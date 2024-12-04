دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تعيين مازن بربير رئيسًا لقطاع الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دوره الحالي كمدير عام ورئيس تداول العملات الأجنبية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. انضم مازن إلى بنك ستاندرد تشارترد في دبي عام 2007، ويتميز بخبرة واسعة ومهارات رفيعة المستوى تجعله مؤهلًا بجدارة لتولي هذا المنصب القيادي.

وفي تعليقها على هذا التعيين، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات وباكستان في ستاندرد تشارترد: “يتمتع مازن بخبرة واسعة ومجموعة متنوعة من المهارات التي تجعله مؤهلًا للنجاح في دوره الموسع. على مدار السنوات، قاد قطاع تداول العملات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان نحو تحقيق إنجازات بارزة، عبر تلبية احتياجات الأسواق وتوقعات العملاء المتطورة. نتمنى له كل التوفيق والنجاح في منصبه الجديد."

من جانبه، قال مازن بربير: " يشرفني تولي قيادة قطاع الأسواق في الإمارات، وهو سوق حيوي وديناميكي يكتسب أهمية متزايدة على المستوى العالمي. أتطلع إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتعزيز مكانة علامتنا التجارية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى الساحة العالمية."

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

وسيم بن خضراء

رئيس قسم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا

ورئيس الاتصالات المصرفية للشركات والاستثمار

بنك ستاندرد تشارترد - الإمارات

0097145083221

wasim.benkhadra@sc.com

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