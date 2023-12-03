القاهرة: أعلنت شركة شل بي إل سي (Shell PLC) عن تعيين داليا الجابري في منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر (Shell Egypt N.V.)، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2023. وستحل داليا الجابري محل خالد قاسم، الذي تولى قيادة أعمال شل في مصر على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية.

في آخر منصب لها كمدير عام تجاري لشركة شل مصر، ساهمت داليا الجابري في وضع استراتيجية نمو الشركة، ودفع التكامل عبر قطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز إدارة التعاون مع الجهات المعنية. قادت داليا المفاوضات التجارية للعديد من فرص تطوير الأعمال، وعززت الثقة المتبادلة مع الشركاء ومختلف الجهات المعنية. وتمثل نموذجاً يحتذى به في التمكين، وتدعم داليا التنوع، والمساواة، والشمولية، في بيئة العمل.

تمتد خبرة داليا الجابري إلى 28 عاماً في مجالات صناعات الغاز المتكاملة، الاستكشاف، الإنتاج، والمشروعات والتكنولوجيا. وقد شغلت العديد من المناصب بفروع شل في النرويج، المغرب، هولندا، جنوب أفريقيا، وقطر. كما شغلت داليا مناصب قيادية عليا في الشؤون المالية، كعضو منتدب لشركة JV BapetcoShell السابقة.

وبهذه المناسبة صرحت داليا الجابري: "يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر في مثل هذا التوقيت المثير والحيوي، حيث نقوم بتسريع وتيرة أنشطة أعمالنا لنحقق تطلعاتنا نحو النمو. سأواصل التزامنا الراسخ بتوجيه جهود شل لدعم رؤية مصر ومبادراتها المستمرة لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة كمحرك للنمو الوطني والتنمية المستدامة. كما أود أن أشكر خالد قاسم على قيادته، والتزامه، وشغفه، ورعايته التي شملت كافة العاملين بالشركة".

يترك خالد قاسم خلفه إرثاً يفتخر به. تحت قيادته، وسعَّت شل مصر أنشطتها بشكل كبير، مما مهد الطريق لمسار نمو قوي. وتحت إدارته، قامت شل مصر بتحسين إنتاج الأصول الحالية، وواصلت مزيد من مراحل التنمية، وزادت من حصتها في مجال الاستكشاف البحري، وأطلقت برنامجاً طموحاً للاستكشاف في المياه العميقة لدلتا النيل، كما نفذت العديد من أنشطة تطوير الأعمال.

#بياناتشركات

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شيرين نهاد

مدير الاتصالات

Shell Egypt N.V.

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ملحوظة تحذيرية

إن الشركات التي تمتلك بها شركة Shell plc استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر ما هي إلا كيانات منفصلة قانوناً. وفي هذا التقرير، ستُستخدم في بعض الأحيان أسماء "Shell" و"Shell group" و"Group" للملاءمة عند الإشارة إلى شركة Shell plc والشركات التابعة لها عمومًا. وبالمثل، سيتم استخدام الكلمات مثل "نحن" و"صيغة المفعول به من الضمير" نحن" و"الخاص بنا" للإشارة إلى Shell plc والشركات التابعة عمومًا أو إلى العاملين فيها. كما تستخدم مثل هذه المصطلحات أيضًا في حالة عدم وجود منفعة من تحديد الشركة أو الشركات المحددة. تشير مصطلحات "الشركات التابعة" و"الشركات التابعة لـ Shell" و"شركات Shell" كما هي مستخدمة في هذا التقرير إلى الشركات التي تسيطر عليها شركة Shell بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وذلك إما من خلال امتلاكها معظم حقوق التصويت أو حق ممارسة الهيمنة. وتتم الإشارة إلى الشركات التي تؤثر فيها شركة Shell تأثيرًا ملحوظًا دون السيطرة عليها باسم "الشركات المتحدة" أو "الشركات المشاركة"، في حين تتم الإشارة إلى الشركات التي تتمتع شركة Shell فيها بسلطة مشتركة باسم "كيانات تحت السيطرة المشتركة". كما تتم الإشارة في هذا البيان الصحفي إلى الشركات المشاركة والكيانات الواقعة تحت السيطرة المشتركة باسم "الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية". كما يتم استخدام المصطلح "فوائد Shell" بغرض الملاءمة؛ وذلك للإشارة إلى فوائد الملكية المباشرة و/أو غير المباشرة التي تملكها شركة Shell في شركة أو ترتيب مشترك غير مدمج، بعد استبعاد جميع فوائد الجهات الأخرى.

