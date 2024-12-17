دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة ميد نت عن تعيين دانيال وايتهيد في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك اعتباراً من نوفمبر 2024. ميد نت هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ميونخ ري، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين والحلول المتكاملة لإدارة المخاطر.

MedNetهي شركة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُدارة والمتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية عالية الجودة التي تلبي الاحتياجات الفردية وتوفر الحماية من الأزمات والنفقات الصحية غير المتوقعة. تتعاون الشركة مع مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين الصحي وشركائها لضمان حصول الأعضاء على خدمات رعاية صحية عالية الجودة.

من مقر ميد نت الإقليمي في دبي، سيشرف دانيال على عمليات الشركة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان ومصر والأردن وإقليم كردستان العراق. وتحت قيادته، سيواصل فريق ميد نت الذي يضم أكثر من 700 متخصص تقديم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة في جميع أنحاء المنطقة.

يتمتع دانيال بخبرة تزيد عن 25 عامًا، حيث شغل مناصب قيادية بارزة في مجموعة واسعة من وظائف قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤسسات مثل ضمان وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ومجموعة أستر. كما شغل منصب رئيس قسم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة بوز ألن هاملتون الاستشارية الدولية، حيث لعب دوراً محورياً في قيادة المشاريع التحويلية في استراتيجية الرعاية الصحية والتنظيم.

وتعليقاً على تعيينه، قال دانيال وايتهيد: ”يسعدني الانضمام إلى ميد نت، الشركة الرائدة في مجال إدارة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. إنه لشرف لي أن أقود مثل هذا الفريق الرائع، وأنا متحمس للعمل معًا لتقديم قيمة متميزة لشركائنا وعملائنا.“

دانيال حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من معهد إدارة الأعمال في مدريد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل هذا الانتقال في القيادة إنجازاً رئيسياً لميد نت مع استمرارها في توسيع نطاق عملياتها وتقديم حلول تركز على العملاء. وستلعب خبرة دانيال الواسعة في مجال الرعاية الصحية والتأمين دوراً حيوياً في تعزيز عروض ميد نت وتميزها التشغيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن ميد نت

ميد نت هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم حلولاً مبتكرة للرعاية المدارة وإدارة الطرف الثالث. وبصفتها عضوًا في مجموعة ميونخ ري منذ عام 1997، تستفيد ميد نت من خبراتها الدولية وشبكة من أكثر من 700 خبير في ستة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. توفر ميد نت إدارة شاملة للمخاطر الصحية وحلول الأتمتة الرقمية والشبكات الطبية الفعالة من حيث التكلفة. تم تكريم MedNet في حفل توزيع جوائز MENAIR 2024، حيث حصلت على جائزة أفضل شركة تأمين صحي وأفضل مدير مطالبات، مما يضمن خدمة استثنائية للعملاء والأعضاء.

-انتهى-

#بياناتشركات