بهدف تسريع تمكين الأعمال التجارية للشركة وتوسيع نطاقها

ديلاوير، الولايات المتحدة : أعلنت شركة "ريدسي"، الشركة الرائدة في قطاع تقنيات تغيّر المناخ والإنتاج الزراعي المستدام التي تعنى بتطوير الزراعة التجارية في المناطق ذات الظروف المناخية الحارة عالميًا، عن تعيين السيدة ستورم فان زيل في منصب المدير المالي الجديد لديها.

تتمتع السيدة ستورم بخبرة عملية تزيد عن عشر سنوات في قطاعيّ الزراعة وتغيير المناخ، وقد كانت السيدة ستورم تشغل منصب المدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات لدى شركة "إيروبوتكس"؛ وهي شركة مختصة بتحليل البيانات بهدف إجراء التحسين الأمثل لأداء محاصيل المزارعين على مستوى العالم. وسيكون مقر عمل السيدة ستورم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. وقد شغلت السيدة ستورم مناصب عليا في شركة "جرين لايت سولوشنز"؛ وهي شركة استشارية تعمل في القطاع الزراعي والتغيير المناخي.

ويمثل إعلان اليوم دليلاً آخر يثبت تطوّر ونمو شركة "ريدسي" ويبرهن على طموحها، ويأتي تعيين السيدة "ستورم" عقب تعيين مجلس الإدارة السيد "جون كيبلر"، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة "إنفيفا"؛ وهي أكبر شركة تنتج الجسيمات الخشبية المضغوطة في العالم، في سياق مواصلة الشركة جذبها الأفراد من ذوي المواهب عالية المستوى وذوي الخبرات القوية.

لقد كان السيِّد سيمون براينت Simon Bryant يتولَّى مسؤولية كلًا من منصب المدير المالي ورئيس الشركة إلى حين ترقيته ليشغل منصب رئيس الشركة فقط في يناير ٢٠٢٣، وتسمح له هذه التسمية الجديدة بأن يركِّز الآن فقط على دوره الحيوي الأساسي في منصب رئيس الشركة ليتولَّى مهام زيادة الإيرادات وإدارة الفريق التجاري وتنفيذ إستراتيجيات الشركة.

وقد تحدَّث السيد ريان ليفر؛ المؤسِّس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ريدسي" قائلًا: إنَّنا متحمِّسون لانضمام السيِّدة ستورم إلى فريقنا وشغلها منصب المدير المالي، إذ ستمكِّنها معرفتها العميقة بهذا القطاع من أخذ مكانتها المثالية لدعم شركة "ريدسي"، في حين أنَّنا نواصل تنمية حضورنا العالمي ومجموعة منتجاتنا التي تنتشر حاليًا في اثنتي عشرة دولة في خمس قارات. ويأتي تعيين السيِّدة ستورم دليلًا آخر يثبت ما أحرزته شركتنا من تقدُّم، الذي جاء في أعقاب تعيين السيِّد جون كيبلر John Keppler وافتتاح مركز الابتكار والبيانات لعملياتنا العالمية؛ مركز "ريدسي" لتقنيات المناخ الزراعي الهادفة إلى تحقيق الاستدامة القصوى - كاكتوس.

تحدثت السيدة "ستورم فان زيل"، المدير المالي لشركة "ريدسي" قائلةً: "إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى فريق شركة "ريدسي" وأن أساهم في مهمتها التي تتمثل في توفير المواد الغذائية للعالم بطرق مستدامة، ويأتي انضمامي هذا في مرحلة خاصة مثيرة أصبح فيها المزارعون والحكومات في البلدان ذات الظروف المناخية الحارة يدركون جيدًا المزايا التنافسية الفريدة التي تتمتع بها شركة "ريدسي" على مستوى العالم، ولا شك أن هناك إمكانات وفرص هائلة لدى الشركة في السوق، وإنني أتطلع إلى العمل عن كثب وبعلاقات وطيدة مع زملائي الجدد.

لقد قامت شركة "ريدسي" بتطوير تقنيات مناخية زراعية مستدامة ونجحت في تحويلها إلى سلع تجارية رائدة للمناطق ذات الظروف المناخية الحارة، وتعالج منتجات شركة "ريدسي" التحديات الحادة التي تواجهها الزراعة من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه الشديدة من خلال علاماتها التجارية الشاملة التي تضم سقف الدفيئة، و"كايروس للزراعة الذكية"، و"علم الوراثة البركانية". وتساهم حلول التقنيات الزراعية التي تقدمها "ريدسي" للمناطق ذات الظروف المناخية الحارة في توفير المياه ورفع مستويات الاستدامة والربحية وزيادة العائدات للمزارعين في تلك المناطق على مستوى العالم.

وقد حصلت شركة "ريدسي" على جائزة "ديفيدسون" المرموقة تقديرًا لمنتجها سقف الدفيئة iyris™ SecondSky™ الشفَّاف العازل للحرارة المصنوع من مواد ثورية متقدِّمة مُكوَّنة من جسيمات النانو، وهذا من شأنه أن يعزِّز سمعتها وأصالتها وتمكين مكانتها بأنَّها شركة رائدة عالميًا في قطَّاع تقنيات تغيُّر المناخ والإنتاج الزراعي المُستدام. وقد أثبتت عمليات التركيب الأخيرة التي قام بها زبائن الشركة أنَّ استخدام سقف الدفيئة iyris™ SecondSky™ الشفَّاف العازل للحرارة قد أدَّى إلى تقليل استخدام الطاقة بنسبة تزيد عن 40%، وتوفير استهلاك مياه الري بنسبة 30%، وتحسين ربحية المزارع بنسبة 28%

وينتشر الآن بين المزارعين ويستخدمون تقنيات الزراعة المُستدامة التي تقدِّمها شركة "ريدسي" في اثنتي عشرة دولة وخمسة قارات، وتشمل مجموعة الحلول التكنولوجية المتنامية التي توفِّرها الشركة إقامة شراكات رفيعة المستوى تقدِّم تقنيات زراعية مُستدامة للمنشآت التي تستخدم الدفيئات الزراعية لدى كبار المطورين مثل "ريدسي غلوبال" Red Sea Global، وشركة "سلال" Silal؛ الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع اتفاقية في مجال التصنيع الإستراتيجي مع شركة "أرماندو ألفاريز" Armando Alvarez؛ الشركة الرائدة عالميًا التي تنتج المواد البلاستيكية.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ريدسي:

ريدسي هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المستدامة للزراعة تعزز الزراعة التجارية في المناخات الحارة على مستوى العالم - من خلال علاماتها التكنولوجية الحاصلة على جوائز، بما في ذلك سقف الدفيئة الذكي iyris SecondSky ، وكايروس للزراعة الذكية، فولكانو بلانت جينيتكس. منتجات ريدسي تواجه التحديات الحقيقية والملحة بشدة للحرارة المفرطة وندرة المياه في الزراعة لتمكين الحصاد الأعلى والربحية والاستدامة - مما يقدم فوائد فورية للمزارعين مع الحفاظ على المياه العذبة والطاقة.