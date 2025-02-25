جدة، السعودية: أعلنت سدكو كابيتال، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول العالمية والحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعايير الأخلاقية، اليوم عن تعيين الأستاذ عبدالوهاب عابد رئيساً تنفيذياً للشركة. وجاء هذا القرار بعد فترة ناجحة شغل فيها عبدالوهاب منصب الرئيس التنفيذي المكلف، حيث أثبت خلالها كفاءته القيادية وقدرته على تحقيق نتائج استثنائية.

يمتلك الأستاذ عبدالوهاب عابد خبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا، شغل خلالها عدة مناصب قيادية، من بعضها عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات، كما تولى عدة مناصب بارزة في سدكو كابيتال، كان آخرها رئيس تطوير الأعمال. وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من كلية ماكالام لإدارة الأعمال في جامعة بنتلي بالولايات المتحدة الأميركية، وشهادة البكالوريوس في التمويل والمحاسبة من الجامعة ذاتها.

وأشادت سدكو كابيتال بجهود الأستاذ عبدالوهاب عابد خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي مكلف، مؤكدة أنه قاد الشركة بكفاءة عالية في مرحلة مليئة بالتحديات، وأسهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في إدارة الأصول. كما أشارت الشركة في بيانها: "يشرف الأستاذ عبدالوهاب، من خلال دوره القيادي، على تنفيذ إستراتيجيات استثمارية تركز على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، مع الالتزام الكامل بمعايير الشريعة والاستثمار الأخلاقي المسؤول".

وجاء في بيان الشركة، أنه خلال فترة قيادته، حققت سدكو كابيتال نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، حيث نما عدد الصناديق الاستثمارية الجديدة بنسبة 350%، ونمت الأصول تحت الإدارة بنسبة 50%، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 72%، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 24 صندوقًا ومنتجًا استثماريًا، منها 15 صندوق استثمار عقاري. وأطلقت الشركة إستراتيجيتها الطموحة للسنوات الثلاث القادمة، وحصلت على تصنيف "أفضل بيئة عمل" للفترة من أكتوبر 2024 إلى أكتوبر 2025. واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على ثقتها الكبيرة في قدرة الأستاذ / عبدالوهاب عابد على مواصلة النجاحات التي حققتها سدكو كابيتال، متمنية له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للشركة.

عن سدكو كابيتال:

شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الأصول والحلول الاستثمارية وفق أحكام الشريعة واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية. تتمحور فلسفة الشركة حول ثلاثة مبادئ رئيسية هي الانضباط والشراكات القوية والكفاءة العالية. تُزود سدكو كابيتال العملاء بمجموعة من الحلول الاستثمارية المسؤولة من خلال عملية ديناميكية لتخصيص الأصول عبر مختلف فئاتها المتنوعة بهدف تحقيق إيرادات قوية معدّلة حسب المخاطر. وانطلاقاً من رؤيتها الاستثمارية الشاملة وطموحها المشمول بمنهجية استثمارية أخلاقية حصيفة والتزامها بالاستثمار المسؤول وفقاً لمبادئ الشريعة تتيح سدكو كابيتال لعملائها الوصول إلى الأسواق العالمية لاقتناص أفضل فرص الاستثمار عبر الأسواق الناشئة والمتطوّرة، بما فيها المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً أهدافها مع الاستثمارية المنشودة وتدير الشركة حالياً محفظة من الأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها الـ ٩.٩ مليارات دولار، بفضل استراتيجياتها الاستثمارية المدروسة وسجلها الحافل بالنجاح. وحازت سدكو كابيتال في عام ٢٠١٤ بكل فخر على لقب أول شركة سعودية لإدارة الأصول وأول شركة إدارة أصول تعمل بالتوافق مع أحكام الشريعة وتلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، حيث تواصل مسيرتها المتميزة من الالتزام بهذا النوع من الاستثمارات. ومن جهة أخرى، تُؤكد الشركة ثبات موقفنا حيال تعهداتها بالاستثمار الأخلاقي الذي يُقدمه فريقها من المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة القوية الذين يكرسون جهودهم لتلبية مصالح العملاء. تمارس سدكو كابيتال نشاطاتها حسب الترخيص الممنوح لها من هيئة السوق المالية رقم 11157-37. وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها وتمتلك مكاتب في كل من لوكسمبورغ والرياض ودبي.

يقع المقر الرئيسي للشركة في البرج الجنوبي، رد سي مول، شارع الملك عبد العزيز، ص.ب ١٣٣٩٦ جدة ٢١٤٩١، المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sedcocapital.com

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