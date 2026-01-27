تعيين السيدة إيمان العوضي والسيد مصطفى الشامي في مجلس إدارة أنغامي

أبوظبي: أعلنت "أنغامي" (ناسداك: ANGH) (ويُشار إليها في ما يلي بـ"أنغامي" أو "الشركة")، وهي منصة رائدة في مجال تقنيات بث الوسائط المتعدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم تعيين السيد مشعل عبدالله محمد علي رئيساً لمجلس إدارتها. ويأتي السيد علي خلفاً للشيخة أدانا ناصر صباح الصباح التي تركت منصبها لإعادة موازنة مسؤولياتها في مجلس الإدارة، إلّا أنّها ستبقى في منصبها كرئيسة مجلس إدارة OSN Streaming Limited، الشركة الأم لأنغامي. إضافةً إلى ذلك، انضم كلّ من السيدة إيمان العوضي والسيد مصطفى الشامي إلى مجلس الإدارة.

وتتماشى هذه التعيينات مع الأهداف الاستراتيجية للشركة الرامية إلى الاستفادة من سوق البث الإقليمي المتنامي، في أعقاب أحدث الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة لإعادة تموضعها، بما في ذلك دمج +OSN وعقد شراكة نوعية مع وارنر براذرز ديسكفري تضمن بقاء HBO وMax Originals وأعمال عالمية هامّة أخرى حصريةً لمشاهدي +OSN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال السيد مشعل علي، رئيس مجلس إدارة أنغامي: "يشرّفني تولّي منصب رئيس مجلس الإدارة، بعد خدمتي في المجلس منذ العام 2024. وإنّني أعرب، بالنيابة عن زملائي الأعضاء، عن خالص الشكر والامتنان إلى الشيخة أدانا على قيادتها طوال فترة تطوّر أنغامي. ويجمع مجلس الإدارة المحدّث قادة مخضرمين من قطاعات وخلفيات مختلفة، بما يعزز قدرتنا على دعم فريق الإدارة في أنغامي بفعالية فيما نحرّر القيمة لجميع أصحاب المصلحة ونسعى إلى مرحلة النمو المقبلة من خلال التوسع في أسواق جديدة والاستفادة من فرص البث المتنامية في المنطقة".

نبذة عن الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة

السيد مشعل علي: عضو في مجلس إدارة أنغامي منذ 1 أبريل 2024، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة OSN، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة الريان القابضة، ونائب رئيس شركة التعليم المتحدة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للأوفست والشركة الوطنية للأوفست للكمبيوتر في الكويت. وتجدر الإشارة إلى أنّ السيد علي عضو في مجلس إدارة مجموعة بانثر الإعلامية المحدودة. ويحمل السيد مشعل علي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد مصطفى الشامي: نائب الرئيس المالي للمجموعة، ورئيس الشؤون المالية والعمليات والضرائب للمجموعة في شركة مشاريع الكويت القابضة، حيث يقود العمليات المالية والتخطيط، بما في ذلك عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر. ولسيد الشامي عضو في مجالس إدارة عدة، منها مجلس إدارة بنك بغداد في العراق، وصاسام للصناعات في تونس، والبنك الأردني الكويتي في الأردن، وبنك برقان في تركيا، كما يشغل منصب نائبا لرئيس التنفيذي في شركة أماكن المتحدة للعقارات في الكويت. وتجدر الإشارة إلى أنّ السيد الشامي يحمل شهادة البكالوريوس في الشؤون المالية والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة القديس يوسف في لبنان. وهو أيضًا محلل مالي معتمد و محاسب قانوني معتمد و محاسب إداري معتمد.

السيدة إيمان العوضي: هي نائب رئيس أول للمجموعة للتواصل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في شركة مشاريع الكويت القابضة، ونائب رئيس شركة جلف سات للاتصالات في الكويت. وقد عملت السيدة إيمان العوضي خلال مسيرتها المهنية التي تمتدّ لأكثر من 22 عاماً في مجال العلاقات العامة والإعلام والصحافة. وهي تحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة البحرين، ودبلوم إدارة الشركات من معهد المديرين في لندن، وشهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد.

واعتباراً من 21 يناير 2026، يصبح أعضاء مجلس إدارة أنغامي:

مشعل علي (رئيس)

إلياس حبيب (رئيس تنفيذي ومؤسس مشارك)

إدغار مارون (مؤسس مشارك)

مايكل جونسون

جيمس كوك

باسل المعلمي

مصطفى الشامي

إيمان العوضي

نبذة عن شركة أنغامي (ناسداك: ANGH)

أنغامي منصة رائدة في مجال تقنيات بث الوسائط المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم نظامًا بيئيًّا شاملًا من مقاطع الفيديو والموسيقى والبودكاست والترفيه المباشر والخدمات الصوتية الحصرية وغيرها.

عقدت أنغامي، بقاعدة مستخدمين تتجاوز 120 مليون مستخدم مسجل و3.5 مليون مشترك مدفوع، شراكات مع 47 شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما سهّل اكتساب المتعاملين ودفع الاشتراكات، كما بَنَت علاقات مع استوديوهات الأفلام وشركات الترفيه العملاقة وشركات الإنتاج الموسيقي الإقليمية والدولية تدرّ بمنافع شتّى على الشركة. يقع المركز الرئيسي لأنغامي في أبوظبي في دولة الإمارات، وتعمل أنغامي في 26 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

للمزيد من المعلومات عن أنغامي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://anghami.com.

للاستفسار، يمكنكم التواصل مع قسم علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: IR@anghami.com أو anghami@apcoworldwide.com

