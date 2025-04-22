دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت جوريلا إنيرجي، الشركة العالمية الرائدة في مجال مشروبات الطاقة، عن تعيين أحمد العفيفي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. ويتمتع العفيفي بخبرة تزيد عن 30 عاماً في بناء العلامات التجارية المميزة في قطاع المشروبات، بما في ذلك كوكا كولا ومونستر وبيرن وريد بُل، ومن المقرر أن يقود المرحلة القادمة من مسيرة التوسع والنمو للشركة وتطوير علامتها التجارية.

وتدير الشركة عملياتها في 29 دولة، وتتصدر المرتبة الأولى في ثلاثة أسواق رئيسية لمشروبات الطاقة في آسيا، وتقترب مبيعاتها من مليار عبوة، وهو ما يمنحها مكانة فريدة لتصبح من بين أفضل خمس علامات لمشروبات الطاقة عالمياً، وذلك من خلال اغتنام الفرصة لتوفير الإيرادات في سوق مشروبات الطاقة، الذي من المتوقع أن يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما تخطط الشركة لمضاعفة تواجدها في أسواق رئيسية ضمن أمريكا الشمالية، وآسيا والشرق الأوسط تحت قيادة العفيفي، ولاستمرارية التوسع وترسيخ حضورها من خلال تقديم المنتجات المبتكرة والحملات التسويقية التي تراعي الثقافة المحلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة جوريلا إنيرجي: "يسرني انضمامي لشركة جوريلا إنيرجي، وأطمح لبناء علامة تجارية عالمية جديدة لمشروبات الطاقة وأسلوب الحياة تناسب الجيل الذي يحب التغيير ويرفض الاكتفاء بالخيارات القديمة. وتقوم فلسفة العلامة على دعم الأفراد خلال رحلتهم لتشكيل هوياتهم وشخصياتهم المتفردة، وتشجعهم على إطلاق العنان لحدسهم وتخطي المألوف وتجربة الخيارات الجديدة، في سبيل اكتشاف مواطن التميز والإبداع".

وأطلقت الشركة في وقت سابق من هذا العام في معرض جلفود 2025، مشروب جوريلا ألتيميت، مشروب الطاقة الجديد والحصري، الذي يشكّل إنجازاً هاماً في ظل استعداد العلامة التجارية لتوسيع نطاق إنتاجها من خلال افتتاح منشأة جديدة وتعزيز خطّ ابتكاراتها. وتتخذ العلامة حالياً من دبي ولوس أنجلس مقرين رئيسيين لها حيث تحرص فرق القيادة والتسويق على أن يتمتع هيكل الشركة بالمرونة والسرعة، بعيداً عن البيروقراطية المؤسسية.

وأضاف العفيفي: "نحاول ترك بصمتنا المميزة وطرح أفكار مختلفة عن العلامات التجارية التقليدية. ونسعى لاكتساب ثقة العملاء من الجيل الحالي، من خلال التأكيد على أهمية الأصالة والإبداع وترك الأثر الحقيقي، ودعم طموح الجيل وتعبيرهم عن ذاتهم، بدلاً من فرض أنماط حياة معينة عليهم".

وتواصل الشركة تحت قيادة العفيفي توسعها في أسواق رئيسية حول العالم، وتعمل على بناء مجتمع من محبي مشروبات الطاقة بما يتجاوز فكرة العلامات التجارية التقليدية، مستفيدة من جذورها في نيويورك وحضورها المتنامي في أكثر من 29 دولة. وتتمتع بمكانة فريدة بفضل منتجاتها المبتكرة والتي تستمد إلهامها من الرياضة والموسيقى وعالم الأزياء وقضايا الحياة اليومية.

وبدوره، أضاف جليب ليفشيتز، المؤسس المشارك لشركة جوريلا إنيرجي: "يسرنا استقبال أحمد كفرد في أسرة جوريلا إنيرجي. وأثق أنه الخيار المثالي لإدارة الشركة، وذلك بفضل قدرته الفريدة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والسرعة في الأداء والتكيف، مع توفير البنية الأساسية التي يحتاجها الفريق في ظل استمرارنا في التوسع على المستوى العالمي. بالإضافة إلى خبرته الكبيرة، وأصالة أفكاره، وقدرته الفطرية على الابتكار، وإيجاد أفضل الطرق لأداء المهام بتميز وإبداع، وهو ما ننتظره من المدير القادم لشركتنا".

ريادي صاحب رؤية على صعيد عالمي

يتميز العفيفي بمزيجٍ نادر من الخبرة المؤسسية والجرأة في مجال ريادة الأعمال، حيث حقق نجاحات كبيرة في كوكا كولا، بالإضافة إلى الإطلاق الإقليمي الناجح لمنتجي مونستر وبيرن، وأشرف على دخول ريد بُل إلى أكثر من 50 دولة، مساهماً في ترسيخ مكانتها كرمزٍ ثقافي لمشروبات الطاقة. ونجح في شركة كوكاكولا إتش بي سي مصر، بتحويل مشروع مليء بالتحديات إلى قصة نجاحٍ بلغت قيمتها 26 مليار جنيه مصري، وحصل على تمويلٍ بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للاستدامة، مسجلاً نمواً بمستويات قياسية.

كما أسس علامة تران كويني، إحدى العلامات التجارية الأولى للمشروبات المهدئة في العالم، والتي تم إطلاقها في أكثر من 40 دولة، مما يشير إلى قدرته على التنبؤ بحركة السوق وإنشاء فئات جد يدة من المنتجات لتلبية حاجات المستهلكين.



ولعب العفيفي دوراً محورياً في التوسع العالمي لعلامة ريد بُل، حيث قاد دخول العلامة التجارية إلى أكثر من 50 سوقاً، وعزز مكانتها الرائدة في شراكات الرياضات الجريئة والتسويق الثقافي. وساهمت قيادته في تحقيق صادرات بقيمة مليارات اليورو إلى النمسا،مما أكسبه الجنسية النمساوية تقديراً لإسهاماته.

يُعدّ العفيفي مواطناً عالمياً، يجمع بين النظرة العالمية مع الرؤى المحلية، حيث أقام في عشر دول وقاد الشركات في أكثر من 70 دولة. كما حصل على شهادات التعليم التنفيذي من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية وارتون، وكلية جويزويتا للأعمال، ويواصل شغفه في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية من خلال الأعمال التجارية. ومن المتوقع أن تلعب قيادته دوراً محورياً في ترسيخ مكانة جوريلا إنيرجي الرائدة كعلامة تجارية عالمية لأسلوب الحياة ذات جذور إقليمية قوية.



لمحة حول جوريلا إنيرجي

تأسست جوريلا إنيرجي في مدينة نيويورك عام 2008، وتتوفر منتجاتها حالياً في أكثر من 29 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا وكازاخستان وأستراليا. وتتخذ العلامة من لوس أنجلس ودبي مقريين لها، وتختص بتوفير مشروبات طاقة لذيذة وغنية بالعناصر المغذية، لتمكين الجيل القادم من عشاق التميز والمغامرة الطامحين لترك بصمتهم الخاصة. وتتميز مشروبات العلامة بنكهاتها الجريئة واحتوائها على الكافيين الطبيعي وخلوّها من الملونات الصناعية، لتوفر الخيار الأمثل لتعزيز الطاقة.

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