البيانات الاستباقية

قد يتضمن هذا التقرير بيانات استباقية (المعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الأمريكية لعام 1995) حول الحالة المالية لشركة Shell ونتائج العمليات والمشروعات التي تقوم بها الشركة. دائمًا ما تكون جميع البيانات -بخلاف البيانات الخاصة بالحقائق التاريخية-استباقية، أو يمكن اعتبارها كذلك. البيانات الاستباقية هي البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية التي تعرضها الإدارة، وتتضمن البيانات حالات الارتياب والمخاطر المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل ملموس عن تلك الموجودة في هذه البيانات بشكل صريح أو ضمني. تتضمن البيانات الاستباقية، من بين عناصر أخرى، البيانات التي تتعلق باحتمال تعرض شركة Shell لمخاطر السوق وكذلك البيانات التي تعرض التوقعات والاعتقادات والتقديرات والتنبؤات والاستقراءات والافتراضات الصادرة عن الإدارة. يتم تحديد هذه البيانات الاستباقية من خلال استخدامها لمصطلحات وعبارات مثل "هدف" و"تصويب" و"طموح" و "يستبق" و"يعتقد" و"يمكن" و"يقدّر" و"يتوقع" و"ينوي" و"قد" و"معالم" و"خطة" و"الأغراض" و"يستشرف" و"محتمل" و"مشروع" و"سوف" و"يسعى" و"يهدف" و"مخاطر" و"الأهداف" و"يجب" وغيرها من المصطلحات والعبارات المماثلة. هناك بعض العوامل التي من شأنها التأثير على العمليات المستقبلية التي تقوم بها شركة Shell، والتي قد تؤدي إلى اختلاف تلك النتائج بشكل ملموس عن النتائج المتضمنة بشكل صريح في البيانات الاستباقية الواردة في هذا التقرير، وتشمل هذه العوامل (دون قصر): (أ) تقلبات أسعار البترول الخام والغاز الطبيعي، (ب) التغيرات في معدل الطلب على منتجات Shell، (ج) تقلبات العملات، (د) نتائج التنقيب والإنتاج، (هـ) تقديرات الاحتياطي، (و) خسارة حصة السوق والمنافسة في المجال، (ز) المخاطر البيئية والبدنية، (ح) المخاطر المرتبطة بتحديد الملكيات والأهداف المناسبة والمحتملة لعمليات الاستحواذ والمفاوضات الناجحة وإتمام تلك العمليات، (ط) خطر القيام بمشروعات في الدول النامية والدول المعرضة لعقوبات دولية، (ي) التطورات التشريعية والقضائية والمالية والتنظيمية، بما في ذلك الدعاوى القضائية المحتملة والإجراءات التنظيمية المترتبة على التغيرات المناخية، (ك) الظروف الاقتصادية والمالية في السوق في مختلف الدول والمناطق، (ل) المخاطر السياسية التي تتضمن مخاطر نزع الملكية وإعادة التفاوض حول العقود المبرمة مع الكيانات الحكومية أو التأخير أو التبكير في الموافقة على المشروعات أو التأخير في رد أموال التكاليف المشتركة، (م) المخاطر المرتبطة بتأثير الأوبئة، مثل تفشي فيروس كوفيد-19 (COVID-19) العالمي (ن) التغيرات في الظروف التجارية. لا يوجد تأكيد على أن دفعات أرباح مستقبلية سوف تتطابق أو تتجاوز مدفوعات الأرباح السابقة. جميع البيانات الاستباقية الواردة في هذا التقرير مشروطة بمجملها بشكل صريح بموجب البيانات التحذيرية المتضمنة أو المشار إليها في هذا القسم. يجب ألا يعتمد القراء على البيانات الاستباقية بشكل غير مبرر. هناك مزيد من العوامل التي من شأنها التأثير على النتائج المستقبلية متضمنة في النموذج ‏20-F الخاص بشركة Shell plc عن العام الذي انتهى في 31 ديسمبر 2020 (متوفر على www.shell.com/investor وwww.sec.gov ) يفتح النموذج في نافذة جديدة). يجب أن يضع القارئ هذه العوامل في الاعتبار. لا يكون كل بيان استباقي ساريًا إلا اعتبارًا من تاريخ هذا التقرير الموافق 3 ديسمبر 2023. لا تلتزم شركة Shell أو أي من الشركات التابعة لها بتحديث أي من البيانات الاستباقية أو مراجعتها بشكل صريح نتيجة وجود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو معلومات أخرى. وفي ضوء هذه المخاطر، يمكن أن تختلف النتائج بشكل ملموس عن تلك الواردة في البيانات الاستباقية الموجودة في هذا التقرير أو المتضمنة فيها أو المستنبطة منها.

