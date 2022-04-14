المشاركات في المسابقة هذا العام وصلت إلى أرقام غير مسبوقة!

الإمارات العربية المتحدة: "جوائز سمارتيز" من جمعية التسويق عبر الهاتف المحمول MMA SMARTIES هي مسابقة سنوية لتكريم الابتكارات المتميّزة والإبداعات والنجاحات في التسويق الحديث وتأثيرها الهائل على قطاعات الأعمال. وتشتهر هذه الجوائز بأنّها البرنامج العالمي الوحيد لجوائز التسويق عبر الهاتف المحمول الذي يكّرم القادة والعلامات التجارية والوكالات والمزوّدين الذين يستخدمون التكنولوجيا لريادة مناهج جديدة في التسويق الحديث.

فُتِح باب المشاركة في المنافسة على برنامج جوائز "سمارتيز" MMA SMARTIES في الأول من مارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسرعان ما وصلت المشاركات إلى رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

علماً أن جوائز "سمارتيز" SMARTIES هذا العام ستُمنَح في إصدار خاص بالرموز غير القابلة للاستبدال NFT الفريدة تحت اسم "SMARTIES MENA INTO THE METAVERSE"، أول جوائز رمزية في المنطقة. وسيقوم الفنّان المقيم في اسطنبول، إيفي بالون، بإنشاء 4 أعمال فنية متحرّكة حصرية تمثل فئات كأس سمارتيز (الجوائز البرونزية، والفضية، والذهبية ، وجوائز القطاع)، ليمتلك بالتالي كلٌّ من الفائزين عملاً فنياً فريداً.

وفي هذا الصدد، قال ميليس إرتيم، المدير الإقليمي لجمعية التسويق على الهاتف المتحرّك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا أن نكون أول جوائز بالرموز غير القابلة للاستبدال NFT في المنطقة. فمع التحوّل الرقمي الثالث للإنترنت، نحن نؤمن بأن الكون الرقمي "ميتافرس" metaverse يمثّل مستقبل جمعية التسويق، ويجمع معظم القيّمين على هذا القطاع بأنه أكبر فرصة للتسويق منذ ظهور الهاتف المتحرّك. كما يسعدنا أن نتمكّن من منح جوائز "سمارتيز" SMARTIES بالشكل المادي وبتنسيق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT على حدّ سواء. وفي هذه المناسبة، أتوجّه بالشكر إلى جميع الوكالات، والعلامات التجارية، والشبكات، ومزوّدي التكنولوجيا، الذين تقدّموا للمنافسة في برنامج جوائزنا، حيث سنشهد ارتقاء الإبداع والابتكار إلى مستوى جديد!"

وسيتمّ تقويم الحملات المشاركة في جوائز سمارتيز للشرق الأوسط MMA SMARTIES MENA من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضمّ 45 عضواً من قادة الفكر في مجال التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز العلامات التجارية، والوكالات، وخبراء التسويق في المنطقة.

وستُقَسّم الفئات المطروحة للتصويت على أربع مجموعات مختلفة من أعضاء اللجنة، للحدّ من تضارب المصالح. كما سيتمّ تقويم الحملات عبر أربعة محاور رئيسية هي: الإعلام، وأهداف التسويق، والتكنولوجيا، وتحويل الأعمال.

1. تصويت أعضاء لجنة التحكيم - تجربة العلامة التجارية، إنشاء قوائم العملاء المحتملين، إطلاق المنتجات / الخدمات، الواقع الافتراضي / الواقع المعزّز / والواقع المختلط، والمساواة بين الجنسين.

الفئات هي:

· علاء أبو خلف، المدير الإقليمي لإعلانات الجوّال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنك الإمارات دبي الوطني

· أسماء شباب، مستشارة استراتيجية الابتكار، أكسنتشر

· عبير خالد، رئيسة حسابات المؤسسة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، زووم الشرق الأوسط

· مايانك جارج، رئيس الشؤون الرقمية وشراكات CaST والشراكات الإبداعية لدى GSK

· بنالي لوثرا مالهوترا، مديرة التسويق، راك بنك

· كريستين حرب، نائب رئيس التسويق، فيزا، أوروبا الشرقية ووسط أوروا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· ألبرين أوزكان، رئيس قسم التسويق، جونسون & جونوسون

· كلير فليتشر، رئيسة قسم إشراك العملاء، OMD الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· كاث هوف، مديرة العملاء والحسابات، جينيولوجي

· غوزيا وايكرت، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا - وسائل الإعلام الموجّهة والشراكات الرقمية، ميديابراندز

· رياض خليل، مدير المبيعات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آدجست

· عمران يوسف، نائب الرئيس - مدير التسويق الإقليمي، ريكيت

2. تصويت أعضاء لجنة التحكيم: الترويج للمستهلك، التسويق على منصّات التواصل الاجتماعي، البحث على الهاتف المحمول، التكامل عبر القنوات، تجربة العملاء، الإعلانات المحلية السياقية، التجارة الإلكترونية (المتمحورة حول الجائحة)، التجارة الاجتماعية. الفئات هي:

· آصف حسين، مدير، سيلفربوش

· جيسيكا مشعلاني، مديرة أولى للاستثمارات التسويقية الاستراتيجية لدى OMD الإمارات العربية المتحدة

· عمران خالد، مدير إعلامي، سباركس فاوندري

· جيسيكا معيني، مديرة المبيعات، إنموبي

· نديم إبراهيم، مدير القسم الرقمي، المملكة العربية السعودية، يو إم

· سهى حداد، مديرة شراكات بيئة النظم، ميتا

· إسراء إزيباي، رئيس قسم الرقمي، الشرق الأوسط، ريكيت

· حسين محمد الدجّاني، التحوّل الرقمي وتجربة العملاء، أفريقيا، الشرق الأوسط، الهند، تركيا وأوقيانوسيا، شركة نيسان موتور.

