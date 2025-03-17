الشارقة، في إنجاز مهم يؤكد السمعة العالمية الرائدة لمركز إكسبو الشارقة في قطاع المعارض، أعلن اتحاد مراكز التجارة العالمية عن اختيار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضوًا في المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع للاتحاد، والذي يعد منصة دولية تضم نخبة من قادة صناعة المعارض والرؤساء التنفيذين للمعارض والخبراء العالميين في هذا المجال والذي يتم اختيارهم بناءً على خبراتهم الواسعة والتزامهم بتعزيز رؤية الاتحاد في مجال التجارة العالمية والتواصل الدولي.

ويأتي هذا القرار تقديراً للإنجازات التي حققها إكسبو الشارقة وللمسيرة الحافلة لسعادة سيف محمد المدفع في قطاع المؤتمرات والمعارض، وجهوده في تعزيز دور المركز ومساهماته الفاعلة في تطوير صناعة المعارض الإقليمية والدولية، وتمكين هذا القطاع من لعب دور حيوي وفعال في دعم التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي.

منصة مهمة

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع عن سعادته باختياره عضوًا في المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لاتحاد مراكز التجارة العالمية، مؤكداً حرصه على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مركز إكسبو الشارقة في تنمية التعاون الدولي لتعزيز استدامة صناعة المعارض، بالإضافة إلى نقل تجربة المركز الرائدة في مجال تنظيم واستضافة كبرى المعارض الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات الذي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الانتعاش الاقتصادي والارتقاء بسياحة الأعمال وتنمية ريادة الأعمال، فضلًا عن أهمية المعارض المتخصصة التي تمثل منصات مهمة لمجتمعات الأعمال والمستثمرين لتسهيل عقد الصفقات واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف دول العالم وتوسعة أعمالهم، لافتًا إلى أن وجوده ضمن نخبة من الخبراء في قطاع المعارض الدولية يعد مسؤولية تتطلب بذل أقصى جهد ممكن في سبيل تعزيز هذه الصناعة وطرح مقترحات لتبني آليات العمل المبتكرة الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع.

أهداف مستقبلية

وبموجب هذا القرار سيشارك سعادة سيف محمد المدفع في صياغة التوجهات الاستراتيجية للاتحاد في مجال المؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء وتطوير خطط عمل فاعلة لتحقيق أهداف الاتحاد المستقبلية على مدار عامين قادمين، وتتضمن العضوية المشاركة في اجتماعات دورية تستهدف تطوير خطط عمل لخدمة صناعة المعارض على الصعيد العالمي.

يشار إلى أن المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض معني بالمساهمة في العمل على توحيد الجهود الدولية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية وتبني ممارسات الابتكار والإبداع في قطاع المعارض والفعاليات المتخصصة وتعزيز استفادة مراكز المعارض حول العالم من التكنولوجيا والتحول الرقمي في عملياتها التنظيمية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

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