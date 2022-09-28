راغو كريشنان سيحل محل ماكيس كوسماتوس، وسيترأس جميع مجالات التطوير الاستراتيجي لصحة المستهلك في شركة جونسون آند جونسون في جميع أنحاء المنطقة

دبي - يسر شركة جونسون آند جونسون لصحة المستهلك الإعلان عن تعيين السيد راغو كريشنان مديراً إدارياً لها في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا إعتباراً من شهر سبتمبر من العام 2022.

سيحل راغو كريشنان محل ماكيس كوسماتوس الذي سيتم تعيينه في منصب المدير الإداري لمنطقة جنوب أوروبا وفرنسا، بعد فترة خمس سنوات من العمل الدؤوب نتج عنها أرقام نمو ناجحة.

يتمتع كريشنان بسجل حافل بالإنجازات ويتسلح بخبرة مهنية عالمية امتدت على طول 25 عامًا في سبع دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قاد فرقًا متعددة الثقافات وتغلب على تحديات معقدة للغاية. يمتلك كريشنان مهارات القائد الذي يستمتع بخوض التجارب الجديدة، ويدير فريق عمله بمستوى عالٍ من المشاركة الجماعية، ويعزز ثقافة الابتكار والجرأة والتميز في التنفيذ.

في منصبه كمدير عام لشركة جونسون آند جونسون في الفليبين، أشرف كريشنان على القطاعات الثلاثة وقاد تحول الشركة إلى مؤسسة حديثة، مرتكزاً على محفظة كبيرة من المنتجات في محاور عدة، حيث حقق قفزة نوعية في الأجندة الرقمية للشركة وبنى قدرات ومؤهلات جديدة.

شغل سلفه، ماكيس كوسماتوس، مؤخرًا منصب المدير الإداري للمنطقة في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا حيث قاد الفريق لتحقيق نمو مضاعف وحقق أرباحًا مستمرة من خلال التركيز على دفع الابتكار والتحول في محفظة منتجات الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا. مكنته مشاركته الخارجية القوية من إعادة تشكيل سمعة الشركة مع أصحاب المصلحة الاستراتيجيين.

في غضون خمس سنوات فقط، أنشأ كوسماتوس عمليات وأدوات مبسطة لضمان التوافق في جميع المجالات الأساسية للأعمال في إطار استراتيجية تجارية شاملة واحدة وناجحة. لقد لعب دورًا محوريًا في إعادة تعريف النهج التنظيمي مع الموزعين الرئيسيين، وحقق نتائج مذهلة.

يرجى الإنضمام إلينا في تمني لهما كل التوفيق والنجاح في دورهما.

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