· جيمس داتنّ، المدير الرقمي الإقليمي، يو إم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

· جوني سعد، رئيس المبيعات، آدكولوني

· أولكسي رازيق، رئيس التسويق التجريبي على مستوى الشركات، حلول الأعمال العالمية، الشرق الأوسط، تركيا، وأفريقيا، تِك توك

3. تصويت أعضاء لجنة التحكيم: الخدمات المستندة إلى الموقع، التجارة الإلكترونية، تطبيقات الأجهزة المحمولة ، الألعاب / تطبيق الحملات عن طريق الألعاب / الرياضات الإلكترونية ، الشمولية (أثناء الجائحة)، والتجارة الاجتماعية.

الفئات هي:

· واريك بيلينجهام، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، آدكولوني

· أورفا محمّد، رئيس الإعلام الرقمي، الشرق الأوسط، آر بي

· غولريز علم، رئيس الاستثمار والاستراتيجية، عربي آدز

· أليكس برونوري، رئيس قسم الأعمال الإبداعية ، جوجل

· بينار توغكو، مدير أول للمنّصات الرقمية، أوراسيا والشرق الأوسط، شركة كوكا كولا

· فانيسا هنتون، المديرة التنفيذية للتسويق، دبي القابضة للترفيه

· عبد النبي علاء الدين، مدير القسم الرقمي - الإمارات العربية المتحدة، يو إم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· ديفريم ميليك، نائب الرئيس الأول ، القسم الإستراتيجي، OSN

· تي جي لايتوالا، المدير العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدمات التجارب، أكسنتشر إنترآكتيف

· أسامة بركة، قائد فريق التسويق، خدمات تحويل الأعمال، آي بي إم

· غافين باين، الرئيس التنفيذي للابتكار، بنك أبوظبي الأول

· جيسيكا أوسنبور، مديرة المنتجات والخدمات المتنوّعة والشراكات لدى OMG الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· غوراف أيداساني، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوزموس

4. تصويت أعضاء لجنة التحكيم: البيانات / الآراء التحليلية، إعلانات الفيديو، الابتكار، التسويق من إنشاء المستخدمين / المؤثّرون.

الفئات هي:

· كرينيو كريستاراس، رئيس قسم الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مونديليز إنترناشونال

· إيهاب اليمن، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة ميموب

· غبريال كرم، المدير التنفيذي ورئيس التسويق الرقمي، بنك الكويت الوطني

· سيّد منصور حسين، رئيس التسويق، المراعي

· جورج عشقوتي، رئيس قسم الرقمية لدى OMD

· ساروش سهيل، صاحب شركة ألتر كوميونيكيشن

· نمير أمير، مدير أول استراتيجيات وأبحاث التسويق، نيلسن آي كيو

· ديفريم ميليك، نائب الرئيس الأول، القسم الإستراتيجي لدى OSN

· ميليسا ماتلوم، رئيسة التسويق، آدكولوني

· كِندة العيسى، رئيسة حلول المحتوى وحلول الأعمال العالمية، الشرق الأوسط ، تركيا، أفريقيا، وباكستان، تِك توك

· عبد الرحمن الأغا، رئيس ممارسات التسويق الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكسنتشر إنترآكتيف

انعقدت لجنة التحكيم وصدرت القائمة المختصرة على الموقع الإلكتروني العالمي. يمكن الاطّلاع عليها هنا.

بينما سيُعلَن عن الفائزين في حفل سمارتيز الفخم SMARTIES GALA الذي سيُقام في دبي يوم 17 مايو.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع التالي - https://www.mmaglobal.com/smarties/awards

#بياناتشركات

- انتهى -

حول جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة Association Marketing Mobile

تضمّ جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة MMA أكثر من 800 شركة على مستوى العالم و15 مكتبًا إقليمياً، وهي الاتحاد التجاري التسويقي الوحيد الذي يجمع تحت مظلّته المسوّقين وشركات التكنولوجيا والإعلام التي تعمل بشكل تعاوني لتصميم مستقبل وغد التسويق، مع الاستمرار في تحقيق النمو اليوم. وبقيادة مديري التسويق، تساعد MMA المسوّقين على التحكّم بمتغيّرات التسويق - بطرق تمكن من تحقيق ابتكارات مستقبلية مع تحسين الأنشطة الحالية. وتلتزم MMA بالأساليب العلمية والأبحاث، وتؤمن بأن إحداث التأثير في قطاع التسويق يكون من خلال وضع التحدّيات البناءة للوضع الراهن، بما يشجّع قادة الأعمال على تبنّي أفضل الممارسات العلمية التي أثبتت جدواها، وبدون أدنى تهاون في الأداء.

يسعى المجلس المحلي في الشرق الأوسط لجمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة إلى تحفيز نموّ التسويق عبر الهاتف المحمول والتقنيات المرتبطة به في المنطقة. لمزد من المعلومات عن المجلس يُرجى زيارة الموقع التالي: east-council/middle-https://www.mmaglobal.com/local