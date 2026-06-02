دبي، الإمارات العربية المتحدة — تفتخر مجموعة أباريل ومجموعة آب كورب القابضة العالمية بالإعلان عن تولي السيد نيليش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة آب كورب القابضة العالمية، ورئيس مجلس كورا العقارية، ومالك مجموعة أباريل، منصب رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات، في محطة بارزة تُعلن عن مرحلة جديدة في مسيرة إحدى أكثر المنصات التجارية الثنائية أهمية في المنطقة.

جرى هذا الانتقال القيادي على هامش الاجتماع المغلق لمجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات، الذي احتفى بصمود الإمارات وقصة النمو الإماراتية الهندية، والذي عُقد في دبي. وقد تشرّف الحفل بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور ديباك ميتال، سفير الهند لدى الإمارات، ومعالي ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة متميزة من كبار صانعي القرار والسفراء وقادة الأعمال من الإمارات والهند والمجتمع الدولي الأوسع.

يتسلّم السيد فيد رئاسة المجلس من رئيسه المؤسس السيد فيصل كوتيكولون، الذي أدّى دوراً محورياً في تشكيل مسيرة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات منذ نشأته، ليفتح بذلك مرحلة قيادية جديدة تركّز على تعميق الحوار الثنائي، وفتح آفاق الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز الشراكة الإماراتية الهندية الراسخة.

ويأتي هذا التعيين في لحظة محورية يشهد فيها الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند تسارعاً ملحوظاً نحو الهدف المشترك البالغ 200 مليار دولار من التبادل التجاري الثنائي، في ظل الزخم الذي توفره اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتفاعل المستمر على أعلى المستويات الحكومية، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات.

ويعكس هذا التعيين امتداداً طبيعياً لحضور السيد فيد المتنامي على الساحة الاقتصادية الإقليمية، إذ شارك بوصفه متحدثاً تجارياً رئيسياً في حوار القيادة الاقتصادية العربي التأسيسي، الذي نظّمه المجلس العربي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي، حيث أسهم بوجهات نظر استراتيجية حول التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، ومعالي الدكتور ديباك ميتال، سفير الهند لدى الإمارات.

وقال السيد نيليش فيد: "تُعدّ العلاقة بين الإمارات والهند من أكثر الشراكات الاقتصادية ديناميكيةً وأهميةً في عالم اليوم، ومن هذا المنطلق، يشرّفني قيادة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات في هذه اللحظة الفارقة. وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع مجلس الإدارة والأعضاء، بهدف تعميق التعاون وتحفيز الاستثمار الهادف، والمساهمة في تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الشراكة."

وتتجلى خبرة السيد فيد الإقليمية العميقة من خلال قيادته لمجموعة تجارية تمتد عبر 14 دولة، وتضم أكثر من 27,000 موظف، وأكثر من 2,500 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية دولية ومحلية تشمل قطاعات الأزياء والمأكولات والمشروبات والتجارة الإلكترونية واللوجستيات والعقارات والرعاية الصحية واللياقة البدنية والإنتاج. وتعكس عضويته في مجلس إدارة غرفة دبي الدولية وحصوله على جائزة الإنجاز مدى الحياة من دائرة قادة التجزئة في الرياض عام 2025 مكانته الراسخة بوصفه أحد أبرز رجال الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار رئاسته للمجلس، أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات سلسلة من المبادرات البحثية المتخصصة، تشمل تحسين الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والسياحة، والفرص الاستثمارية في أفريقيا، والتنمية القائمة على التعليم، ونمو قطاعي الاستهلاك والتجزئة، في إشارة واضحة إلى أجندة جريئة ومنهجية ترسم ملامح المرحلة القادمة من مسيرة المجلس.

