· اختيار سوزي غوزو، رئيسة التجربة الدولية الحالية لعلامة ’كاديلاك‘ التجارية، لتولّي منصب الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

· سيشغل رونالد بليط، المدير الحالي لتسويق المنتَجات، منصب رئيس الاتصالات لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

· عُيِّنت شارون نيشي، الرئيسة التنفيذية للتسويق سابقاً، في منصب المديرة التنفيذية لدى ’جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا‘ منذ أغسطس من هذا العام، بينما تمت تسمية شون بوبيت، الرئيس الحالي للاتصالات، مديراً تنفيذياً لاتصالات ’بويك‘ و’جي إم سي‘، وسينتقل للعمل في ديترويت

· تأتي هذه التعيينات بعد اختيار جاك أوبال لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

الشرق الأوسط: تستمر ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ بريادة مستقبل التنقُّل في المنطقة، بينما توفر في الوقت ذاته مجموعة بارزة من السيارات والشاحنات والمركبات الرياضية متعدِّدة الاستعمالات ذات المستوى العالمي. توافقاً مع هذا، أعلنت الشركة عن مجموعة من التعيينات الإدارية العليا البارزة، حيث سيدفع الأعضاء الأحدث ضمن الفريق القيادي عمليات التسويق والاتصالات الخاصّة بشركة ’جنرال موتورز‘ وعلاماتها التجارية نحو مستويات أعلى لضمان استمرارية النمو والابتكار في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر 2022.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي الحالي لعمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘، في تعليق له على هذا الموضوع: "لقد عزّزنا بقوّة موقعنا البارز كمصنِّع موثوق للسيارات في المنطقة، ونحن نعمل منذ السنوات الماضية على الارتقاء بالهوية التجارية لتصبح منصّة للابتكار، ونخطو خطوات كبيرة في تحويل مستقبل التنقُّل باتجاه المركبات الكهربائية. ويسعدنا جداً أن نستقبل ضمن الفريق سوزي غوزو ورونالد بليط اللذين سيتولّيا دوريهما القياديين الإقليميين الجديدين، خصوصاً وإنهما قد أضافا الكثير لقيمة علاماتنا التجارية ورؤيتنا المتعلّقة بالنمو. وأنا واثق أنهما سيرتقيان بأعمالنا أكثر لأجل تحقيق استراتيجية ’جنرال موتورز‘ الإقليمية متعدّدة الأوجه وطموحنا لأن نصل إلى مستقبل يتميّز بصفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري. وأودّ بهذه المناسَبة أن أشكر كلاً من شارون نيشي وشون بوبيت لإسهاماتهما القيّمة وقيادتهما المتميّزة، وأتمنّى لهما الأفضل في دوريهما الجديدين لدى ’جنرال موتورز‘."

ستحلّ سوزي غوزو مكان شارون نيشي في منصب الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘، وستقود فِرَق العمل بمجالات تسويق العلامات التجارية، تسويق المنتَجات، الأنظمة الإيكولوجية المتكاملة وتقنيات أدوات التسويق، تسويق مبيعات التجزئة، التسويق الرقمي، مبيعات التجزئة، وتجارب العملاء والمنتَجات لكل من ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘. وكانت غوزو في منصبها السابق كرئيسة للتجربة الدولية للعلامة التجارية في ’جنرال موتورز‘، قد لعبت دوراً كبيراً في تطوير تجارب عملاء ’كاديلاك‘ وتسويق العلامة التجارية لتتوافق مع متطلّبات واحتياجات عملاء السيارات الفاخرة. ومن أبرز ما قامت به في هذا المجال هو التزامها بتعزيز ريادة مركبات ’كاديلاك‘ الكهربائية، والتجربة الفريدة الفاخرة التي يعيشها العملاء من هذه الناحية.

وعلّقت غوزو بقولها: "إن هذا السوق مهم جداً بالنسبة إلى ’جنرال موتورز‘، وهو يزخر بكثير من الإمكانيات الواعدة فيما يخصّ المركبات الكهربائية، بدءً من الرغبة العامّة باعتماد المركبات الكهربائية، مروراً بالتطلُّعات الحكومية الشاملة والمرتكزة على مفهوم التنقُّل الأخضر، وصولاً إلى العديد من الأهداف المتعلّقة بالحياد الكربوني. وهذه فرصة رائعة كي أتمكّن من تطوير فهمي لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة للارتقاء بالعمل الذي كنت أقوم به لجهة تعزيز مكانة علامة ’كاديلاك‘ التجارية، إلى جانب تولّي مهام إضافية تشمل إدارة العلامات التجارية الأخرى التابعة للشركة."

