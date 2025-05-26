دبي، الإمارات العربية المتحدة — أعلنت تي باي، بوابة الدفع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن تعيين مروان بختار في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. وسيتولى مروان من خلال هذا الدور المحوري الإشراف على العمليات اليومية، بما في ذلك فريق المهندسين وفريق المبيعات والقطاعات والعمليات التنفيذية، لضمان تنفيذ سلس وفعّال يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. كما سيعمل بشكل مباشر مع الفريق التنفيذي لتعزيز الكفاءة ودفع عجلة النمو والمساهمة في تحقيق الرؤية طويلة المدى لتي باي.

وقال إشيك أومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي: "يسعدنا انضمام مروان إلى فريق الإدارة في تي باي. أنا على يقين من أن خبرته الواسعة في إدارة العمليات تتماشى تمامًا مع هدفنا في تقديم قيمة مستدامة لعملائنا. وبفضل تنوع تجاربه وفهمه العميق لقطاع التكنولوجيا المالية، سيشكّل إضافة حقيقية في ترجمة الخطط الاستراتيجية لتي باي إلى أهداف تشغيلية قابلة للتنفيذ".

وعلّق مروان بختار قائلًا: "أنا متحمّس لتولي هذا الدور في وقت تطبّق فيه تي باي استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير أعمالها من خلال توسيع نطاق خدماتها وتقديم قيمة أكبر وأكثر استدامة لعملائها. أتطلّع إلى التعاون مع فريق الإدارة في تي باي لقيادة الفرق المسؤولة عن تحسين تجارب العملاء وتعزيز قيمة الخدمة المقدمة لهم ".

يمتلك مروان أكثر من ١٧ عامًا من الخبرة في قيادة مشاريع واسعة النطاق ومعقدة داخل مؤسسات خدمات مالية عالمية. خلال فترة عمله كمدير عام لشركة سينبولس في المملكة المتحدة، نجح في مضاعفة تواجد الشركة أربع مرات، وقاد مبادرات تحول كبرى بملايين الجنيهات الإسترلينية، شملت الاستراتيجية، التنفيذ، المبيعات، المالية، الموارد البشرية، وعلاقات الشراكة مع العملاء.

يتمتع مروان بخبرة واسعة في الاستراتيجية المؤسسية، والتحول الرقمي، وقيادة التكنولوجيا، ويتميز بقدرته على الدمج بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ التشغيلي والتقني لتحقيق نمو ملموس وتأثير فعّال.

يحمل مروان درجة الماجستير في التمويل والاقتصاد من مدرسة تولوز للأعمال.

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