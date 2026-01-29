بعد مساهماته الكبيرة في تعزيز مكانة القابضة (ADQ) بين أكبر المنصات الاستثمارية عالمياً، معالي السويدي يتولى منصبه الجديد في لونيت لقيادتها نحو مزيد من النمو والتوسع

يمثّل هذا التعيين تطوراً لافتاً في مسيرة شركة "لونيت" لترسيخ مكانتها بين أكبر شركات إدارة الأصول العالمية المستقلة، ومضاعفة أصولها المُدارة خلال الأعوام الخمسة القادمة

أبوظبي: أعلنت "لونيت"، شركة استثمار عالمية مستقلة تدير أصولاً بقيمة 115 مليار دولار، اليوم، عن تعيين معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤسس للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، بمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة لونيت، بعد مسيرة ناجحة مع "القابضة" (ADQ).

فخلال الأعوام السبعة الماضية، قاد معالي السويدي "القابضة" (ADQ)، وأشرف على تأسيسها وتعزيز تحولها لتكون من أكبر المنصات الاستثمارية السيادية في العالم، وكان له دور فاعل في تعزيز نموها ومضاعفة إجمالي أصولها ثلاث مرات إلى أكثر من 263 مليار دولار في قطاعات رئيسية تشمل قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع والخدمات المالية. وتحت قيادته، استطاعت "القابضة" (ADQ) توسيع الأسواق التي تعمل بها لتشمل ست قارات من خلال استثمارات عالمية مدروسة وتحقيق القيمة على المدى البعيد.

وبصفته الرئيس التنفيذي المؤسس لـ "القابضة" (ADQ)، قام معالي السويدي بدور محوري في تحديد التوجه الاستثماري وتعزيز البنية المؤسسية وسياسات الحوكمة، ونجح بترسيخ مكانتها كشريك موثوق وطويل الأمد للمستثمرين والجهات الحكومية والمشغلّين الاستراتيجيين حول العالم.

ومن المقرر أن يتولى معاليه قيادة شركة لونيت نحو المرحلة القادمة من النمو والتطوير، ودعم تطلعات الشركة لتكون من أهم شركات إدارة الأصول الرائدة حول العالم.

ومن خلال منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة لونيت، سيعمل معالي السويدي مع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة على توسيع حضور الشركة عالمياً، وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسيين، وقيادة المرحلة القادمة من مسيرة النمو في أسواق القطاعين العام والخاص. وقد وضعت شركة "لونيت" هدفاً طموحاً لزيادة حجم أصولها المُدارة إلى أكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وقال معالي محمد السويدي: "كان تأسيس وبناء "القابضة" (ADQ) وتطويرها لتكون مؤسسة استثمارية عالمية أحد أهم فصول مسيرتي المهنية. يسعدني ما حققه الفريق من إنجازات، وممتن للثقة والدعم الذي حظيت به من رئيس مجلس الإدارة وحكومة أبوظبي خلال هذه الرحلة."

وأضاف: "عندما أطلقنا لونيت، كانت لدينا رؤية واضحة وطموحة لتأسيس شركة مستقلة ورائدة في إدارة الأصول. وبعد مرور عامين، يسعدني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وأن أقود فريقها لإنشاء منصة عالمية تحقق عوائد معدلة حسب المخاطر للعملاء وتقدم قيمة مستدامة للمساهمين، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً. وفي هذه المناسبة أعبّر عن شكري وامتناني لمجلس إدارة الشركة والشركاء الإداريين على ثقتهم ودعمهم المتواصل".

وفي بيان مشترك، أعرب كل من خليفة السويدي ومرتضى حسين وسيف فكري، الشركاء الإداريون بشركة لونيت، عن ترحيبهم بهذا التعيين، وأضافوا: "يمثّل هذا التعيين علامة فارقة في مسيرة لونيت، حيث عملنا إلى جانب معالي السويدي على مدى سنوات، وكان له دور فاعل ومهم في تحديد توجّه واستراتيجية الشركة منذ البدايات، وسيكون لخبراته وإمكاناته في جذب رؤوس الأموال العالمية وتحقيق النمو المستدام أثر مهم في تسريع نمو وتطور الشركة وتعزيز طموحاتها المستقبلية".

