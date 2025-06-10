دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة ستيلانتيس N.V. اليوم عن تعيين سيباستيان جاكيه في منصب الرئيس التنفيذي للجودة، وذلك اعتباراً من تاريخه. ويأتي هذا التعيين خلفاً لأنطونيو فيلوزا الذي تولى مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

شغل جاكيه سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب منصب رئيس هندسة الأنظمة المشتركة بين الطرازات وإدارة المشاريع، ويتمتع بخبرة تمتد لنحو 25 عاماً في مجالات الجودة والهندسة والتكنولوجيا في قطاع السيارات، إلى جانب البحث والتطوير وإدارة المشاريع. وأسهم بشكل فاعل في إطلاق منصة STLA Medium، وهي أول منصة ستيلانتيس الجديدة للسيارات الكهرباية .

نبذة عن ستيلانتيس

ستيلانتيس N.V. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STLA، وبورصة يورونيكست ميلان بالرمز STLAM، ويورونيكست باريس بالرمز STLAP) هي شركة عالمية رائدة في صناعة السيارات، تكرّس جهودها لمنح عملائها حرية اختيار أسلوب التنقّل الذي يناسبهم، مع تبني أحدث التقنيات وتوفير القيمة لكافة الأطراف المعنية. تشمل منتجاتها الفريدة علامات تجارية مبتكرة، تشمل ’أبارث‘ (Abarth)، ’ألفا روميو‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر‘ (Chrysler)، ’سيتروين‘ (Citroën)، ’دودج‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز‘ (DS Automobiles)، ’فيات‘ (FIAT)، ’جيب‘ (Jeep®)، ’لانسيا‘ (Lancia)، ’مازيراتي‘ (Maserati)، ’أوبل‘ (Opel)، ’بوجو‘ (Peugeot)، ’رام‘ (Ram)، ’فوكسهول‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move)، و’ليزيس‘ (Leasys). لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com.

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