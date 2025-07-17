أعلنت مجموعة جيمس للتعليم، المشغل الخاص الأكبر عالمياً للمدارس الثانوية والرائدة في توفير خدمات التعليم عالية الجودة في دولة الإمارات وخارجها، عن تعيين سعاد ميرشانت في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق.

ويأتي انضمام سعاد ميرشانت إلى المجموعة في توقيتٍ محوري تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاتٍ كبيرة، إذ ترتفع أهمية التعليم بوصفه مساهماً استراتيجياً وعاملاً أساسياً في بناء قادة المستقبل.

وتشرف سعاد ميرشانت من منصبها الجديد على التسويق العالمي واستراتيجية العلامة التجارية والتواصل في مجموعة جيمس للتعليم، مما يسهم في تعزيز مكانة المجموعة بصفتها مؤسسة تعليمية عائلية موثوقة تقدم خدمات تعليمية عالمية المستوى تتميز بالقيم الإنسانية والرؤية المستقبلية. وبالإضافة إلى تركيزه على شؤون العلامة التجارية والتواصل، يهدف المنصب الجديد إلى تمكين نمو الأعمال وتعزيز أثرها والحفاظ على ريادة المجموعة في قطاع التعليم، الذي يؤدي دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

وتتميز سعاد ميرشانت بخبراتها الواسعة من خلال مسيرتها الحافلة بالمناصب القيادية في قطاعات مختلفة لأكثر من 20 عاماً، عملت فيها ضمن مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات واستشارات التحول في الأعمال. وستسهم من موقعها الجديد في دفع جهود تحول الأعمال، وابتكار علامات تجارية متميزة، وإطلاق مبادرات عالمية ذات أهداف واضحة، وابتكار سرديات إنسانية واسعة النطاق. وتشمل قائمة إنجازاتها الإشراف على شؤون التسويق والتواصل في العديد من المؤسسات البارزة في المنطقة، وإحداث تأثير قابل للقياس من خلال الحملات المبتكرة والتواصل الفعال مع الجهات المعنية والمجتمعات.

ويعكس التعيين الجديد التزام مجموعة جيمس للتعليم بتعزيز صفوف فريقها القيادي بمواهب ذات رؤية استراتيجية، بما يخدم رسالة المجموعة المتمثلة في تنمية معارف الجيل الجديد وتمكين المعلمين وتوظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من أجل توفير تجارب تعليمية فريدة ومبتكرة.

وتتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باحتضانها العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة، مما يضيف بعداً جديداً لأهمية دور التعليم بشكلٍ عام، ودور مجموعة جيمس للتعليم بوصفها مجموعة رائدة في القطاع بشكلٍ خاص. وانطلاقاً من ضرورة تلبية الاحتياجات الفريدة لهذا النسيج الثقافي الغني، تعتمد المجموعة مناهج متعددة وأساليب تعليمية متنوعة تهدف إلى تنمية المواهب الشابة. وتؤدي سعاد من منصبها القيادي دوراً محورياً في تسليط الضوء على نهج المجموعة في تلبية هذه المتطلبات الفريدة، وسعيها إلى تزويد الطلاب بالوعي العالمي والذكاء الثقافي إلى جانب المعارف الأكاديمية، من أجل تمكينهم من المساهمة في دفع عجلة التقدم في المنطقة.

وبهذا الصدد، قالت سعاد ميرشانت: "يسرّني الانضمام إلى مجموعة جيمس للتعليم التي لطالما ألهمتني بأثرها الواسع وقيمها الثابتة والتزامها الراسخ بتأمين مستقبل واعد للأطفال من مختلف أنحاء العالم. وتعتمد المجموعة على التكنولوجيا والابتكار والاستراتيجيات المرتكزة على أهداف واضحة من أجل الارتقاء بآلية عمل المدارس، وإلهام الطلاب ليصبحوا رواداً في الفكر ويتحلّوا بالتعاطف ويستعدوا لمواجهة التحديات العالمية بعناية من خلال نهج الفريق الواحد. ويتوافق هذا النهج مع توجهاتي وطموحاتي."

كما عبرت عن تطلعها للعمل مع الفرق الموهوبة بالمجموعة لسرد قصص النجاح بطريقة مؤثرة، وتحفيز الابتكار الهادف، ودفع عجلة النمو، ومواصلة إلهام جميع الأطفال حتى يحلموا ويتعلموا ويتفوقوا.

ومن جانبه، قال جاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة جيمس للتعليم: "يسعدنا انضمام سعاد ميرشانت إلى عائلة "جيمس للتعليم"، فهي تمتلك الخبرات التي تمكنها من قيادة شؤون العلامة التجارية والتواصل في المجموعة والارتقاء بها، وذلك بفضل شغفها بالتعليم وخبراتها الكبيرة في التسويق الاستراتيجي وتحول الأعمال."

وتابع "أنه في ضوء تسارع وتيرة خطط النمو العالمي للمجموعة، وتماشياً مع الدور المتنامي للتعليم بوصفه محفزاً للتقدم في المنطقة، تؤدي سعاد دوراً محورياً في تعزيز حضور علامتنا التجارية وتوسيع نطاق تأثيرنا وتحقيق رسالتنا. وكلّنا ثقة بأنها ستؤدي دوراً هاماً في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية".

وتجدر الإشارة إلى أن سعاد ميرشانت تحمل درجة الماجستير في إدارة واستراتيجيات التسويق، وتحظى بمكانة مرموقة بفضل ريادتها في مجال العلامات التجارية وتحول الأعمال في المنطقة.

لمحة حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تُعد مجموعة "جيمس للتعليم" أحد أبرز مزوّدي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) على مستوى العالم، إذ تدرّس أكثر من 200,000 طالب ينتمون إلى أكثر من 176 جنسية عبر شبكة مدارسها المنتشرة حول العالم. ومع ما يقارب نصف مليون خريج، أرست "جيمس للتعليم" إرثاً تعليمياً مؤثراً امتد عبر الأجيال والقارات.

تأسست المجموعة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1959، وتعد مؤسسة عائلية تعمل تحت قيادة مؤسسها ورئيسها صني فاركي، وابنيه دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتلتزم "جيمس" بتقديم تعليم عالي الجودة يناسب مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال مجموعة واسعة من المناهج والمسارات التعليمية. ويحظى طلابها سنوياً بفرص القبول في أرقى الجامعات العالمية، بما في ذلك جميع جامعات "آيفي ليغ" الأمريكية، وكل جامعات "مجموعة راسل" البريطانية.

ومن خلال توسّع شبكتها المدرسية ومبادراتها الخيرية، تواصل "جيمس للتعليم" سعيها لتحقيق رسالتها الرامية إلى توفير تعليم متميز لكل متعلم، وفي كل مكان بالعالم.

للمزيد من المعلومات حول "جيمس للتعليم"، يرجى زيارة:

www.gemseducation.com

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