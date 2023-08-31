يتمتع الدكتور شميت بخبرة قيادية تمتد لمدة 33 عامًا في المؤسسات الأكاديمية حول العالم

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، عن تعيين الدكتور ديفيد شميدت في منصب رئيس الجامعة، يتمتع الدكتور شميت بخبرة تمتد لمدة 33 عامًا في القيادة الأكاديمية التنفيذية وعضو هيئة التدريس، وذلك في مجموعة واسعة من المؤسسات الدولية، بما في ذلك نظام جامعة ويسكونسن.

قبل الانضمام إلى الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، شغل الدكتور شميت منصب رئيس الجامعة الأمريكية في دبي (AUD)، حيث قاد الجامعة خلال جائحة COVID، وأدار بنجاح إعادة الاعتماد SACSCOC للجامعة، وبدأ استراتيجيات تسجيل جديدة أدت إلى زيادة التسجيل.

وقال الدكتور ديفيد أ. شميت: "يعد الانضمام إلى الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في هذا الوقت مليئًا بالتحديات في وقت يمر فيه مشهد التعليم العالي بفترة مضطربة. سأسعى للاستفادة من خبرتي في القيادة الإدارية لتوجيه الجامعة الشابة التي حققت الكثير في وقت قصير.

وأضاف أشعر بأن هناك حاجة لاعتماد نهج مشارك وتعاوني يعزز الوضوح والمساءلة المتبادلة. يتطلب المشهد المعدل للتعليم العالي اليوم نهجًا جديدًا، وأنا واثق من أن خبرتي الواسعة، جنبًا إلى جنب مع هيئة التدريس والموظفين المذهلين في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ستساعد الجامعة على تحقيق الأهداف التي حددتها".

يعتبر الدكتور شميت نفسه "رحالة عالميًا"، حيث عمل أو درس في 16 جامعة مختلفة في 15 مدينة عبر خمس دول. لقد خدمته هذه الخلفية الثقافية والعالمية المتعددة في دوره كقائد يفكر بروح مستقبلية يلهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لاستغلال الفرص للتعلم والتعاون الدولي.

يحمل الدكتور شميت درجة الدكتوراه من جامعة سانت لويس، ودرجة الماجستير من جامعة ولاية أوهايو، ودرجة البكالوريوس من جامعة ويسكونسن. بعد أن شغل منصب المنسق المؤسس لبرنامج فوكس للزمالة في مركز ييل للدراسات الدولية والمنطقة، قاد معهد الدراسات العالمية في نظام جامعة ويسكونسن، حيث أنشأ إطارًا يؤكد أهمية التعليم الدولي في تعظيم فوائد التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للولاية. كما قاد تحول عدة حرم جامعي، مضمنًا التعليم والخبرة الدولية كجزء لا يتجزأ من رسالة ومنهجية المؤسسة.

لقد كتب بشكل واسع حول قضايا ما بعد الحرب العالمية الثانية المتعلقة بحقوق المرأة والتعليم في اليابان وكوريا الجنوبية. وقد حصل على منحة الزمالة الرئاسية من جمعية المسؤولين الدوليين (AIEA)، ومنحة بحث مؤسسة كوريا، ومنحة مومبوشو، وشارك أيضًا كزميل في معهد التعليم الإداري في جامعة هارفارد (IEM).

يخلف الدكتور شميت البروفسور حسن حمدان العلكيم، الذي يتقاعد بعد أكثر من عقد من الخدمة المتميزة كرئيس لـ الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

تعتبر الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة جامعة مستقلة، ملتزمة بتعزيز المعرفة من خلال البحث المتطور والتدريس المبتكر والمشاركة المجتمعية. يتمتع الحرم الجامعي الواسع في إمارة رأس الخيمة الخلابة بمرافق حديثة وهيئة تدريس عالمية المستوى، تقدم تعليمًا متكاملاً بنمط أمريكي يعد الطلاب للنجاح في اقتصاد العالم اليوم.

#بياناتشركات

- انتهى -