وأضافت: "لقد لعِبَت شارون دوراً رئيسياً في توليد الوعي الإيجابي حول العلامات التجارية وزيادة حصّتنا السوقية خلال فترة تولّيها هذا المنصب، خصوصاً في أوقات شهدت الكثير من التقلُّبات وعدم الوضوح بعد الجائحة. وأنا مصمِّمة على المضي بهذا الزخم وزيادة مستويات الترقُّب والحماس تجاه عمليات الإطلاق المشوّقة التي سنقوم بها، أكان فيما يتعلّق بمركبات محرّكات الاحتراق الداخلي أم مجموعة المركبات الكهربائية الجديدة، والتي ستدخل قريباً إلى المنطقة وتترك أثراً إيجابياً دائماً فيها."

أما بالنسبة لمنصب رئيس الاتصالات لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘، فسيقود رونالد بليط استراتيجيات الاتصالات الخاصّة بالشركة والعلامات التجارية والاتصالات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة. وهو يتمتّع بخبرات واسعة في مجالات الإعلام والاتصالات والتسويق لأكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي ستكون خبراته عالية الأهمّية في صياغة سياسات الاتصالات ونشر الرسائل الفعّالة بهدف تمكين انخراط كافة الجهات المعنية بالتوجُّه نحو المستقبل الكهربائي بالكامل. ويمتاز رونالد بمعرفته المعمَّقة برؤية واستراتيجية ’جنرال موتورز‘ وخطط تنفيذها، إذ كان قد تولّى سابقاً العديد من الأدوار مع المصنِّع الرائد للسيارات منذ العام 2015، وذلك في مجالات اتصالات المنتَجات والاتصالات الداخلية، إضافة للتسويق.

وأكّد رونالد قائلاً: "إني أتطلّع لوضع خبراتي الواسعة بخدمة قطاع السيارات والعملاء، والاستفادة منها في المنصب الجديد الذي سأتولّاه، مرتكزاً بذلك على الشغف والرغبة بالتواصل مع عملائنا الحاليين والمحتمَلين من خلال اعتماد استراتيجيات اتصالات مبتكَرة ضمن مجمل علاماتنا التجارية الرائعة. وانطلاقاً من الجهد المتميّز الذي بذله الفريق خلال السنوات الماضية، فإن عملنا في المستقبل القريب سيكون محورياً لتسريع تحقُّق واستدامة رؤيتنا المتعلّقة بالمستقبل الكهربائي بالكامل وإعادة صياغة قطاع السيارات. وبالتالي، أعرب عن سعادتي بهذه الفرصة لتطوير أعمالنا الإقليمية والوصول بها إلى مستويات أعلى في كلا القارّتين."

تأتي هذه التغييرات الأحدث في المناصب القيادية لتعزيز جهود ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ الرامية لطرح 13 مركبة كهربائية جديدة بحلول العام 2023 ضمن مجمل علاماتها التجارية، بينما تعمل في الوقت ذاته على إعادة صياغة مفاهيم الاتصال والسلامة ضمن قطاع التنقُّل بشكل عام في المنطقة.

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حول عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

’جنرال موتورز‘ شركة دولية ملتزمة بتوفير سبل تنقّل مبتكَرة للناس تتميّز بكونها أفضل وأكثر أماناً واستدامة. وتقوم ’جنرال موتورز‘ مع الشركات التابعة لها ومشاريع الشركات المشترَكة ببيع السيارات من خلال العلامات التجارية ’شفروليه‘، ’بويك‘، ’جي إم سي‘، ’كاديلاك‘، ’باوجون‘ و’وولينغ‘، بالإضافة إلى ’أونستار‘، الرائدة دولياً في مجال خدمات السلامة والأمن بقطاع السيارات.

تنشط ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط منذ ما يزيد عن 95 سنة، ويوجد مقرّها الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة تصنيع في مصر. وتضم الشركة شبكة من 17 وكيلاً في 29 دولة مع أكثر من 203 مرافق للتعامل المباشر مع العملاء لأجل تلبية المتطلّبات بدول

عدّة في أفريقيا، المشرق، مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة https://www.gmarabia.com/ar/home.

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ديانا الشافعي

مديرة الاتصالات المؤسّسية – جنرال موتورز الشرق الأوسط

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