أبوظبي – أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن تعيين السيد فؤاد محمد رئيساً تنفيذياً جديداً للمصرف، في خطوة تعكس التزام المصرف بتعزيز كفاءاته القيادية، وتسريع تنفيذ استراتيجيته الطموحة، التي تهدف إلى دعم مسيرة الابتكار، وتحقيق نمو مستدام يعزز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.

يتمتع السيد فؤاد محمد بخبرة متميزة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي والمالي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية التي ركزت على إدارة العمليات المصرفية، تطوير التكنولوجيا المالية، وإعادة الهيكلة التنظيمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد نجح في قيادة مبادرات تحويلية واستراتيجية ساهمت في تحقيق أهداف عدد من المؤسسات الكبرى على المستويين المحلي والإقليمي.

وقبل انضمامه إلى المصرف، شغل السيد فؤاد منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الإمارات الإسلامي، كما تولى عدة مناصب قيادية بارزة أخرى، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ونائب رئيس إدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني. وخلال مسيرته المهنية، تولى مسؤوليات قيادية في مجالات الابتكار الرقمي، إدارة المشاريع الكبرى، وتطوير التطبيقات التكنولوجية التي ساهمت في تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتعليقًا على هذا التعيين، قال السيد فرحات عمر بن قدراه، رئيس مجلس إدارة المصرف:"يسعدني، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، الترحيب بانضمام السيد فؤاد محمد إلى قيادة المصرف في هذه المرحلة المهمة من مسيرتنا. نحن على ثقة تامة بأن خبراته الواسعة في إدارة التحولات المؤسسية ومهاراته القيادية، القيادية، إلى جانب سجله الحافل بالإنجازات في مجال تطوير الأعمال والابتكار، ستلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية وتوسيع نطاق خدماتنا المصرفية بما يلبي تطلعات عملائنا ومساهمينا."

وفي أول تصريح له بهذه المناسبة، عبّر السيد فؤاد محمد عن امتنانه للثقة التي منحها له مجلس الإدارة، قائلاً:

"يشرّفني تولّي منصب الرئيس التنفيذي للمصرف، وأتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق العمل المتميّز لتحقيق رؤيتنا المشتركة لتطوير الأعمال، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مكانة المصرف كأحد أعمدة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وسأسعى جاهدا إلى قيادة المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية مبتكرة ومستدامة تعزز من أداء المصرف على المستويين المحلي والإقليمي."

ويمثل هذا التعيين خطوة استراتيجية في مسيرة المصرف نحو تحقيق رؤيته المتمثلة في الريادة المالية من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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