تعيين أكرم طارق مديراً مؤسساً وتنفيذياً لمدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر، وميا شرفي مديراً /رئيسًا تنفيذيًا لمدرسة جيمس فاوندرز – المزهر.

مدارس «فاوندرز» تضم اليوم أكثر من 14,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن إطلاق مدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر، لتكون خامس إضافة إلى عائلة مدارس جيمس فاوندرز التي حققت نجاحاً لافتاً. ومع فتح باب التسجيل الآن، سيستقبل الحرم المدرسي الجديد أول دفعة من الطلبة في أغسطس 2026، تزامناً مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس علامة «فاوندرز» التابعة لمجموعة جيمس للتعليم.

وستقدم المدرسة المنهاج الوطني لإنجلترا بدءاً من مرحلة FS1 وحتى الصف الثامن في عامها الافتتاحي، على أن تتوسع تدريجياً كل عام لتصل إلى الصف الثالث عشر. ويأتي هذا التوسع في ظل الطلب المتزايد في دولة الإمارات على التعليم البريطاني عالي الجودة الذي يجمع بين النتائج الأكاديمية القوية والرسوم الدراسية المدروسة.

ومنذ إطلاقها في عام 2016، أصبحت علامة «فاوندرز» واحدة من أكثر نماذج التعليم البريطاني طلباً في دولة الإمارات، لما تتميز به من جمع بين التميز الأكاديمي، والمجتمعات المدرسية الشاملة، والقيمة الاستثنائية للأسر.

وتم تعيين أكرم طارق، قائد علامة «فاوندرز»، مديراً مؤسساً وتنفيذياً لمدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر. ويُعد أكرم من القيادات التربوية البارزة ، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقد من الزمن بصفته المدير /الرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس فاوندرز – المزهر، وسيواصل كذلك الإشراف على المدرسة بصفته مديراً تنفيذياً، بما يضمن استمرارية القيادة وترسيخ التكامل عبر شبكة مدارس «فاوندرز».

كما تم تعيين ميا شرفي، التي تشغل حالياً منصب نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة جيمس فاوندرز – المزهر، خلفاً لأكرم طارق في منصب المدير للمدرسة. وخلال السنوات الخمس الماضية، شغلت ميا عدداً من المناصب القيادية الأكاديمية العليا، وأسهمت بشكل محوري في دعم نمو المدرسة وتقدمها الأكاديمي وترسيخ ثقافة الطموح والشمولية فيها.

وتضم مدارس «فاوندرز» اليوم أكثر من 14,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما حقق طلابها نتائج متميزة في اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) والمستوى المتقدم (A Level) تفوق المعدلات في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي. وانتقل خريجوها إلى جامعات عالمية مرموقة، من بينها جامعة تورنتو، وجامعة مانشستر، وجامعة وارويك، وجامعة بريستول، وجامعة برمنغهام. كما حققت المدارس نتائج تفتيش قوية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة المدارس البريطانية في الخارج، ما يعكس جودة التعليم والقيادة وإنجازات الطلاب.

وستقدم مدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر هذا النموذج التعليمي المثبت إلى مجتمع ند الحمر سريع النمو، لتخدم العائلات في مناطق خور دبي، ودبي فستيفال سيتي، وديرة، والمناطق المجاورة. ويضم الحرم المدرسي المصمم خصيصاً مرافق حديثة لمرحلة الطفولة المبكرة، ومختبرات علوم متخصصة، ومساحات للابتكار والتكنولوجيا، واستوديوهات للفنون الإبداعية، ومكتبات، ومرافق رياضية متكاملة، بما يدعم التميز الأكاديمي والتنمية الشاملة للطلاب.

وفي تعليق له، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تم تأسيس علامة فاوندرز لضمان تمكين عدد أكبر من العائلات من الوصول إلى تعليم بريطاني عالمي المستوى دون أي تنازلات. ومع احتفالنا بمرور عشر سنوات على انطلاق فاوندرز، يعكس إطلاق مدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر استمرار نمونا والتزامنا طويل الأمد بتقديم تعليم عالي الجودة وبأسعار مدروسة لمجتمعات دولة الإمارات. ونحن نتطلع إلى بدء الفصل الجديد من إرث فاوندرز من خلال استقبال الدفعة التأسيسية من طلاب المدرسة في أغسطس 2026، ورؤية كل من أكرم وميا يقودان المرحلة المقبلة من التميز عبر شبكة مدارس فاوندرز".

وأضاف ماثيو بورفيلد، نائب الرئيس التنفيذي للتعليم في جيمس للتعليم والمدير المؤسس لمدرسة جيمس فاوندرز – دبي: "على مدار العقد الماضي، رسخت فاوندرز مكانتها كعلامة تجمع بين الطموح والشمولية والنتائج القوية على نطاق واسع. وتمثل مدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر الفصل الجديد في هذه المسيرة، بدعم من قيادات تعليمية متمرسة تدرك بعمق القيم والتوقعات التي تميز عائلة فاوندرز".

بدوره، قال أكرم طارق: "من خلال مسيرتي مع واحدة من أكثر المجتمعات المدرسية ديناميكية في دبي، شهدت عن قرب كيف يمكن للرؤية الواضحة، والاستثمار في الكوادر، ورفع سقف التوقعات لكل طفل، أن تُحدث تحولاً حقيقياً في المدرسة. ويُعد تعييني مديراً مؤسساً وتنفيذياً لمدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر شرفاً ومسؤولية في آنٍ واحد. وتتمثل مهمتنا في تمكين كل فرد — من طلابنا، وموظفينا، وعائلاتنا — من النمو، وضمان ازدهار الأطفال بفضول وثقة وإبداع".

ومن جانبها، قالت ميا شرفي تعليقاً على تعيينها في مدرسة جيمس فاوندرز – المزهر: "نجحت المدرسة في تحقيق توازن مميز بين الشمولية والطموح، وبين الأنظمة التشغيلية القوية والقيادة القائمة على العلاقات الإنسانية. وأنا فخورة بمساهمتي في رسم مسار تطور المدرسة. وأتطلع إلى البناء على هذه الأسس القوية ومواصلة ضمان حصول كل طالب على الدعم والتحفيز والإلهام لتحقيق كامل إمكاناته".

وبينما تجسد مدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر السمات المميزة لمدارس «فاوندرز» من توقعات عالية، ورعاية طلابية قوية، وقيم شمولية، فإنها ستولي اهتماماً خاصاً بقيم الهوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتعمل جيمس على بناء فريق القيادة المدرسية مع التركيز على استقطاب تربويين ذوي خبرة يتبنون ممارسات تعليم وتعلم قائمة على الأدلة. وخلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تطمح مدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر مدارس المنهاج البريطاني طلباً في دبي، مع تحقيق نتائج تفتيش إيجابية والتوسع التدريجي في مرافق إضافية تواكب نمو المدرسة حتى اكتمال طاقتها الاستيعابية.

وتضم علامة «فاوندرز» حالياً مدارس في البرشاء جنوب، والمزهر، ودبي الجنوب، ومدينة مصدر، ليعزز إطلاق مدرسة جيمس فاوندرز – ند الحمر حضورها على مستوى دولة الإمارات.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

