أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال عن تعيين سايد طيون مديراً عاماً لفندقي إنتركونتيننتال أبوظبي وإنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي. يتمتّع طيون بخبرة مُتميّزة تزيد عن 20 عاماً في قطاع الضيافة، حيث عُرف بإدارته الثاقبة ونهجه المُبتكر في تحسين في الارتقاء بتجارب الضيوف، إلى جانب خبرته التشغيلية الواسعة.

يتميّز طيّون بتفانيه والتزامه الثابت في تقديم خدمات مُتميّزة للضيوف، ما يجعله الأنسب لقيادة اثنين من أبرز معالم الضيافة في أبوظبي. كما يُركّز طيون على تحقيق النجاح التجاري، تحسين التكنولوجيا، بناء فرق عمل عالية الأداء، والتفاعل مع المجتمعات المحلية، مما يُعزّز سمعته كقائد مُبتكر وديناميكي.

تشهد أبوظبي طفرة سياحية وازدهاراً كبيراً كوجهة عالمية رائدة بفضل المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تخلق تجارب إيجابية وعالية الجودة للزوار. وفي منصبه الجديد، سيتولى طيّون الإشراف على اثنين من أبرز الفنادق. يتميّز فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، الذي بُني في عام 1981 لاستضافة أول قمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بكونه واحداً من أوائل فنادق الخمس نجوم الفاخرة في أبوظبي. كما يُعرف الفندق بجاذبيته الخالدة واحتضانه لسبعة مطاعم مميزة، من بينها سوق السمك الأيقوني، ومطعم بيبلوس سور مير الحائز على جائزة ميشلان، والمقهى البلجيكي الشهير. أما إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي، فهو أحدث إضافة إلى مشهد الضيافة الفاخرة في المدينة، حيث يقدم مساحات معيشية راقية تناسب المسافرين والمقيمين على حدٍّ سواء. يطمح طيّون إلى تعزيز المكانة المرموقة لهذه الوجهات من خلال مزج الضيافة الفاخرة بالطابع التراثي، رفع معايير الخدمة، وخلق تجارب لا تُنسى تتردد أصداؤها بين الزوار الدوليين والمجتمع المحلي. ويتمثّل هدفه في ترسيخ مكانة كلا الفندقين كروادٍ في الابتكار لخلق أوقات استثنائية لا تُنسى للضيوف.

حقّق طيّون مؤخراً نجاحاً مُتميّزاً كمدير عام لفندق هوليداي إن آند سويتس دبي ساينس بارك، حيث أدار مرحلة ما قبل الافتتاح بنجاح وأثبت مكانة الفندق كمركز نابض بالحياة. كما قاد مبادرات استدامة رائدة، مثل إنشاء محطة تعبئة مياه داخلية وتنفيذ سياسة عدم استخدام البلاستيك لمرة واحدة. تُعد هذه المبادرات، إلى جانب تركيزه على الابتكار والتفاعل المجتمعي، نموذجاً للضيافة الصديقة للبيئة في المنطقة.

نال طيّون تقديراً واسع النطاق لإنجازاته ومُساهماته، حيث حاز على العديد من الجوائز في قطاع الضيافة. ففي عام 2024، أُدرج ضمن قائمة هوتيليير الشرق الأوسط لأقوى المدراء العامين، كما تمّ تكريمه كواحدٍ من "أفضل 40 شخصية قيادية في قطاع الضيافة" لعام 2024، وتمّ ترشيحه لجائزة "مدير العام الأول" في جوائز هوتيليير الشرق الأوسط. وتؤكّد هذه الجوائز على مكانة وسمعة طيّون كقائد تحويلي، عُرف بالتزامه في تحسين مستوى رضى الضيوف، الارتقاء بالمعايير التشغيلية وريادة النمو المُستدام في صناعة الضيافة.

بدأت مسيرة طيون مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في عام 2005 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، ثم تولى مناصب قيادية عديدة في المنطقة. شغل منصب مدير مجموعة فنادق في دبي فيستيفال سيتي، حيث أشرف على مُجمّع مُتعدّد العلامات التجارية يضمّ أكثر من 1,500 غرفة، وأطلق مفاهيم مُبتكرة في الأطعمة والمشروبات، وقاد أكثر من 20 مشروعاً لتحسين تجربة النزلاء. تخرّج طيّون من جامعة نوتردام في لبنان، كما أكمل برامج تطوير مهني في جامعتي كورنيل وهارفارد للأعمال. يُتقن طيّون اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مما يُضفي على نهجه في الضيافة منظوراً ثقافياً شاملاً ومتكاملاً.

وعن هذا التعيين، قال طيّون: "الانضمام إلى فندقي إنتركونتيننتال أبوظبي وإنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي يُعتبر امتيازاً كبيراً ومسؤولية عظيمة. تُعدّ هذه الوجهات ركيزة أساسية لمشهد الضيافة في أبوظبي، وأنا مُتحمّس للتفاني في جلب خبرتي وشغفي لرفع مستوى تجربة الضيوف، وتحقيق أفضل الممارسات في مجال العمل التجاري والضيافة، ودعم فريق العمل المتميّز لدينا. معاً، سنواصل إحداث تأثير دائم في المجتمع ووضع معايير خدمة جديدة للتطوّر والتميّز، وتعزيز مكانتنا كروادٍ في قطاع الضيافة."

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