أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديه إلى ما يزيد عن 7 مليار دولار أمريكي ويتمتع بتواجد مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعيين الاستاذ وسام حداد في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، الواقع مقرها في الرياض والمملوكة بالكامل لسيكو وذلك اعتباراً من 5 مايو 2025.

يمتلك وسام أكثر من عقدين من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والاستثمار العقاري وتمويل الشركات. ويتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية عقب 11 عاماً من العمل الناجح كرئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة سيكو، حيث أسهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة سيكو كأفضل بنك استثماري في البحرين. وتحت قيادته، حقق القسم نمواً ملحوظاً في الإيرادات وحجم الصفقات كما حصد عدة جوائز مرموقة من خلال تنفيذ عمليات الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات أدوات الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ والعروض الاستراتيجية، بالإضافة الى إطلاق صناديق استثمارية متعددة الأصول وهيكلة وإدارة صناديق العهدة الاستثمارية العقارية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: " يسرني تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، والعمل على تنفيذ استراتيجيتنا في أن نكون من بين الشركات المفضلة المستقلة و المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية. تشهد أسواق المال العامة والخاصة والخدمات المالية في السعودية نموًا هائلا، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا نحو توسعة تواجدنا في المملكة، لنقدم مجموعة متكاملة من الخدمات من خلال فريق العمل المتخصص في الرياض الذي يحظى بدعم كبير من المجموعة في البحرين والإمارات."

هذا ويسر مجلس إدارة شركة سيكو المالية أن يرحب بوسام في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، ويتطلّع إلى مساهمته الفعالة في قيادة المرحلة القادمة وتعزيز نمو الشركة .

يُذكر أن سيكو المالية شركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الكاملة، ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات. شركة سيكو المالية مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم 08096-37 ومن ضمن أنشطتها المرخصة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة.

نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 7.4 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل: سيكو إنفست وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 150 موظفاً متميزاً عبر المجموعة.

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