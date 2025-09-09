أعلنت شركة سيكو المالية، الرائدة في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية الواقع مقرها في الرياض والمرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية (ترخيص رقم 08096-37)عن تعيين معن الدرازي في منصب رئيس قسم الاستثمارات العقارية.

يملك الدرازي خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الاستثمار العقاري، حيث شارك في إبرام صفقات استثمارية نوعية واستراتيجية ذات قيمة عالية، كما شغل مناصب قيادية في مؤسسات كبرى مثل «مِراس القابضة» و«استثمار PJSC.

وبهذه المناسبة، قال الاستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "نرحب بانضمام معن إلى فريق العمل في سيكو المالية. ولاشك أن خبراته العميقة في قطاع العقارات، وسجله الحافل بالنجاحات وخبرته العملية في سوق العقارات ستكون رافداً أساسياً في مواصلة تطوير خدماتنا وتقديم قيمة مميزة لعملائنا"

من جانبه، قال الأستاذ معن الدرازي: " يسعدني الانضمام إلى سيكو المالية، الشركة المعروفة بريادتها في مجال إدارة الاستثمارات. وأتطلع إلى الإسهام في نمو محفظة الاستثمارات العقارية للشركة، واستثمار خبرتي لاغتنام الفرص الاستراتيجية في السوق السعودي سريع النمو، لا سيما مع الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم رؤية المملكة 2030 ومسيرة التحول الاقتصادي الوطني"

نبذة عن سيكو المالية

تعد سيكو المالية شركة متخصصة في الخدمات المالية الشاملة وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات للأفراد والمؤسسات والشركات. يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون ريال سعودي، وقد تأسست كشركة مساهمة مغلقة في الرياض، المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 1010259328. سيكو المالية حاصلة على (ترخيص رقم 08096-37)، من هيئة السوق المالية، وقد بدأت عملياتها في 20 يونيو 2009م (تعرف سابقاً باسم مسقط كابيتال)، و هي مرخصة لممارسة مجموعة واسعة من أنشطة أسواق رأس المال، مثل الترتيب، والاستشارة، وحفظ الأوراق المالية، والتداول، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق. تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى سيكو المالية إلى 6.6 مليار ريال سعودي (كما في 31 مارس 2025م) في مختلف الصناديق والمحافظ التقديرية. وتهدف الشركة إلى خدمة عملائها ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال المعاملات الاستثمارية الراسخة القائمة على الأبحاث، والخدمات المالية الاستشارية المميزة التي تركز على تحقيق صالح العملاء، وتعزيز الأداء العالي. سيكو المالية مملوكة بنسبة 100% من سيكو ش.م.ب (م) البحرين، وهي أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 8 مليار دولار أمريكي.

-انتهى-

#بياناتشركات