيمس للتعليم كافة.

وأضافت: "أتطلع للعمل مع جميع أعضاء القيادة المميزين في المجموعة. وسينصب تركيزي على ضمان استمرارية الرؤية التعليمية والأكاديمية لجيمس للتعليم القائمة على تحقيق المعايير العالمية والابتكار والإلهام، كي نحرص على أن يكون كل ما نقوم به في جيمس وفق أعلى المعايير المهنية والاحترافية، وإيلاء طلابنا المميزين الأولوية وجعلهم في صميم أعمالنا وأهدافنا".

وكرست د. رنا مسيرتها المهنية لقطاع التعليم، معتمدة على خبرتها الطويلة في مجال تطوير المدارس داخل المدن والدولة وفي القطاع الخاص، إلى جانب مكانتها العلمية حيث تحمل شهادة دكتوراه في التربية والتكنولوجيا والسياسة الدولية. ويتمحور تركيزها على التدريس والتعليم، ورفع مستوى المعايير، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقييم التعلم، والمناهج الدراسية، والتقييم والبيانات، والتوريد، وتطوير المنتجات، وتصميم المباني المدرسية، وإدارة التغيير، والتنمية الدولية، وبناء المدارس للمستقبل.

وتولت د. رنا مناصب ومهاماً عدة أبرزها عضو لجنة وخبيرة في العديد من البرامج والمشاريع في وزارة التربية في المملكة المتحدة ومكتب معايير التعليم لخدمات الأطفال ومهاراتهم (أوفستيد). هذا إلى جانب كونها عضو في العديد من المجالس، بما في ذلك التحالف الباكستاني لتعليم الفتيات، ومؤسسة موزايك كوميونيتي تراست (MCT (، ومعهد الذكاء الاصطناعي الأخلاقي في التعليم، ومجلس مديري المدارس الأولى، ولجنة المنهاج الدراسي والتقييم (BCS). بالإضافة إلى ذلك، تشغل د. رنا عضوية مجلس رابطة مدارس وكليات البكالوريا الدولية (IBSCA)، إلى جانب كونها مدربة على القيادة التنفيذية. كما شغلت منصب مفتشة هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، وهي تتولى حالياً مهمة خبيرة تقييم في منظمة البكالوريا الدولية.

وإلى جانب دورها ومهامها في مجموعة جيمس للتعليم، تتولى د. رنا منصب رئيسة سفراء التعليم لدى مؤسسة فاركي وعضو مؤسس في مؤسسة شهناز. كما كرست وقتها وجهودها في خدمة العديد من المشاريع التعليمية الخيرية، إلى جانب شغفها الخاص ببناء المدارس للأطفال في المناطق الفقيرة في جميع أنحاء العالم. كما تشغل منصب سفيرة عالمية لمبادرات تعليم الفتيات بالإضافة إلى كونها سفيرة الصحة والسلامة العقلية والنفسية للأمهات اللاجئات، حيث تتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات لدعم تعلم اللغات والصحة النفسية. وتؤمن إيماناً راسخاً بأن التعليم هو الحل للقضاء على الفقر وعدم المساواة والظلم، وقد كرست حياتها المهنية لتحقيق الهدف الأسمى والأنبل المتمثل في توفير التعليم لكل طفل على مستوى العالم.

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