البصمة الكربونية الصافية لشركة شل

أيضًا، في هذا التقرير، قد نشير إلى "صافي انبعاثات الكربون" أو "صافي كثافة الكربون" لشركة شل، والتي تشمل انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات شركة شل في إنتاج الطاقة، إلى جانب انبعاثات الكربون من موردينا في توفير الطاقة لهذا الإنتاج ومن الانبعاثات الكربونية لعملائنا المرتبطة باستخدامهم لمنتجات الطاقة التي نبيعها. تتحكم شل في انبعاثات الكربون الخاصة بها فقط. إن استخدام مصطلح "صافي انبعاثات الكربون" أو "صافي كثافة الكربون" الخاص بشركة شل هو لغرض السهولة فقط وليس المقصود منه الإشارة إلى أن هذه الانبعاثات تخص شركة شل بي أل سي أو الشركات التابعة لها.

هدف شل للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات

من المتوقع أن تستمر خطة عمل شل وتوقعاتها وميزانياتها لمدة عشر سنوات ويتم تحديثها كل عام. حيث أنها تعكس البيئة الاقتصادية الحالية وما يمكن أن نتوقع رؤيته بشكل معقول خلال السنوات العشر القادمة. وفقًا لذلك، فإنها تعكس أهداف النطاق 1 والنطاق 2 وصافي البصمة الكربونية (NCF) على مدار السنوات العشر القادمة. ومع ذلك، لا يمكن أن تعكس خطط شل التشغيلية هدفنا للانبعاثات الصافية الصفرية لعام 2050 وهدف الانبعاثات للعام 2035، حيث إن هذه الأهداف خارج فترة التخطيط لدينا حاليًا. في المستقبل، بينما يتجه المجتمع نحو صافي الانبعاثات الصفرية، نتوقع أن تعكس خطط شل التشغيلية هذا التوجه. ومع ذلك، إذا لم يحقق المجتمع صافي صفر في عام 2050، اعتبارًا من اليوم، فسيكون هناك خطر كبير من أن شل قد لا تحقق هذا الهدف أيضاً.

النظرة المستقبلية لوسائل قياس عدم التوافق مع المعايير المحاسبية العامة

قد يحتوي هذا التقرير على بعض التدابير التطلعية لوسائل قياس عدم التوافق مع المعايير المحاسبية العامة مثل النفقات الرأسمالية النقدية وعمليات سحب الاستثمارات. نحن غير قادرين على توفير تسوية لهذه التدابير التطلعية مع أكثر المقاييس المالية للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً قابلية للمقارنة، لأن بعض المعلومات المطلوبة للتوفيق بين تلك التدابير غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً والمقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة تعتمد على الأحداث المستقبلية، وبعضها خارج سيطرة شل، مثل أسعار النفط والغاز وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. علاوة على ذلك، فإن تقدير مثل هذه الإجراءات المحاسبية المقبولة عموماً بالدقة المطلوبة لتوفير تسوية ذات مغزى أمر صعب للغاية ولا يمكن تحقيقه بدون جهد غير معقول. يتم احتساب المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فيما يتعلق بالفترات المستقبلية والتي لا يمكن التوفيق بينها وبين المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة بطريقة تتفق مع السياسات المحاسبية المطبقة في البيانات المالية الموحدة لشركة شل بي إل سي.

لا تشكل محتويات المواقع المشار إليها في هذا التقرير جزءًا من هذا التقرير.

إننا نستخدم مصطلحات معينة في هذا التقرير، مثل الموارد، والتي تمنعنا إرشادات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC) بشدة من تضمينها في مستندات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC). ويجب أن يراعي المستثمرون بنود الكشف عن المعلومات الواردة في النموذج 20-F في الملف رقم 1-32575، المتوفر على موقع الويب الخاص بهيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (SEC) www.sec.gov.