شهدت شركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) ، وهي شركة استثمار وإدارة أصول رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، زيادة كبيرة في أنشطتها التجارية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، بما في ذلك: الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية (CMA) واتفاقية تعاون جديدة في مجال الخدمات اللوجستية مع شركة لوجي بوينت واستحواذ على مخابز عماد في جدة وتوسيع الأصول في قطاع الرعاية الصحية من خلال عيادات الأسنان المسواك وشركة عبير الطبية في جميع أنحاء المملكة .

دبي: رحبت مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) بالسيد سعيد صالح الغامدي في مجلس إدارة شركة GII القابضة ذ.م.م ، مما عزز تمثيلها للمواطنين السعوديين في مجلس إدارتها ، حيث تتوسع أنشطة GII في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال عام 2024.

السيد سعيد صالح الغامدي هو الرئيس التنفيذي لمكتب عائلة النهدي. أصبح مكتب عائلة النهدي مساهماً بارزاً في مجموعة (GII) هذا الصيف بعد أن ضخ المزيد من رأس مال النمو في المجموعة، مما يؤكد على جاذبية مجموعة GII المستمرة للمستثمرين الخليجيين.



ويعد السيد الغامدي، قائد استراتيجي يتمتع بخبرة تزيد عن 26 عامًا في الإدارة والمالية، وقد شغل سابقًا مناصب متعددة منها مدير أول للتخطيط والتحليل المالي في شركة النهدي الطبية، ثم الرئيس المالي للمجموعة في مجموعة فقيه للرعاية. ويحمل السيد الغامدي درجة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة. كما شارك السيد الغامدي في العديد من برامج القيادة ، بما في ذلك برنامج أكسفورد السعودي المتقدم للإدارة والقيادة في جامعة أكسفورد.

شهدت شركة GII، وهي شركة استثمار بديل رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تدير أصولاً بأكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي، نشاطًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث قامت الشركة بتأسيس مشروع مشترك في مجال الخدمات اللوجستية مع شركة لوجي بوينت ومقرها جدة في مايو 2024، وذلك بعد بيعها حصة أغلبية في أعمالها اللوجستية بالإمارات العربية المتحدة إلى شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (BAM) في الشهر السابق. وأجرت GII صفقة ثانية مع BAM في الإمارات العربية المتحدة في أواخر يونيو، كجزء من تحالف تقوده BAM للاستحواذ على شبكة مدارس جيمس التعليمية في صفقة وصفتها بلومبرج بأنها "واحدة من أكبر صفقات الأسهم الخاصة في الخليج".

علق الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة GII، محمد الحسن وبانكاج جوبتا، قائلين: " يسعدنا أن نتمكن من إضافة الخبرة الواسعة والعلاقات القوية التي يتمتع بها السيد سعيد الغامدي إلى مجلس إدارة GII، حيث يضع التوجيهات الاستراتيجية لعمليات GII في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وعلى نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ". وأضافا: " إدراج رأس مال النمو والخبرة التنفيذية لمكتب عائلة النهدي يُعزز استراتيجية نمو مجموعة GII وقدراتها داخل المملكة ، والتي تتضمن بالفعل ترخيص مصرفي من هيئة السوق المالية لشركة GII السعودية ، بالإضافة إلى استحواذها على مخابز عماد في جدة وحصة كبيرة في شركة عبير الطبية خلال الأشهر الستة الماضية".

نبذة عن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي

تُعد شركة الخليج للإستثمار الإسلامي واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 4.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة الخليج للإستثمار الإسلامي رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الاستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

الموقع الإلكتروني: www.gii.ae‏‏‏‏‏

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/13460336/admin/

إنستغرام: gii.uae

مسؤول الاتصال الإعلامي

ستيفن هاريسون

رئيس قسم الاتصالات، شركة الخليج للاستثمار الإسلامي

communications@gii.ae

نبذة عن شركة لوجي بوينت

تأسست شركة لوجي بوينت في عام 1999، وبدأت رحلتها كأول منطقة تخليص جمركي وإعادة تصدير في المملكة، تقع داخل ميناء جدة الإسلامي. حددت الشركة مهمتها في تقديم حلول القرن الحادي والعشرين لمنظومة اللوجستيات في المملكة العربية السعودية من خلال التركيز الدائم على الابتكار والمرونة ورضا العملاء. في بضع سنوات قصيرة، تحولت منطقة التخليص الجمركي وإعادة التصدير إلى مركز سلسلة إمداد ولوجستيات معترف به دولياً وحائز على جوائز متعددة يخدم مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز، السيارات، السلع الاستهلاكية السريعة الحركة، الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والبحرية، على سبيل المثال لا الحصر.

منذ ذلك الحين، تطورت لوجي بوينت لتصبح المطور الرائد للعقارات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المجمعات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة. يتماشى تطوير هذه البنية التحتية الحيوية بشكل مثالي مع هدف رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي دولي رائد يخدم التجارة العالمية. تسعى لوجي بوينت اليوم إلى تقديم المرونة والكفاءة والقدرة على التكيف والمتانة لسلاسل الإمداد العالمية من خلال تطوير عقارات لوجستية مبتكرة وحديثة مع الالتزام ببروتوكولات البيئة والمجتمع والحوكمة.

يقع مقر لوجي بوينت في جدة، المملكة العربية السعودية، وهي جزء من شركة سيسكو القابضة.

الموقع الإلكتروني: www.logipoint.sa

لينكد إن: https://sa.linkedin.com/in/haziq-khan-a8083b5a

مسؤول الاتصال الإعلامي

كامل شيخ، مشرف التسويق والاتصالات

kamil.sheikh@logipoint.sa

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