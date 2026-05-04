القاهرة، مصر: أعلنت شركة روش للأدوية عن تعيين ستيفانو مازيوني مديرًا عامًا لمقرها في مصر. يتمتع ستيفانو بخبرة واسعة تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً في قطاع الأدوية والرعاية الصحية، وتأتي جهود ستيفانو نحو ترسيخ مكانة الشركة الريادية في السوق المصري وتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع المنظومة الصحية المصرية، وتأكيداً على استدامة الاستثمار في صحة المواطن المصري نحو مجتمعاً أكثر صحة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة روش في الابتكار وتحسين سبل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية في مصر والمنطقة.

تواصل مصر المضي قدماً في أولويات الرعاية الصحية مع التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، ودعم نظام صحي أكثر استدامة. ويرتكز دور شركة روش في مصر على تعاون طويل الأمد مع المعنيين بقطاع الرعاية الصحية، والالتزام بالمساهمة حيثما يوجد تأثير إيجابي حقيقي على المرضى والمجتمع المصري.

ويتمتع ستيفانو بخبرة واسعة اكتسبها عبر مناصب قيادية تقلدها في روش إيطاليا، ومنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، والمقر الدولي لشركة روش فارما في سويسرا، والشرق الأوسط من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة، مع سجل حافل في مجالات تطوير منظومة الرعاية الصحية، وإتاحة الوصول إلى الابتكارات، ودعم الأسواق وبناء الشراكات داخل المنظومة الصحية.

من جانبه، علق "ستيفانو" قائلا: "إنه لشرف لي أن أنضم إلى روش مصر في وقت تمضي فيه البلاد قدمًا في رحلة هامة لتطوير الرعاية الصحية" وأضاف: " أشعر بتقدير عميق لتاريخ مصر العريق وثقافتها وروح الترابط المجتمعي القوي فيها، وأشعر بأننا نتشارك في الكثير من تلك السمات منذ قدومي من إيطاليا؛ لذلك أتطلع بقوة للعمل جنباً إلى جنب مع النظام الصحي في مصر والكوادر الصحية ومع فريق عمل روش في مصر لنركز معاً على المجالات الصحية الأكثر تأثيراً على المريض المصري، ونضمن وصول الابتكارات الدوائية بشكل مستدام، بما يعزز صحة المجتمع المصري".

من الجدير بالذكر أن شركة روش مصر هي جزء أصيل ومؤثر ضمن منطقة أفريقيا وشبكة الرعاية الصحية العالمية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون، وتبادل الخبرات، وتقديم حلول مبتكرة. وتواصل شركة روش العمل مع الشركاء عبر منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويحقق نتائج ملموسة للمرضى.

نبذة عامة عن شركة روش:

تأسست شركة روش في عام 1896 في بازل بسويسرا، كواحدة من أوائل الشركات المصنعة للأدوية ذات العلامة التجارية، وتطورت روش لتصبح أكبر شركة للتكنولوجيا الحيوية في العالم والرائدة عالميًا في مجال التشخيص المخبري. تسعى الشركة إلى التميز العلمي لاكتشاف وتطوير الأدوية والتشخيصات لتحسين وإنقاذ حياة الناس في جميع أنحاء العالم. كذلك، تعد روش شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية الشخصية وتسعى إلى تطوير السبل التي تقدم بها الرعاية الصحية في المجتمعات ليكون لها تأثير أكبر. ومن أجل توفير أفضل رعاية لكل فرد، تتعاون الشركة مع العديد من الأطراف المعنية لا سيما وأن روش تتمتع بنقاط قوة في مجالي المستحضرات الدوائية والاجراءات التشخيصية مع الإلمام بالبيانات المستندة إلى الممارسة العملية. واعترافاً بمساعي الشركة لتحقيق رؤيتها بعيدة المدى في كل ما تقوم به، حازت روش على مكانة كواحدة من أكثر الشركات استدامة في صناعة الأدوية وفقًا لمؤشرات داو جونز للاستدامة للعام الخامس عشر على التوالي. ويعكس هذا التميز أيضًا جهود الشركة لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية مع الشركاء المحليين في كل دولة تتواجد بها روش، كما تعتبر شركة جينينتك في الولايات المتحدة عضوًا مملوكًا بالكامل لمجموعة روش، وتعد شركة روش المساهم الأكبر في شركة تشوجاي للأدوية باليابان.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.roche.com.

