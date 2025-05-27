دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط تعيين مارتينز مديراً لمكتبها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك اعتباراً من 12 مايو 2025م، إلى جانب مهامها الحالية في الشركة بصفتها نائب الرئيس للمؤسسات التجارية بالمنطقة.

وستتولى غرازييلا، بصفتها مديراً لمكتب أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، تسيير أعمال الشركة في دولة الإمارات، والإشراف على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوسع وإثراء تجربة العملاء. وتشمل مهامها الدفع بعجلة النمو عبر مختلف الأنشطة والأعمال، بما فيها بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية، بالإضافة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، صرّح مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، قائلاً: "يسرنا الإعلان عن تعيين غرازييلا مارتينز مديراً لمكتبنا في الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مهامها الحالية بصفتها نائب الرئيس للمؤسسات التجارية، إذ يشكل تعيينها إضافة نوعية في ضوء ما تتمتع به من سجل مهني حافل، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في توليها مهامها الجديدة."

من جانبها، قالت غرازييلا مارتينز: "يشرفني أن أتولى قيادة هذا الفريق الموهوب، متطلعة قدماً لاستكمال مسيرة النجاح عبر مختلف الأنشطة والأعمال، مع الحرص على إثراء تجربة عملائنا الذين لطالما شكلوا جوهر رؤيتنا."

وتجدر الإشارة إلى أن غرازييلا مارتينز تتمتع بسجل مهني زاخر يمتد لأكثر من عشرين عاماً في عملها مع أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، حيث شغلت خلالها مناصب متعددة في عدد من الأقسام، من بينها إدارة مكتب الشركة في أبو ظبي، إلى جانب توليها مناصب إقليمية في مجالات التسويق ، والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وتسويق البطاقات المتميزة، وخدمات السفر والكونسييرج ، والعمليات.

-انتهى-

#بياناتشركات